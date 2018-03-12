Агитационная кампания кандидатов на пост президента России подходит к завершению. На протяжении нескольких недель избиратели по всей стране, включая псковичей, имели возможность узнать что-то новое о программах, о личных качествах претендентов. Предпочтения избирателей уже понятны. Об этом говорят и социологические опросы, и политические аналитики. Основной интригой кампании стал вопрос о том, кто станет вторым. На эту позицию претендуют кандидат от КПРФ, беспартийный миллионер Павел Грудинин и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

20 шагов назад

Впервые за всю историю президентских выборов в России КПРФ не стала выдвигать кандидатом Геннадия Зюганова. В компартии, похоже, решили сыграть на эффекте новизны — и выдвинули Павла Грудинина. Интересная аналогия с Псковской областью: помните, и у нас депутатом областного Собрания в свое время по спискам КПРФ стал миллионер Игорь Савицкий, к коммунистическим идеям не имевший никакого отношения, — что дальнейшая его работа в региональном парламенте и показала. Павел Грудинин позиционировался как директор совхоза — этакого коммунистического островка посреди бушующего моря капитализма. Однако одна за другой из-под куцего одеяла избирательного мифа о красном руководителе начали вылезать голые ноги правды. «Люди хорошо чувствуют фальшь, — сказал по этому поводу доцент Высшей школы экономики Александр Кынев. — А Грудинин начал выборную кампанию с обмана, когда скрыл счета в банках Австрии и Швейцарии, многочисленную недвижимость за границей, виллу в Испании. Он не приверженец социалистических ценностей, которыми публично манипулирует. Его ЗАО «Совхоз имени Ленина» — по сути, частная девелоперская компания. В президенты баллотируется обыкновенный беспартийный капиталист, который сумел разбогатеть в лихие девяностые». Павел Грудинин назвал свою программу «20 шагов», но, кажется, вопреки ей идет он совершенно в другом направлении. Анализируя тезисы его предвыборной программы, эксперты обратили внимание на тезис о национализации. Ребята, это же очень похоже на то, что говорил в свое время Чубайс, но про приватизацию! Которая, как все помнят, привела к обогащению весьма узкой группы лиц и к обеднению остального населения. Не повторится ли история с национализацией по Грудинину таким же образом? На вопрос, зачем же Грудинин участвует в президентской гонке, политологи отвечают почти единодушно: для него это не главное. Главное — поторговаться за возможность получить какие-то преференции. Но, учитывая многочисленные ляпы предвыборной кампании, Павел Грудинин в своих притязаниях на «поторговаться» останется ни с чем. А промахов достаточно. Ну, например, как в Псковской области в число доверенных лиц Грудинина попал некто Сергей Костец, известный своими весьма радикальными взглядами. На федеральном уровне за Грудинина выступает еще один одиозный человек — руководитель «Левого фронта», отсидевший срок за организацию беспорядков в Москве Сергей Удальцов. Весьма странная, но о многом говорящая смычка долларового миллионера Павла Грудинина и радикальных персонажей, не так ли? Члены КПРФ задают доверенным лицам Грудинина вопрос: а как он будет управлять государством, если раньше руководил «совхозом»? Да еще и деньги хранит в Швейцарии? Да еще и у родственников его - вид на жительство в Латвии? Понятно, что ответ они какой-то получают. Но кому нужна убедительность, если у кандидата скелеты в шкафу.

Соколиная охота

Владимир Жириновский в российской политике, кажется, был всегда. В избирательной истории ЛДПР были всякие имена, но партия, как и ее лидер, никогда не сходила с политических подмостков - у них всегда есть ядерный электорат. На последних выборах в Госдуму либерал-демократы умножили число голосов избирателей. С этим заделом Жириновский и участвует в президентской кампании. Эксперт Центра политических технологий Александр Ивахник отмечает, что «Жириновский - реальный политик». «И это привлекает избирателей. У ЛДПР четкие, понятные программа и структура. В регионах активность этой партии высокая. Неудивительно, что в ее рядах сегодня много молодежи», - считает он. В этот раз Жириновский в Псковскую область не приехал. Но его доверенное лицо молодой Артем Васильев выглядит довольно убедительно на региональных дебатах, партийцы активно работают в районах области. На последней неделе перед выборами по области ездит депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов. Так что свое соколы Жириновского на этих выборах возьмут.

Богатая Ксюша и другие

На избирательных участках, которые готовятся к 18 марта, уже висят информационные плакаты о кандидатах. И если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что Ксения Собчак — самый богатый из них. Но это к слову. Понятно, что Собчак работает «по площадям» в крупных городах-миллионниках, Москве, Питере и других. Ее избиратель молод и либерально настроен. И конечно, для более старших поколений Ксения Собчак — это скорее раздражитель. Она плотно ассоциируется со скандальными проектами вроде «Дома-2» и на поддержку пожилого избирателя в той же Псковской области рассчитывать не может. В нашем регионе Собчак вытащила из небытия некоего господина Широбокова. В качестве доверенного лица Ксении Собчак он с видимым удовольствием участвует в региональных дебатах — и на этом его активность, как и активность Собчак, в Псковской области заканчивается. В целом можно ожидать, что президентские выборы для нее — это возможный старт в политическое будущее. Так эксперты говорят о выборах в Госдуму и участии Собчак в них. Между тем либералы из старших поколений имеют своего кандидата в лице Григория Явлинского. Он единственный из претендентов на пост главы государства, кто добрался в ходе избирательной кампании до Псковской области. Однако голосов ему здесь это едва ли прибавит. Эксперты обращают внимание на пассивность местного избирательного штаба Явлинского и прежде всего — главного псковского «яблочника» Льва Шлосберга: он как будто самоустранился от текущей предвыборной кампании. Борис Титов, вроде соперник Явлинского, выглядит еще более безлико. «У Титова есть более-менее внятная экономическая платформа, однако политическая часть гораздо слабее, - считает Александр Кынев. - Проголосовать за него могла бы небольшая часть представителей малого бизнеса, но они вряд ли согласятся на выбор кота в мешке». Два левых кандидата — Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — едва ли составляют ощутимую конкуренцию остальным кандидатам. Один — ветеран российской политики, другой — новичок, оба топчутся на национально-патриотической поляне, но левый электорат убедить смогут вряд ли.

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