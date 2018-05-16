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Политика / Выборы

Отборные

Процедура предварительного голосования в Псковской области перешла в стадию дебатов

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Александр Машкарин
16 мая 2018 года, 09:27
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Подготовка партий к сентябрьским выборам набирает обороты. На кону не только губернаторское кресло, но и мандат депутата областного Собрания, и посты глав семи районов. И если лидер в губернаторской гонке очевиден уже сейчас — это глава региона Михаил Ведерников, то в некоторых муниципалитетах ситуация далеко не такая однозначная.

Осенью 2017 года кандидаты от партии власти «Единая Россия» уступили победу в борьбе за пост глав в Плюсском и Гдовском районах. Избирательная кампания тогда получилась острая и по-настоящему конкурентная. Однако от этого для единороссов поражение едва ли стало менее чувствительным.

Осень 2018 года должна ответить на важный вопрос: успехи оппозиции в муниципалитетах Псковской области — это тенденция или же просто случайность?

«Единая Россия» из кампании 2017 года уже сделала определенные выводы. Например, в отличие от прошлых муниципальных выборов в этот раз отбор кандидатов на уже традиционном предварительном голосовании будет проходить полностью открыто. То есть определить кандидата от партии смогут не только сами единороссы, но и все желающие. Такая незамкнутая только на партийцев модель показала свою эффективность в минувшем году на выборах в Дедовичском районе. Геннадий Афанасьев был назван кандидатом от партии после открытого предварительного голосования, а затем одержал убедительную победу.

Проще говоря, для «Единой России» сейчас принципиально важно не ошибиться с выбором кандидатов на выборах глав районов и довыборах депутата областного Собрания — и сделать это с помощью самих жителей.

На прошлой неделе, 8 мая, завершился этап выдвижения кандидатов на предварительное голосование «Единой России».

В каждом из муниципалитетов процедура предварительного голосования станет конкурентной. В шести из семи муниципалитетов свои кандидатуры на праймериз выдвинули или действующие главы, либо замы главы (так это в Невельском районе). В каждом из этих муниципалитетов оппонировать на внутрипартийных дебатах будут только по одному человеку. Правда, легко представить себе градус такой дискуссии, когда в конкуренции с главой района отстаивать свою точку зрения придется его подчиненным. Как, например, в Великолукском районе.

В любом случае необходимый выбор для избирателей на предварительном голосовании будет обеспечен.

Одной из самых интересных и напряженных станет выборная кампания в Псковском районе. Действующий руководитель муниципалитета Владимир Лавренов на выборы не собирается. Во всяком случае, его фамилии в списках на предварительное голосование нет. Неучастие Лавренова в кампании вполне предсказуемо. Его называют одним из самых слабых глав районов. Притом что в Псковском районе традиционно сильны самые разные политические и экономические группы влияния.

На предварительное голосование «Единой России» в подбрюшье Пскова заявилось семь человек. В социальных сетях, в «Телеграме» вовсю идет обсуждение и построение конспирологических теорий, на кого же будет сделана ставка как на основного кандидата. Идет подсчет, кто из претендентов и сколько раз входил в двери администрации региона.

Предаваться конспирологии не будем, хотя состав участников предварительного голосования, конечно, интересен. В их числе и сын бывшего главы района Вячеслава Сукманова (2000 — 2003 гг.) Андрей Сукманов, который, кстати, пробовал свои силы на выборах главы муниципалитета в далеком уже 2004 году. В предварительном голосовании также будет участвовать замглавы администрации района Геннадий Ранцев, который в 2013 году ходил на выборы главы муниципалитета от «Яблока», но занял только третье место… Здесь же и бывший замглавы района Виктор Герасимов, отвечавший за ЖКХ в бытность главой муниципалитета Владимира Шураева.

В общем, самих выборов еще нет, а интрига — да еще какая! — уже есть. При этом существует мнение, что в Псковском районе даже при открытой схеме предварительного голосования выбрать достойного будет ой как непросто. Но, повторим, для «Единой России» выбор сильного кандидата и в Псковском районе — да и в любом другом муниципалитете — вопрос принципиальный: политические оппоненты наступают на пятки и ошибок прощать точно не будут.

Высокая конкуренция на предварительном голосовании наблюдается и при определении кандидата от «Единой России» на довыборах в областное Собрание по одномандатному округу № 12. Напомним, бывший депутат от этого округа Александр Братчиков возглавил администрацию Пскова.

На предварительное голосование заявилось шесть человек: директор ООО «ПсковАгроИнвест»  Ирина Толмачёва (напомним, эту компанию ранее возглавлял Александр Братчиков), заместитель директора по генстроительству ООО «Фе­никс-Групп» Григор Аветикян, директор ООО «Домолюкс» Юлия Смирнова, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, слесарь-сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов Сергей Лавриненко и главный энергетик ОАО «ПЗ АТС — Т» Артём Васильев.

Здесь, как и на определении кандидатов на посты глав районов, предварительное голосование будет проходить открыто и также состоится 3 июня.

На предварительном голосовании «Единой России» 11 мая стартовали дебаты, они продлятся до 27 мая. 

Я надеюсь, что дебаты будут организованы на высоком уровне. У участников будет возможность высказать свою позицию и обозначить приоритеты, а также пригласить избирателей на счетные участки для того, чтобы они могли проголосовать и выразить свое предпочтение». 

Александр Котов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
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