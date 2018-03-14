Два праздника

По всей Псковской области в этот день запланированы культурные события и спортивные праздники, концерты и массовые гуляния, дегустация продукции местных производителей.

«ПОДТЯНИСЬ К ДВИЖЕНИЮ»

Во всех районах Псковской области 18 марта состоится акция по продвижению комплекса ГТО «Подтянись к движению». Всем желающим, от малышни до пенсионеров, предлагают испытать себя в прыжке в длину. Это один из тестов комплекса ГТО, наиболее простой в исполнении. У каждого участника будет три попытки, засчитают лучший результат. Во втором испытании предлагают поучаствовать лишь мужчинам старше шестнадцати лет. Брутальный тест заключается в попытке поднять гирю весом в 16 кг. Засчитывается суммарно выполненное количество правильных подъемов правой и левой рукой.

НЕ БОИТЕСЬ? ТОГДА ТРЕБУЙТЕ!

А если пока не готовы к таким спортивным подвигам, тогда просто приходите поболеть за родных и друзей. Муниципалитеты, занявшие в акции призовые места, будут награждены грамотами и кубками, обещают организаторы. — Мы обязательно наградим рекордсменов, — пообещала заместитель директора Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Миронова. — А также будем учитывать суммарные результаты всех участников. Какой муниципалитет больше «напрыгает», тот и победит. В Пскове спортивные состязания начнутся в Детском парке в 12 часов, также соревнования будут проходить на избирательных участках в школах. Информацию о месте и времени соревнований в муниципалитетах нужно уточнять по месту жительства.

«ШКОЛА»

Еще одна акция, которую организуют на избирательных участках в школах, посвящена профориентации. Для школьников 7-11 классов проведут специальное анкетирование, которое поможет определиться с выбором будущей профессии. Отдельные анкеты со специальными вопросами смогут заполнить и дети, и родители. А потом сверить результаты. — Анкеты обработают и проанализируют данные, чтобы внутри семьи тоже было понимание, куда ребенку дальше расти и развиваться, — говорит заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников. — Профориентация очень важна, к восьмому классу уже желательно определиться с будущей профессией. Также в день выборов на избирательных участках пройдут смотры художественной самодеятельности. — Выборы президента — праздник, и мы хотим, чтобы у всех, кто придет на выборы, было хорошее настроение, — добавил Геннадий Барышников.

«ПОКУПАЙ СВОЕ»

Чтобы поддержать местных производителей, в 22 районах области пройдут ярмарки выходного дня. А в некоторых районах сразу несколько ярмарок: в Пскове, Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Куньинском, Новосокольническом, Новоржевском, Опочецком, Себежском, Невельском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Стругокрасненском, Локнянском, Островском районах. В Гдовском районе организуют мини-рынок. В Пскове также в штатном режиме развернутся торгово-ярмарочные площадки на Текстильной, Народной и улице Пушкина. В отдаленных населенных пунктах будут работать 24 автолавки облпотребсоюза. На ярмарках можно будет не только купить продукцию местных производителей, но и продегустировать.

Дегустация продукции крупных пищевых предприятий 18 марта: • «Псковмясопром» — Псков, пл. Победы, д. 1 • Псковский хлебокомбинат — Псков, ул. Юбилейная, д. 67а; ул. Западная, д. 19 • Псковский городской молочный завод — г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 19 • Великолукский мясокомбинат — Великие Луки, ул. Новосокольническая, д. 1; ул. Винатовского, д. 10/2 • Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод — Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 42 • Маслосырзавод «Порховский» — Порхов, ул. Ленина, д. 32а • «Псковагроинвест» — Псковский район, д. Соловьи, КДЦ