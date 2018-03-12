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Политика / Выборы

На финише

Предвыборная кампания завершается. Новых звезд не появилось, зато выпали скелеты из шкафов

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Алексей Кедров
12 марта 2018 года, 14:47
Фото: Сергей Васильев
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Агитационная кампания кандидатов на пост президента России подходит к завершению. На протяжении нескольких недель избиратели по всей стране, включая псковичей, имели возможность узнать что-то новое о программах, о личных качествах претендентов.

Предпочтения избирателей уже понятны. Об этом говорят и социологические опросы, и политические аналитики. Основной интригой кампании стал вопрос о том, кто станет вторым. На эту позицию претендуют кандидат от КПРФ, беспартийный миллионер Павел Грудинин и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

20 шагов назад

Впервые за всю историю президентских выборов в России КПРФ не стала выдвигать кандидатом Геннадия Зюганова. В компартии, похоже, решили сыграть на эффекте новизны — и выдвинули Павла Грудинина.

Интересная аналогия с Псковской областью: помните, и у нас депутатом областного Собрания в свое время по спискам КПРФ стал миллионер Игорь Савицкий, к коммунистическим идеям не имевший никакого отношения, — что дальнейшая его работа в региональном парламенте и показала.

Павел Грудинин позиционировался как директор совхоза — этакого коммунистического островка посреди бушующего моря капитализма.

Однако одна за другой из-под куцего одеяла избирательного мифа о красном руководителе начали вылезать голые ноги правды.

«Люди хорошо чувствуют фальшь, — сказал по этому поводу доцент Высшей школы экономики Александр Кынев. — А Грудинин начал выборную кампанию с обмана, когда скрыл  счета в банках Австрии и Швейцарии, многочисленную недвижимость за границей, виллу в Испании. Он не приверженец социалистических ценностей, которыми публично манипулирует. Его ЗАО «Совхоз имени Ленина» — по сути, частная девелоперская компания. В президенты баллотируется обыкновенный беспартийный капиталист, который сумел разбогатеть в лихие девяностые».

Павел Грудинин назвал свою программу «20 шагов», но, кажется, вопреки ей идет он совершенно в другом направлении.

Анализируя тезисы его предвыборной программы, эксперты обратили внимание на тезис о национализации. Ребята, это же очень похоже на то, что говорил в свое время Чубайс, но про приватизацию! Которая, как все помнят, привела к обогащению весьма узкой группы лиц и к обеднению остального населения. Не повторится ли история с национализацией по Грудинину таким же образом?

На вопрос, зачем же Грудинин участвует в президентской гонке, политологи отвечают почти единодушно: для него это не главное. Главное — поторговаться за возможность получить какие-то преференции. Но, учитывая многочисленные ляпы предвыборной кампании, Павел Грудинин в своих притязаниях на «поторговаться» останется ни с чем.

А промахов достаточно. Ну, например, как в Псковской области в число доверенных лиц Грудинина попал некто Сергей Костец, известный своими весьма радикальными взглядами. На федеральном уровне за Грудинина выступает еще один одиозный человек — руководитель «Левого фронта», отсидевший срок за организацию беспорядков в Москве Сергей Удальцов.

Весьма странная, но о многом говорящая смычка долларового миллионера Павла Грудинина и радикальных персонажей, не так ли?

Члены КПРФ задают доверенным лицам Грудинина вопрос: а как он будет управлять государством, если раньше руководил «совхозом»? Да еще и деньги хранит в Швейцарии? Да еще и у родственников его - вид на жительство в Латвии? Понятно, что ответ они какой-то получают. Но кому нужна убедительность, если у кандидата скелеты в шкафу.

Соколиная охота

Владимир Жириновский в российской политике, кажется, был всегда. В избирательной истории ЛДПР были всякие имена, но партия, как и ее лидер, никогда не сходила с политических подмостков - у них всегда есть ядерный электорат. На последних выборах в Госдуму либерал-демократы умножили число голосов избирателей. С этим заделом Жириновский и участвует в президентской кампании.

Эксперт Центра политических технологий Александр Ивахник отмечает, что «Жириновский - реальный политик».

«И это привлекает избирателей. У ЛДПР четкие, понятные программа и структура. В регионах активность этой партии высокая. Неудивительно, что в ее рядах сегодня много молодежи», - считает он.

В этот раз Жириновский в Псковскую область не приехал. Но его доверенное лицо молодой Артем Васильев выглядит довольно убедительно на региональных дебатах, партийцы активно работают в районах области. На последней неделе перед выборами по области ездит депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов. Так что свое соколы Жириновского на этих выборах возьмут.

Богатая Ксюша и другие

На избирательных участках, которые готовятся к 18 марта, уже висят информационные плакаты о кандидатах. И если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что Ксения Собчак — самый богатый из них. Но это к слову.

Понятно, что Собчак работает «по площадям» в крупных городах-миллионниках, Москве, Питере и других. Ее избиратель молод и либерально настроен. И конечно, для более старших поколений Ксения Собчак — это скорее раздражитель. Она плотно ассоциируется со скандальными проектами вроде «Дома-2» и на поддержку пожилого избирателя в той же Псковской области рассчитывать не может.

В нашем регионе Собчак вытащила из небытия некоего господина Широбокова. В качестве доверенного лица Ксении Собчак он с видимым удовольствием участвует в региональных дебатах — и на этом его активность, как и активность Собчак, в Псковской области заканчивается.

В целом можно ожидать, что президентские выборы для нее — это возможный старт в политическое будущее. Так эксперты говорят о выборах в Госдуму и участии Собчак в них.

Между тем либералы из старших поколений имеют своего кандидата в лице Григория Явлинского. Он единственный из претендентов на пост главы государства, кто добрался в ходе избирательной кампании до Псковской области. Однако голосов ему здесь это едва ли прибавит. Эксперты обращают внимание на пассивность местного избирательного штаба Явлинского и прежде всего — главного псковского «яблочника» Льва Шлосберга: он как будто самоустранился от текущей предвыборной кампании.

Борис Титов, вроде соперник Явлинского, выглядит еще более безлико. «У Титова есть более-менее внятная экономическая платформа, однако политическая часть гораздо слабее, - считает Александр Кынев. - Проголосовать за него могла бы небольшая часть представителей малого бизнеса, но они вряд ли согласятся на выбор кота в мешке».

Два левых кандидата — Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — едва ли составляют ощутимую конкуренцию остальным кандидатам. Один — ветеран российской политики, другой — новичок, оба топчутся на национально-патриотической поляне, но левый электорат убедить смогут вряд ли.

На шаг впереди

Позиция Владимира Путина отличается от всех остальных кандидатов тем, что его поддерживают люди из самых разных слоев общества.

«Путин — понятный людям кандидат, — отмечает Ивахник. — Все привыкли к тому, что он все время работает и даже кампанию ведет, не отрываясь от текущих дел. Люди знают, что он может сделать то, что кажется невозможным».

Особо это очевидно для тех, кто может сравнить положение дел в стране в 1999 году и теперь.

Избирательная кампания в целом получилась насыщенной. Теперь важно, как много россиян, жителей Псковской области придут на избирательные участки. Выбираем не просто президента, выбираем будущее страны.

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