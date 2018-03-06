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Политика / Выборы

Голосуй где хочешь

Полторы недели остается до главных выборов страны (ИНФОГРАФИКА)

Текст:
Михаил Иванов
6 марта 2018 года, 10:00
Фото: www.dp.ru
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Как проголосовать, если день выборов застанет далеко от дома или даже за границей.

НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ

В Псковской области работает горячая линия связи с избирателями. Обратиться на нее можно по телефону

8 (900) 995 64-01 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, а в день голосования, 18 марта 2018 года, звонки будут приниматься с 8.00 до 22.00.

В этом году горячая линия организована Общественной палатой Псковской области, Псковским отделением Ассоциации юристов, Центром правового просвещения и медиации при поддержке и в тесном сотрудничестве с Избирательной комиссией Псковской области. Главной целью работы линии связи с избирателями является обеспечение избирательных прав граждан, а также оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на 18 марта 2018 года, — выборов президента России. Общественный проект работает в Псковской области с 2010 года в период избирательных кампаний.


Инфографика предоставлена избирательной комиссией Псковской области

СМЕНИТЬ УЧАСТОК

Еще раз обращаю внимание избирателей, что на президентских выборах у них есть возможность проголосовать по месту своего нахождения.

Бывают особые случаи, когда в силу различных обстоятельств в день голосования прийти на свой избирательный участок избиратель не сможет.

Если 18 марта вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) — месту жительства, указанному в паспорте, — уехали в командировку, работаете вахтовым методом, являетесь студентом, находитесь в отпуске или просто живете в другом городе либо не имеете регистрации по месту жительства, вы можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.

Теперь заявление о голосовании по месту нахождения можно подать и в участковых избирательных комиссиях с 10.00 до 14.00 часов ежедневно (включая выходные и праздничные дни).

Прием заявлений до 12 марта также ведется в пунктах территориальных избирательных комиссий (ТИК) и региональных отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Кроме того, до 24 часов 12 марта 2018 года подать заявление можно и в электронном виде — в режиме онлайн через интернет-­портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на этом портале.

Получить полную информацию о голосовании по месту нахождения можно в Информационно-справочном центре ЦИК России по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018).

Также на сайте Центризбиркома России есть ссылка «ТИК и УИК на карте России», при переходе по которой открывается интерактивная карта с расположением участковых и территориальных избирательных комиссий, которые будут работать на выборах президента. Адреса территориальных и участковых комиссий в других регионах страны можно найти, используя поисковую систему раздела. Подобный раздел работает на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

Избирателей, которые будут подавать заявление за 4 и менее дней до дня голосования, с 13 марта и до 14 часов 17 марта 2018 года, оформляют в участковой избирательной комиссии, но уже только по месту жительства.

ОТЪЕЗД ЗА РУБЕЖ НЕ ПОМЕХА

Для всех наших соотечественников, планирующих в день выборов — 18 марта 2018 года — деловые, служебные или туристические поездки за пределы территории Российской Федерации, разработана специальная памятка, в которой содержится алгоритм действий для голосования.

За границей уже образовано 400 избирательных участков в 145 странах мира.

Телефон горячей линии для граждан, проживающих либо находящихся за рубежом: +7(495) 727-20-18.

Для включения в список избирателей на зарубежном избирательном участке в день голосования и получения бюллетеня достаточно предъявить заграничный (служебный, дипломатический) паспорт. Подать заявление о голосовании по месту нахождения возможно и до планируемого выезда.

Узнать адреса и номера избирательных участков для российских граждан на территории иностранных государств можно при подаче заявления о голосовании по месту нахождения, на сайте ЦИК России и через информационно-справочный центр ЦИК России.

Получить памятку можно в турагентствах Псковской области, а также в электронном виде на сайте Центральной избирательной комиссии www.cikrf.ru под баннером «Выборы Президента Российской Федерации» в разделе «Голосование граждан России за пределами территории Российской Федерации».  

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