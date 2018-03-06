Голосуй где хочешь

Как проголосовать, если день выборов застанет далеко от дома или даже за границей.

НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ

В этом году горячая линия организована Общественной палатой Псковской области, Псковским отделением Ассоциации юристов, Центром правового просвещения и медиации при поддержке и в тесном сотрудничестве с Избирательной комиссией Псковской области. Главной целью работы линии связи с избирателями является обеспечение избирательных прав граждан, а также оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на 18 марта 2018 года, — выборов президента России. Общественный проект работает в Псковской области с 2010 года в период избирательных кампаний.

8 (900) 995 64-01 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, а в день голосования, 18 марта 2018 года, звонки будут приниматься с 8.00 до 22.00.

СМЕНИТЬ УЧАСТОК

Еще раз обращаю внимание избирателей, что на президентских выборах у них есть возможность проголосовать по месту своего нахождения.

Бывают особые случаи, когда в силу различных обстоятельств в день голосования прийти на свой избирательный участок избиратель не сможет.

Если 18 марта вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) — месту жительства, указанному в паспорте, — уехали в командировку, работаете вахтовым методом, являетесь студентом, находитесь в отпуске или просто живете в другом городе либо не имеете регистрации по месту жительства, вы можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.

Теперь заявление о голосовании по месту нахождения можно подать и в участковых избирательных комиссиях с 10.00 до 14.00 часов ежедневно (включая выходные и праздничные дни).

Прием заявлений до 12 марта также ведется в пунктах территориальных избирательных комиссий (ТИК) и региональных отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Кроме того, до 24 часов 12 марта 2018 года подать заявление можно и в электронном виде — в режиме онлайн через интернет-­портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на этом портале.

Получить полную информацию о голосовании по месту нахождения можно в Информационно-справочном центре ЦИК России по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018).

Также на сайте Центризбиркома России есть ссылка «ТИК и УИК на карте России», при переходе по которой открывается интерактивная карта с расположением участковых и территориальных избирательных комиссий, которые будут работать на выборах президента. Адреса территориальных и участковых комиссий в других регионах страны можно найти, используя поисковую систему раздела. Подобный раздел работает на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

Избирателей, которые будут подавать заявление за 4 и менее дней до дня голосования, с 13 марта и до 14 часов 17 марта 2018 года, оформляют в участковой избирательной комиссии, но уже только по месту жительства.