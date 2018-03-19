Явка в Псковской области составила 65,34 %. Владимира Путина поддержали 75,05 % избирателей. Самыми активными оказались жители Струго-Красненского района.
Утро понедельника, 19 марта, в областном избиркоме началось с видеоконференции с Центризбиркомом, в ходе которой глава ведомства Элла Памфилова подвела предварительные итоги выборов. Об этом в пресс-центре «Псковской правды» сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. Встреча с журналистами состоялась в 12:00, на этот момент было обработано 99,83 % протоколов, некоторые еще не поступили из зарубежных миссий.
Но уже тогда можно было говорить о том, что 76,6 % избирателей по стране и за ее пределами отдали свои голоса за Владимира Путина, 11,8 % - за кандидата КПРФ Павла Грудинина, 5,66 % - за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 1,67 % - за телеведущую Ксению Собчак, выдвинутую партией «Гражданская инициатива», 1,04 % - за «яблочника» Григория Явлинского, 0,7 % - за Бориса Титова из «Партии Роста», 0,68 % - за Максима Сурайкина из «Коммунистов России», 0,65 % - за Сергея Бабурина из «Народного союза».
Схожая ситуация и в Псковской области. В день голосования в регионе работали 638 участковых избирательных комиссии, 95 были оборудованы КОИБами, исключающими вмешательство человека в дело подсчета голосов. Явка составила 65,34 %, максимальная - в Струго-Красненском районе – 82,4 %.
Жители этого района всегда отличались активностью на выборах, предпочитая решать свою судьбу самостоятельно, а не лежать на диване.
Михаил Иванов, председатель Избирательной комиссии Псковской областиОт лидера старались не отставать и другие районы – явка не опускалась ниже 60 %.
После обработки 100 % протоколов в Псковской области Владимир Путин набрал 75,05 % голосов. У Павла Грудинина - 11,44 % голосов, у Владимира Жириновского - 6,87 % голосов, у Ксении Собчак - 1,68 % голосов, у Григория Явлинского - 1,61 % голосов.
В день выборов поступило 11 жалоб на работу участковых избирательных комиссий. Люди жаловались на цвет переносных ящиков, наличие плакатов конкурса селфи и прочее.
После выборов жители Пскова отправлялись поделиться праздничным настроением на концерт в Детском парке.
Фото Дарьи Хватковой
- Среди жалоб не было таких, которые могли бы повлиять на оценку голосования и поставить под сомнения результаты голосования, - отметил председатель областного избиркома.
В течение месяца в Псковской области находились два международных наблюдателя от ОБСЕ, а в день голосования прибыло еще 14. Также на выборах работали наблюдатели из стран СНГ, а также из Ливана и Ирана. Плюс представители кандидатов, политических партий и общественники. Всего около 1600 человек.
Все четко и прозрачно. Мы были на выборах в Псковской области полтора года назад. Явка в этот раз выше, это видно даже невооруженным глазом. Люди были заинтересованы. Работу мы начали еще в субботу, 17 марта, побывали на избирательных участках в Пскове, Псковском, Печорском, Островском и Пушкиногорском районах. Нарушений нигде не выявили.
Владимир Терентьев, международный наблюдатель, председатель Витебского областного Совета депутатовСебе на вооружение белорусские наблюдатели взяли использующиеся на участках металлодетекторы и систему видеонаблюдения. Особо отметили движение вперед в работе с людьми с ограниченными возможностями – многие участки оборудованы пандусами.
- На выборы люди шли в хорошем настроении, шли целыми семьями, - поделился наблюдениями Владимир Терентьев. - И я понимаю, почему был такой настрой. Видно развитие и в образовании, и в здравоохранении. Проездом мы посетили Изборский лицей. У меня, как у бывшего педагога, от него самые приятные впечатления. Когда я в сельской школе вижу три мультиборда, электронные микроскопы, современные наборы для проведения опытов в кабинете химии, то понимаю, что родителям есть чему радоваться. И изменения в настрое людей ощущаются.
КАК ПРОГОЛОСОВАЛ ПСКОВ
Явка составила 64,39 %
Владимир Путин - 72,47 %
Павел Грудинин - 12,57 %
Владимир Жириновский - 6,18 %
Григорий Явлинский - 2,71 %
Ксения Собчак - 2,33 %
КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
Явка составила 60,82 %
Владимир Путин - 73,85 %
Павел Грудинин - 11,44 %
Владимир Жириновский - 6,42 %
Ксения Собчак - 1,67 %
Григорий Явлинский - 1,31 %