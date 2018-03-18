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Политика / Выборы

18.03.2018

Псковская область голосует на выборах президента России

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Александр Машкарин
18 марта 2018 года, 09:12
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Сегодня, в воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. В Псковской области в 8 часов утра открылись все 638 участков. Голосование будет проходить до 20 часов. Отдать свой голос могут более 520 тысяч избирателей региона.

В избирательных комиссиях на территории Псковской области работает 5800 членов избиркомов.

Избиратели Псковской области идут на участки семьями
Фото Ивана Петрова
На 553 избирательных участках региона при составлении итоговых протоколов участковые избирательные комиссии УИК по итогам выборов применят машиночитаемый QR-код. 

На оставшихся 85-ти итоговый протокол будет формироваться при помощи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Эти участки расположены в Пскове.

Отметим, что за прохождением выборов в Псковской области также участвуют международные наблюдатели.

В бюллетени для голосования внесены 8 кандидатов
Фото Ивана Петрова
Напомним, в избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).

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