Нами вершится история

Выборы президента страны — это историческое событие, поворотный момент, смена эпох. Голосование — это акт выбора будущего, уверен обозреватель «Псковской правды». Для тех, кто еще сомневается, вставать ли с дивана 18 марта, он собрал внушительный список резонов воспользоваться избирательным правом.

1. Только кажется, что история где-то в стороне. Она вершится нами, сегодня. Выборы президента — это то, о чем мы и читаем в книгах по истории.

2. Выборы президента — это выбор будущего страны.

3. Выборы — это голосование за будущее, ваше личное, ваших близких (детей) и страны в целом. Может быть, и нет идеального кандидата для вас, но нельзя сказать, что выбора нет. Это тот самый случай, когда каждый голос на выборах — это голос в пользу той или иной стратегии развития, идеи, принципа. Дойти до участка голосования просто — максимум 15 минут (пожилые, маломобильные граждане могут голосовать на дому, подав заявление).

4. Россия должна совершить решающий шаг вперед, а не откатиться назад. И для этого президент должен получить мандат доверия от всей нации.

5. Выбирать — это право гражданина. Если человек отказывается от реализации своего права, он не имеет морального права ничего требовать от власти. Он ее не выбирал, и она не имеет перед ним обязательств.

6. Часто можно слышать, что выборы 18 марта уже предрешены. И от действий одного человека ничего не зависит. Это не так. Если у избранного президента будет высокая поддержка граждан, он сможет сделать на своем посту больше. Например, на выборах в США страна оказалась фактически расколотой на два лагеря. В итоге президент Трамп фактически не может ничего сделать, он связан по рукам и ногам. Мечется из стороны в сторону. Наши недоброжелатели хотели бы навязать России слабого и управляемого руководителя. Тогда с нами можно было бы снова начать говорить с позиции силы, как это было в 90-е годы. Сильная Россия с сильным лидером никому не нужна, кроме нас самих. От нашего выбора зависит, какой у нашей страны будет руководитель: способный наводить порядок внутри и сдерживать недругов из-за рубежа или слабая марионетка в руках у желающих продолжать растаскивать Россию дальше и приватизировать ее частями.

7. В Древней Греции, откуда пошла демократическая традиция выбирать общественных представителей, людей, игнорирующих выборы, называли идиотами. Поскольку не участвовать в том, что важно лично для него, может только человек, который ведет себя вопреки своему благу. Сам себе усложняет жизнь.

8. Каждые 15-20 лет экономика и общество проходят круг обновления. К власти постепенно приходит новое поколение. Сегодня мы на пороге нового этапа перемен и нам надо выбрать лидеров, которые не забудут про нас, как это было в 1990-е годы, а, напротив, будут работать в наших интересах.

9. Страна несколько лет живет в условиях небывалого внешнего давления по всем фронтам. Вы это чувствуете? Нет. Вы живете как за щитом. Этот щит — сильная президентская власть.

Если не выбирать нового президента — не будет щита, будет давление и проигрыш, как в 1990-е.

10. Смотрите, сколько сейчас крупных проектов запущено — и Арктику осваивать снова начали, как при СССР, и Дальний Восток, новые заводы и электростанции строятся. Все это снова может заглохнуть, если не поддержать развитие страны. Уже не раз такое бывало.

11. Ваши соседи пойдут на выборы. Если вдруг случится кризис, то они смогут сказать, что хотя бы пытались исправить ситуацию, повлиять на будущее страны, а вы — нет. Вы были слишком заняты сегодняшней бытовухой.

«Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам» — пословица, верная всегда. Хотите, чтобы страной управлял тот лидер, кому доверяете именно вы, — идите и проголосуйте.

12. Патриотизм — это деятельная любовь к Родине, стремление сделать ее лучше, каждый на своем месте. Так определял это В. И. Даль и надо определять нам. Легко называть себя патриотом, сидя на диване. Поддерживать присоединение Крыма, радоваться победам наших спортсменов, носить георгиевскую ленточку, но при этом считать, что на выборах и без тебя обойдутся, — это слабая позиция. Россия стала сильной, потому что отстояла свое право самой решать свою судьбу. Голосование — это личный вклад в независимость страны от западных советчиков и внутренних врагов. Наши деды отстояли наше право жить в свободной стране. Они защитили страну в военное время, теперь наш черед: участие в выборах — это защита суверенитета страны в мирное время. Страна рассчитывает на нас, нельзя подвести ее. Бойкот выборов — это как дезертирство из армии, «Родину и без меня защитят».

13. Как мы можем ответить на западные санкции? Сплотиться и прийти на выборы. За какого кандидата голосовать — каждый пусть честно решает сам, но мы должны быть едины в одном — сегодня время объединиться, а не отсиживаться дома. Своим участием в выборах мы делаем Россию более сильной, а избранного президента — более легитимным для отстаивания наших интересов во внешнем мире. Как наши спортсмены хоть и без флага на груди, но с Россией в сердце сражаются за честь страны.

14. Свободный выбор, демократия — завоевание, давшееся нам очень дорогой ценой. Может, даже слишком дорогой, подорвавшей доверие. Отказаться от завоеванного права граждан на свободное волеизъявление — немыслимо для всех тех, кто знает и помнит. Мы отстояли право России и ее народа самостоятельно определять свое будущее. Если не будем решать свою судьбу мы сами, решать будут за нас, охотники найдутся. Часто говорят, что демократия не для нас, традиций, мол, нет. Обман это все. Русские всегда выбирали и голосовали — вспомним хотя бы традиции псковского вече.