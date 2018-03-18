Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Политика / Выборы

- Мы сделали выбор, а ты?

Псковичи голосуют на выборах президента

Текст:
Александр Машкарин
18 марта 2018 года, 18:40
Фото: Дарья Хваткова
0

Жители Псковской области продолжают голосовать на выборах президента России, которые проходят сегодня 18 марта, в воскресенье. При этом они активно и охотно выкладывают фото с избирательных участков в социальные сети.


Фото Екатерины Давыдовой, VK.com
«Маме - бюллетень, ребёнку - пирожки... Выбор сделан», - пишет Катя Давыдова.

Член Молодежного парламента Псковской области, наша бывшая (хотя тут тоже бывших не бывает) Валерия Соловьева тоже пришла на выборы.

Валерия с мужем не разлей вода. Буквально
Фото Валерии Соловьевой, VK.com
"Наша сознательная семья полным составом начала утро с посещения избирательного участка. Выбор сделан", - написала Лера.

Старейший член регионального отделения Союза женщин России Людмила Лукинична Трофимова (на фото справа) тоже приняла участие в выборах президента России. 

Молодым - поучиться
Фото предоставлено региональным отделением СЖР
Людмила Лукинична - инвалид войны и воспользовалась своим правом проголосовать дома.

Здоровья вам, наша дорогая!

В шапке и без шапки. Но всегда с бюллетенем
Фото Сергея Карпова
Известный радиоведущий и практически шоумен Сергей Карпов сходил на выборы и зафиксировал этот момент... с помощью веб-камеры общей системы видеонаблюдения за ходом голосования. Сергей, как всегда, остроумен и находчив )

"Мы сделали свой выбор!"
Фото Инги Кузминой, VK.com
"Выборы 18 марта 2018 года #свойвыбор #мояисториявыборов #избирком60 #выборы60#голосоватьлегко. Мы сделали свой выбор!!!!", - пишет Инга Кузьмина.

Все - на выборы!
Фото Татьяны Ярмушевой, VK.com
Четыре поколения семьи Татьяны Ярмушевой пришли сегодня на выборы: от мала до велика. На коляски не хватало только хештега #едунавыборы

Шесть голосов - за одного!
Фото Юлии Авдеевой
"Учимся делать выбор с юных лет)", - написала Юлия Авдеева - и выложила фото с мужей и всей своей замечательной малышней!

Проголосовал и наш коллега, заместитель директора ГТРК "Псков" Виталий Михайлов. И привел с собой на участок еще два поколения своей семьи - отца и свою дочку.

"Берите пример, город!" - намекает на высокую явку на селе Виталий
Фото Виталия Михайлова
"Выбор сделан с лёгкой руки дочки и отца!", - написал Виталий.  

Между тем, явка на выборах президента России в Псковской области по данным на 18 часов мск составила почти 60%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выбираем президента России
Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Политика / Власть
15 марта 23:25

Сверх программы

Александр Беглов и Михаил Ведерников сверстали план для Великих Лук

Политика / Власть
5 марта 17:54

В чём бизнес

В Псковской области наступает деловая весна

Политика / Власть
2 марта 15:03

Началась «Прямая линия» с Михаилом Ведерниковым

В редакции «Псковской правды» начала работу «Прямая линия» с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым
  • Обработано две трети бюллетеней в Псковской области, явка — 65,23%
  • Владимир Путин набирает 75% голосов избирателей
  • После обработки 42% бюллетеней явка в Псковской области составляет 65,4%. Лидирует Владимир Путин
  • Александр Котов: Вместе будем строить сильную и великую Россию
  • Виктор Остренко: Явка превзошла прогнозы и ожидания
  • Михаил Ведерников: Всех призываю к совместной работе на благо Псковской области
  • Уполномоченный по правам человека не обнаружил нарушений на выборах в Псковской области
  • Галина Неваленная, доверенное лицо Владимира Путина: Необходимо объединиться для развития страны
  • Владимир Путин озвучил амбициозные цели – Игорь Романов, доверенное лицо кандидата Титова
  • Петр Алексеенко: Грубых нарушений на выборах в Псковской области не было
  • Депутат Козловский: Организаторы выборов создали праздничную атмосферу
  • Иван Цецерский: Люди поддержали призыв к сплочению
  • Антон Минаков о выборном процессе: Все было достойно и культурно
  • Легитимность выборов не вызывает сомнений – Олег Брячак
  • От наблюдателей за время выборов замечаний не поступило
  • По итогам обработки первых протоколов Владимир Путин набирает 70,44 %
  • Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто пришел на выборы
  • Главный приз конкурса «Еду на выборы» разыграли в прямом эфире
  • Голосование на выборах президента России в Псковской области завершилось
  • По данным на 18 часов в Псковской области проголосовали 59,78 % избирателей
  • Проголосовала старейший член регионального отделения Союза женщин России Людмила Трофимова
  • Глава Псковской области поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
  • Международный наблюдатель из Ирана назвал Россию открытой и толерантной
  • 46 звонков поступило на общественную горячую линию, работающую для избирателей Псковской области
  • Дмитрий Шахов: от представителей кандидатов не было жалоб
  • Псковичка Елена Турчина проголосовала на выборах президента России в Исландии
  • Годовщину воссоединения с Крымом празднуют в Пскове
  • Псковичи выкладывают свои фото с избирательных участков: «Сегодня особенный день!»
  • По данным на 15.00 явка в Псковской области составила почти 50%
  • 100-летняя жительница Пскова пришла на участок на выборы президента

    • Новости

    Общество
    Алексей Кедров 16 марта 14:53

    Чудо для садоводов

    Власти и дачники будут решать проблемы вместе

    Политика / Власть
    1 марта 13:27

    «Прошить» Россию

    Президент Путин обозначил главные векторы развития страны

    Политика / Власть
    9 февраля 17:03

    120 дней Михаила Ведерникова

    Врио губернатора с самого старта взял высокий темп работы