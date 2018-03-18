18.03.2018

Сегодня, в воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. В Псковской области в 8 часов утра открылись все 638 участков. Голосование будет проходить до 20 часов. Отдать свой голос могут более 520 тысяч избирателей региона.
В избирательных комиссиях на территории Псковской области работает 5800 членов избиркомов.
На 553 избирательных участках региона при составлении итоговых протоколов участковые избирательные комиссии УИК по итогам выборов применят машиночитаемый QR-код.
Избиратели Псковской области идут на участки семьями
Фото Ивана Петрова
На оставшихся 85-ти итоговый протокол будет формироваться при помощи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Эти участки расположены в Пскове.
Отметим, что за прохождением выборов в Псковской области также участвуют международные наблюдатели.
Напомним, в избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).
В бюллетени для голосования внесены 8 кандидатов
Фото Ивана Петрова