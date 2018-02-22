В День молодого избирателя, 18 февраля, в Псковской области стартовала Декада молодого избирателя, которая завершится 18 марта.

Праздник — прекрасный повод во всеуслышание заявить о себе и своих проектах, инициативах, а завтра с большой долей вероятности самим быть избранными в органы власти и местного самоуправления. Проведение Дня молодого избирателя в этом году имеет особое значение, так как 2018 год — год самых важных выборов страны: президента РФ. Участие в выборах — это показатель гражданской зрелости и самостоятельной политической позиции и основная форма участия в политике и государственном управлении. Отдельно хочу обратиться к почти 5 тысячам молодых избирателей Псковской области, которые будут голосовать на предстоящих президентских выборах впервые. Поверьте, вы многое можете сделать для своей страны, став активными избирателями.

Избирательная комиссия Псковской области в День российского студенчества объявила о проведении молодежного конкурса на лучшее селфи среди голосующих в день выборов президента РФ — 18 марта 2018 года «#мояисториявыборов». С этих хештегом (а также с #избирком60, #выборы60) нужно добавить селфи с избирательного участка на свою страницу «ВКонтакте» или «Инстаграме» до 20:00 19 марта.

Принять участие в конкурсе очень просто, главное — прийти, проголосовать и сфотографироваться. По-моему, это хорошая идея и хороший повод, чтобы сохранить память об участии в важном для страны и каждого из нас событии.

К участию в конкурсе приглашаются жители Псковской области, голосующие на выборах и достигшие 18-летнего возраста.