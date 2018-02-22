У каждого есть право выбора, и почему бы его не сделать? Многие люди говорят: «Наш выбор ничего не значит», но выбор каждого имеет свою значимость хотя бы для самого себя. Все в этом мире, любой выбор, любое действие начинается с самого себя, поэтому голосовать должен каждый. Молодое поколение — это ведь будущее, в дальнейшем мы будем подавать пример другому молодому поколению, поэтому должны приучать себя к правильным вещам смолоду. К тому же выборы — процедура, доступная каждому, и она не отнимает уйму времени, мне несложно прийти и поставить галочку, хотя бы для того, чтобы знать, что я свой выбор сделала.