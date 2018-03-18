- Мы сделали выбор, а ты?

Жители Псковской области продолжают голосовать на выборах президента России, которые проходят сегодня 18 марта, в воскресенье. При этом они активно и охотно выкладывают фото с избирательных участков в социальные сети.

«Маме - бюллетень, ребёнку - пирожки... Выбор сделан», - пишет Катя Давыдова. Член Молодежного парламента Псковской области, наша бывшая (хотя тут тоже бывших не бывает) Валерия Соловьева тоже пришла на выборы.

"Наша сознательная семья полным составом начала утро с посещения избирательного участка. Выбор сделан", - написала Лера. Старейший член регионального отделения Союза женщин России Людмила Лукинична Трофимова (на фото справа) тоже приняла участие в выборах президента России.

Людмила Лукинична - инвалид войны и воспользовалась своим правом проголосовать дома. Здоровья вам, наша дорогая!

Известный радиоведущий и практически шоумен Сергей Карпов сходил на выборы и зафиксировал этот момент... с помощью веб-камеры общей системы видеонаблюдения за ходом голосования. Сергей, как всегда, остроумен и находчив )

"Выборы 18 марта 2018 года #свойвыбор #мояисториявыборов #избирком60 #выборы60#голосоватьлегко. Мы сделали свой выбор!!!!", - пишет Инга Кузьмина.

Четыре поколения семьи Татьяны Ярмушевой пришли сегодня на выборы: от мала до велика. На коляски не хватало только хештега #едунавыборы

"Учимся делать выбор с юных лет)", - написала Юлия Авдеева - и выложила фото с мужей и всей своей замечательной малышней! Проголосовал и наш коллега, заместитель директора ГТРК "Псков" Виталий Михайлов. И привел с собой на участок еще два поколения своей семьи - отца и свою дочку.