Утро понедельника, 19 марта, в областном избиркоме началось с видеоконференции с Центризбиркомом, в ходе которой глава ведомства Элла Памфилова подвела предварительные итоги выборов. Об этом в пресс-центре «Псковской правды» сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. Встреча с журналистами состоялась в 12:00, на этот момент было обработано 99,83 % протоколов, некоторые еще не поступили из зарубежных миссий.

НЕ НА ДИВАНЕ

Схожая ситуация и в Псковской области. В день голосования в регионе работали 638 участковых избирательных комиссии, 95 были оборудованы КОИБами, исключающими вмешательство человека в дело подсчета голосов. Явка составила 65,34 %, максимальная - в Струго-Красненском районе – 82,4 %.

Жители этого района всегда отличались активностью на выборах, предпочитая решать свою судьбу самостоятельно, а не лежать на диване.

После обработки 100 % протоколов в Псковской области Владимир Путин набрал 75,05 % голосов. У Павла Грудинина - 11,44 % голосов, у Владимира Жириновского - 6,87 % голосов, у Ксении Собчак - 1,68 % голосов, у Григория Явлинского - 1,61 % голосов.

В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ

В день выборов поступило 11 жалоб на работу участковых избирательных комиссий. Люди жаловались на цвет переносных ящиков, наличие плакатов конкурса селфи и прочее.

- Среди жалоб не было таких, которые могли бы повлиять на оценку голосования и поставить под сомнения результаты голосования, - отметил председатель областного избиркома.

В течение месяца в Псковской области находились два международных наблюдателя от ОБСЕ, а в день голосования прибыло еще 14. Также на выборах работали наблюдатели из стран СНГ, а также из Ливана и Ирана. Плюс представители кандидатов, политических партий и общественники. Всего около 1600 человек.