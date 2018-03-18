- Мы сделали выбор, а ты?

Жители Псковской области продолжают голосовать на выборах президента России, которые проходят сегодня 18 марта, в воскресенье. При этом они активно и охотно выкладывают фото с избирательных участков в социальные сети.
«Маме - бюллетень, ребёнку - пирожки... Выбор сделан», - пишет Катя Давыдова.
Фото Екатерины Давыдовой, VK.com
Член Молодежного парламента Псковской области, наша бывшая (хотя тут тоже бывших не бывает) Валерия Соловьева тоже пришла на выборы.
"Наша сознательная семья полным составом начала утро с посещения избирательного участка. Выбор сделан", - написала Лера.
Валерия с мужем не разлей вода. Буквально
Фото Валерии Соловьевой, VK.com
Старейший член регионального отделения Союза женщин России Людмила Лукинична Трофимова (на фото справа) тоже приняла участие в выборах президента России.
Людмила Лукинична - инвалид войны и воспользовалась своим правом проголосовать дома.
Молодым - поучиться
Фото предоставлено региональным отделением СЖР
Здоровья вам, наша дорогая!
Известный радиоведущий и практически шоумен Сергей Карпов сходил на выборы и зафиксировал этот момент... с помощью веб-камеры общей системы видеонаблюдения за ходом голосования. Сергей, как всегда, остроумен и находчив )
В шапке и без шапки. Но всегда с бюллетенем
Фото Сергея Карпова
"Выборы 18 марта 2018 года #свойвыбор #мояисториявыборов #избирком60 #выборы60#голосоватьлегко. Мы сделали свой выбор!!!!", - пишет Инга Кузьмина.
"Мы сделали свой выбор!"
Фото Инги Кузминой, VK.com
Четыре поколения семьи Татьяны Ярмушевой пришли сегодня на выборы: от мала до велика. На коляски не хватало только хештега #едунавыборы
Все - на выборы!
Фото Татьяны Ярмушевой, VK.com
"Учимся делать выбор с юных лет)", - написала Юлия Авдеева - и выложила фото с мужей и всей своей замечательной малышней!
Шесть голосов - за одного!
Фото Юлии Авдеевой
Проголосовал и наш коллега, заместитель директора ГТРК "Псков" Виталий Михайлов. И привел с собой на участок еще два поколения своей семьи - отца и свою дочку.
"Выбор сделан с лёгкой руки дочки и отца!", - написал Виталий.
"Берите пример, город!" - намекает на высокую явку на селе Виталий
Фото Виталия Михайлова
Между тем, явка на выборах президента России в Псковской области по данным на 18 часов мск составила почти 60%.