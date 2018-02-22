«Псковская правда» выяснила у молодых избирателей, в том числе тех, кто 18 марта впервые возьмет в руки бюллетень, зачем они идут на выборы.
«Псковская правда» выяснила у молодых избирателей, в том числе тех, кто 18 марта впервые возьмет в руки бюллетень, зачем они идут на выборы.
Достаточно долго ждешь, пока достигнешь того возраста, когда сможешь самостоятельно пойти на выборы и избрать для своей страны лидера, наставника. Я очень рада, что, наконец, могу поучаствовать в выборах и проголосовать за достойного человека, который не равнодушен к проблемам нашей страны. Ведь таким способом мы выбираем будущее себе и своим детям. По моему мнению, молодые люди должны усвоить одно правило: «Не пойти на выборы — значит сознательно отказаться от права выбора и даже не попытаться принять участие в дальнейшем ходе истории своей страны».
Дарья Ярцева, ученица
Палкинской средней школы, лидер молодежно-проектного клуба «Палкино»
Пойду на выборы, так как считаю, что мой голос действительно важен. Каждый молодой человек, в том числе тот, кто идет голосовать впервые, должен понимать значимость своего участия и своего голоса. Воспитание молодых людей с активной гражданской позицией, имеющих свое собственное мнение, является одним из приоритетных направлений молодежной политики в актуальный момент времени. Как только молодежь перестает быть апатичной, появляются инициативы, идеи и желания, которые меняют жизнь всего общества к лучшему.
Екатерина Родина,
руководитель Псковского регионального отделения всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»
Считаю, что активная позиция каждого гражданина позволяет принимать действительно важные для страны решения и от каждого голоса зависит, как будет жить страна следующие несколько лет. С 18 лет я голосую на всех выборах регионального и федерального уровня и считаю, если игнорируешь голосование, то отказываешь себе в праве требовать чего-то от власти. Отказываешь себе в праве быть недовольным и критиковать происходящее в стране. Выборы — это возможность для каждого высказать свою точку зрения так, что к ней обязаны будут прислушаться.
Иван Марченко, председатель Объединенного совета обучающихся
ПсковГУ
У каждого есть право выбора, и почему бы его не сделать? Многие люди говорят: «Наш выбор ничего не значит», но выбор каждого имеет свою значимость хотя бы для самого себя. Все в этом мире, любой выбор, любое действие начинается с самого себя, поэтому голосовать должен каждый. Молодое поколение — это ведь будущее, в дальнейшем мы будем подавать пример другому молодому поколению, поэтому должны приучать себя к правильным вещам смолоду. К тому же выборы — процедура, доступная каждому, и она не отнимает уйму времени, мне несложно прийти и поставить галочку, хотя бы для того, чтобы знать, что я свой выбор сделала.
Эльвира Бреннер, член общественной молодежной организации «Вечевой Орден»
Выборы — это одна из немногих законных возможностей народа оказать влияние на управление государством. Показать, кого хотят видеть граждане на посту своего президента, и тем самым дать понять власти, какому политическому течению отдается приоритет, какие идеи поддерживаются, какие набирают популярность, какие, наоборот, уже уходят в забвение вместе с их носителями. Я отношусь к выборам как к официальному заявлению граждан их политических желаний, коими никак нельзя пренебрегать.
Илья Егоров, член ПРО ВОД «Волонтеры Победы»
Я пойду на выборы, потому что мне не безразлично будущее моей страны, в которой я живу. Это мой долг — выбрать грамотного руководителя, который способен держать страну на высшем уровне. Я первый раз буду голосовать на выборах за президента, поэтому чувствую ответственность в своем выборе. Считаю, что молодым людям надо голосовать, потому что мы выбираем свое будущее, нам жить в стране с тем руководителем, которого выберем. Нужно осознанно идти на выборы и сделать правильный выбор.
Анастасия Пшонко, член
молодежной организации «Вечевой Орден»