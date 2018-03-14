Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Политика / Выборы

Два праздника

18 марта мы не только пойдем на выборы, но и отметим годовщину воссоединения Крыма с Россией

Текст:
Алексей Кедров
14 марта 2018 года, 10:21
Фото: kerchinfo
0

По всей Псковской области в этот день запланированы культурные события и спортивные праздники, концерты и массовые гуляния, дегустация продукции местных производителей.

«ПОДТЯНИСЬ К ДВИЖЕНИЮ»

Во всех районах Псковской области 18 марта состоится акция по продвижению комплекса ГТО «Подтянись к движению». Всем желающим, от малышни до пенсионеров, предлагают испытать себя в прыжке в длину. Это один из тестов комплекса ГТО, наиболее простой в исполнении. У каждого участника будет три попытки, засчитают лучший результат. Во втором испытании предлагают поучаствовать лишь мужчинам старше шестнадцати лет. Брутальный тест заключается в попытке поднять гирю весом в 16 кг. Засчитывается суммарно выполненное количество правильных подъемов правой и левой рукой.

НЕ БОИТЕСЬ? ТОГДА ТРЕБУЙТЕ!

А если пока не готовы к таким спортивным подвигам, тогда просто приходите поболеть за родных и друзей.

Муниципалитеты, занявшие в акции призовые места, будут награждены грамотами и кубками, обещают организаторы.

— Мы обязательно наградим рекордсменов, — пообещала заместитель директора Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Миронова. — А также будем учитывать суммарные результаты всех участников. Какой муниципалитет больше «напрыгает», тот и победит.

В Пскове спортивные состязания начнутся в Детском парке в 12 часов, также соревнования будут проходить на избирательных участках в школах.

Информацию о месте и времени соревнований в муниципалитетах нужно уточнять по месту жительства.

«ШКОЛА»

Еще одна акция, которую организуют на избирательных участках в школах, посвящена профориентации. Для школьников 7-11 классов проведут специальное анкетирование, которое поможет определиться с выбором будущей профессии. Отдельные анкеты со специальными вопросами смогут заполнить и дети, и родители. А потом сверить результаты.

— Анкеты обработают и проанализируют данные, чтобы внутри семьи тоже было понимание, куда ребенку дальше расти и развиваться, — говорит заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников. — Профориентация очень важна, к восьмому классу уже желательно определиться с будущей профессией.

Также в день выборов на избирательных участках пройдут смотры художественной самодеятельности.

— Выборы президента — праздник, и мы хотим, чтобы у всех, кто придет на выборы, было хорошее настроение, — добавил Геннадий Барышников.

Праздник по случаю воссоединения Крыма с Россией станет поводом поддержать производителя не просто отечественного, а своего, местного.
Фото Андрея Степанова

«ПОКУПАЙ СВОЕ»

Чтобы поддержать местных производителей, в 22 районах области пройдут ярмарки выходного дня. А в некоторых районах сразу несколько ярмарок: в Пскове, Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Куньинском, Новосокольническом, Новоржевском, Опочецком, Себежском, Невельском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Стругокрасненском, Локнянском, Островском районах.

В Гдовском районе организуют мини-рынок.

В Пскове также в штатном режиме развернутся торгово-ярмарочные площадки на Текстильной, Народной и улице Пушкина.

В отдаленных населенных пунктах будут работать 24 автолавки облпотребсоюза.

На ярмарках можно будет не только купить продукцию местных производителей, но и продегустировать.


Дегустация продукции крупных пищевых предприятий 18 марта:

• «Псковмясопром» — Псков, пл. Победы, д. 1

• Псковский хлебокомбинат — Псков, ул. Юбилейная, д. 67а; ул. Западная, д. 19

• Псковский городской молочный завод — г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 19

• Великолукский мясокомбинат — Великие Луки, ул. Новосокольническая, д. 1; ул. Винатовского, д. 10/2

• Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод — Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 42

• Маслосырзавод «Порховский» — Порхов, ул. Ленина, д. 32а

• «Псковагроинвест» — Псковский район, д. Соловьи, КДЦ

КСТАТИ

В каждом районе к 18 марта подготовили свою интересную программу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выбираем президента России
Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Политика / Власть
5 марта 17:54

В чём бизнес

В Псковской области наступает деловая весна

Политика / Власть
2 марта 15:03

Началась «Прямая линия» с Михаилом Ведерниковым

В редакции «Псковской правды» начала работу «Прямая линия» с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым

Политика / Власть
1 марта 13:27

«Прошить» Россию

Президент Путин обозначил главные векторы развития страны
  • Под Новоржевом горе-угонщик бросил машину и пошёл домой
  • Псковичей-автолюбителей призывают не мешать благоустройству придомовых территорий
  • Сергей Макарченко: Призываю собственников жилья открывать спецсчета
  • За вранье в суде жителя Гдовского районе наказали рублём
  • Более 5 млн россиян будут голосовать на президентских выборах по месту пребывания
  • Михаил Ведерников отжался 18 раз в рамках флешмоба ко дню выборов
  • Прокуратура добилась зачисления сироты на полное гособеспечение в псковский колледж
  • Для повышения рождаемости в России предложили возродить земства

    • 13 марта

  • Машинист тепловоза Игорь Сальников присоединился к акции #Едунавыборы
  • Всё о предстоящем первом «Круге благотворителей» расскажут в пресс-центре «Псковской правды»
  • Первые гравийные гонки проведут в Псковской области в конце апреля
  • Мультфильмы, концерты, спектакли: что приготовили для псковичей 18 марта
  • Делегация Российского союза спортсменов побывала в Великих Луках
  • В Пскове возле Кремля полицейские поймали эксбициониста
  • Александр Котов: 18 марта нам с вами предстоит сделать очень ответственный выбор
  • Псковичи привезли 10 золотых медалей с Международного турнира по боксу
  • Михаил Ведерников: Я буду голосовать, чтобы сделать личный вклад в развитие сильной России
  • Белорусский «Нафтан» проиграл «Пскову-747» со счётом 2:1
  • Боксёр Валерий Брудов потерпел третье поражение подряд
  • В марте заместитель прокурора области ждёт великолучан на личный приём

    • 12 марта

  • Шесть новых автобусных павильонов появились на улицах областного центра
  • Михаил Ведерников: ГРЭС — важный объект не только для Дедовичского района
  • Девять семей расселят из аварийных домов в Пскове в марте текущего года
  • Михаил Ведерников оценил возможности Псковского завода аппаратуры дальней связи
  • Два часа на псковских автозаправках будут раздавать наклейки для конкурса #Eдунавыборы
  • Впервые в Псковской области будут работать именные избирательные участки
  • Найдены новые доказательства торговых связей Пскова и Ганзейского Союза (ФОТО)
  • До 16 марта проработает выставка «Общая история: Крым и Псковская губерния»
  • Зампрокурора области приедет в Красногородск, чтобы пообщаться с местными жителями
  • 12 марта завершается прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения

    • Новости

    Экономика / ЖКХ
    Алёна Комарова 13 марта 14:31

    Мусор в дело

    Станки — заграничные, работники — со всей области, налоги — остаются в регионе

    Политика / Власть
    9 февраля 17:03

    120 дней Михаила Ведерникова

    Врио губернатора с самого старта взял высокий темп работы

    Политика
    6 февраля 10:22

    Требуйте долива

    Первое заседание на площадке «WTF?» показало, что псковичи хотят дискутировать о политике, но пока не умеют