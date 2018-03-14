Креативные выборы

Избирком разыграет ноутбук, два планшета и два портативных зарядных устройства. О приятных сюрпризах, которые ждут избирателей, исполняющих свой гражданский долг, в пресс-центре «Псковской правды» рассказали члены областного избиркома и активисты молодежных движений. Как показывает практика предыдущих предвыборных кампаний, на избирательные участки приходят всего 20 % молодых людей. В Псковской области людей в возрасте от 18 до 35, а именно их относят к категории «молодежь», живет 155 тысяч человек, то есть почти четверть населения.

Среди молодых людей очень много протестных настроений. Но они, как правило, выливаются лишь в кухонные разговоры. Для того чтобы иметь моральное право критиковать власть, нужно сначала прийти на выборы и проголосовать. Илья Можаев, член Избиркома Псковской области

Большинство конкурсов в избиркоме задумали, чтобы привлечь на избирательные участки именно молодежь, однако их участником можно стать независимо от возраста. Вернее, определена лишь нижняя возрастная планка — 18 лет, так как с этого возраста в нашей стране можно голосовать. Чтобы принять участие в селфи-конкурсе «Моя история выборов», нужно выполнить несколько правил. Прийти на выборы, проголосовать и сделать селфи на избирательном участке. Затем до 19 марта выложить фото в социальной сети «ВКонтакте» или в «Инстаграм» с хештегами #избирком60, #мояисториявыборов, #выборы60.

Все три хештега обязательны. Организаторы отберут 10 фото, набравших наибольшее количество лайков, а трех победителей определят путем электронного голосования. Екатерина Родина, руководитель регионального движения «Волонтеры Победы»

У этого конкурса есть две дополнительные номинации — «Лучшее фото со звездой» и «Самое креативное фото». Среди звезд называют театрального актера Дениса Кугая, общественницу Екатерину Родину, главу Пскова Ивана Цецерского, врио губернатора Михаила Ведерникова. Окончательный список звезд, готовых принять участие в акции, обещают составить к концу этой недели и опубликовать в соцсетях. Главное на фото не светить «тайную» территорию — кабинку для голосования.

Замечательно, что можно не только исполнить свой гражданский долг, но и получить такой приятный бонус. Алёна Иванова, руководитель регионального отделения Российского союза молодежи

Еще одна акция — «Вместе идем на выборы» — закончится 16 марта.

Мы создали специальный стилизованный бюллетень, куда вписаны все муниципалитеты. В каждом районном центре члены территориальных и молодежных избирательных комиссий, молодые избиратели, почетные жители городов и поселков в торжественной обстановке ставят отметку напротив своего райцентра, тем самым подтвердив свое участие в выборах президента 18 марта. Этот бюллетень побывал уже в большинстве районов области и в итоге будет заполнен целиком. 16 марта в Пскове на набережной реки Псковы пройдет заключительный флешмоб и в бюллетене поставят завершающую символическую галочку «За». Екатерина Бобылева, начальник отдела организации избирательного процесса Избиркома Псковской области

Не первый год псковский избирком проводит конкурсы детских рисунков. Лучших авторов и в этот раз обещают поощрить призами. В день выборов президента в Псковской области впервые будут работать именные участки для голосования. К примеру, в Пушкинских Горах будет работать участок имени Пушкина, а в Локне — Александра Матросова.

В каждом районе есть своя изюминка. Все 638 избирательных участков, которые 18 марта будут работать в Псковской области, готовы к проведению выборов. Именные приглашения избирателям уже разносят по всей стране, в том числе и в нашей области. Иван Патлач, заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области