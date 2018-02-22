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Политика / Выборы

#мояисториявыборов

Избирком раздаст призы за селфи с избирательного участка

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Михаил Иванов
22 февраля 2018 года, 09:05
Фото: atlasprofdv.ru
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В День молодого избирателя, 18 февраля, в Псковской области стартовала Декада молодого избирателя, которая завершится 18 марта.

Праздник — прекрасный повод во всеуслышание заявить о себе и своих проектах, инициативах, а завтра с большой долей вероятности самим быть избранными в органы власти и местного самоуправления. Проведение Дня молодого избирателя в этом году имеет особое значение, так как 2018 год — год самых важных выборов страны: президента РФ. Участие в выборах — это показатель гражданской зрелости и самостоятельной политической позиции и основная форма участия в политике и государственном управлении. Отдельно хочу обратиться к почти 5 тысячам молодых избирателей Псковской области, которые будут голосовать на предстоящих президентских выборах впервые. Поверьте, вы многое можете сделать для своей страны, став активными избирателями.

Избирательная комиссия Псковской области в День российского студенчества объявила о проведении молодежного конкурса на лучшее селфи среди голосующих в день выборов президента РФ — 18 марта 2018 года «#мояисториявыборов». С этих хештегом (а также с #избирком60, #выборы60) нужно добавить селфи с избирательного участка на свою страницу «ВКонтакте» или «Инстаграме» до 20:00 19 марта.

Принять участие в конкурсе очень просто, главное — прийти, проголосовать и сфотографироваться. По-моему, это хорошая идея и хороший повод, чтобы сохранить память об участии в важном для страны и каждого из нас событии.

К участию в конкурсе приглашаются жители Псковской области, голосующие на выборах и достигшие 18-летнего возраста.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ТРЁХ НОМИНАЦИЯХ:

— «Лучшее фото» (определяются 3 победителя, для них подготовлены ноутбук и два планшета);

— «Самое креативное фото» (определяется 1 победитель, он получит портативное зарядное устройство);

— «Лучшее фото со «звездой» (определяется 1 победитель, он получит портативное зарядное устройство).

До 21 марта организаторы конкурса отберут в общей сложности 10 фотографий с наибольшим количеством отметок «Мне нравится». Эти фотографии будут выложены в формате открытого опроса в группу Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте», и будет объявлено голосование, по результатам которого 27 марта 2018 года определятся три победителя в номинации «Лучшее фото».

Мы очень просим участников конкурса соблюдать правила и помнить о запрете делать селфи в кабинках для голосования, при подготовке селфи подвергать себя либо окружающих опасности, размещать публикации не от лица, изображенного на фото, изображать на селфи процесс непосредственного волеизъявления граждан, свои персональные данные либо персональные данные других избирателей, избирательный бюллетень в виде, по которому можно установить волеизъявление автора либо другого гражданина, препятствовать работе избирательной комиссии либо другим избирателям в процессе подготовки материалов для участия в конкурсе. 

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