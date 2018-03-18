18.03.2018

Сегодня, в воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. В Псковской области в 8 часов утра открылись все 638 участков. Голосование будет проходить до 20 часов. Отдать свой голос могут более 520 тысяч избирателей региона.

В избирательных комиссиях на территории Псковской области работает 5800 членов избиркомов.