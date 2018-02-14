Восьмёрка в бюллетенях

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

Регистрацию прошли восемь человек — Владимир Жириновский (выдвинут партией ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов (Партия Роста), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»). Все они будут включены в избирательный бюллетень, в котором имена кандидатов будут располагаться в алфавитном порядке.

Следующий этап избирательной кампании стартует 17 февраля — предвыборная агитация в средствах массовой информации. Он закончится за сутки до дня голосования — 17 марта, который объявлен днем тишины.

Еще раз напомню, что в Псковской области открылись 56 пунктов приема заявлений для голосования по месту нахождения на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Пункты приема заявлений при ТИК работают до 12 марта включительно с 10.00 до 14.00 в рабочие, в выходные и праздничные дни, а в дальнейшем с 25 февраля прием заявлений начнут участковые избирательные комиссии.

Заявления избирателей принимают и в 25 региональных МФЦ Псковской области. Пункты приема заявлений в МФЦ также будут открыты по 12 марта в течение всего времени работы многофункциональных центров.

Важно знать, что по обращению заявление оформляется в любой территориальной комиссии, любом филиале или отделении МФЦ в любом населенном пункте. Заявление никак не связано с местом регистрации. На сегодняшний день в Псковской области уже подано более 1300 таких заявлений.

Кроме того, c 31 января и до 24 часов 12 марта 2018 года подать заявление можно и в электронном виде — в режиме онлайн через интернет-портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».