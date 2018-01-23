На выборы с талоном

С 31 января начинается прием заявлений от избирателей, которые будут голосовать по месту своего нахождения. В связи с изменением в законодательстве выборы главы государства в 2018 году пройдут без открепительных удостоверений и досрочного голосования. Председатель Избирательной комиссии Псковской области рассказал о нововведении подробнее — Михаил Иванов продолжает информировать жителей области о ходе подготовки и проведения выборов президента 18 марта.

Бывают особые случаи, когда в силу различных обстоятельств в день голосования прийти на свой участок избиратель не может. Если 18 марта вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) — месту жительства, указанному в паспорте, — уехали в командировку, работаете вахтовым методом, являетесь студентом, находитесь в отпуске или просто живете в другом городе либо не имеете регистрации по месту жительства, вы можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.

ЗА 5 МИНУТ

На главных страницах сайтов Центральной областной избирательных комиссий размещен простой и удобный сервис «Найди свой избирательный участок», благодаря которому каждый легко и быстро сможет уточнить или найти адрес помещения для голосования. О местах голосования вам также расскажут и в информационно-справочном центре ЦИК по телефону 8 (800) 707 2018. После выбора удобного избирательного участка нужно подать заявление. Для реализации избирательных прав граждан на территории Псковской области для организации приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения организованы пункты приема заявлений (ППЗ). Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, с 31 января по 12 марта нужно обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. С 25 февраля по 12 марта — также в любую участковую избирательную комиссию. В них вам предложат подать (и даже помогут составить!) заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Весь процесс подачи заявления займет не более 5 минут. Не забудьте только указать избирательный участок, где вы планируете проголосовать на выборах президента России. Кроме того, c 31 января и до 24 часов 12 марта подать заявление можно и в электронном виде — в режиме онлайн через интернет-­портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на этом портале. Основная часть заявления остается в МФЦ, ППЗ или комиссии, а отрывной талон передадут избирателю: в талоне содержится информация о том, на какой участок нужно прийти в день голосования.

ИЗЫМАЕТСЯ НА УЧАСТКЕ

Избиратели, которые будут подавать заявление за 4 и менее дней до дня голосования, с 13 марта и до 14 часов 17 марта оформляют в участковой избирательной комиссии, но уже только по месту жительства, специальное заявление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков. В этом случае, в целях защиты специального заявления от подделки, используется специальный знак (марка). Марки являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории Российской Федерации. Заявление останется у избирателя до дня голосования: в этот день оно изымается на избирательном участке. Гражданин может подать заявление только один раз. Если избиратель подал несколько, учтут только первое, остальные признают недействительными. Если изменились обстоятельства, но заявление подано, можно проголосовать и по месту регистрации. Придется только подождать: члены УИК должны убедиться, что избиратель не проголосовал на другом участке. После подачи заявления 18 марта приходите на выбранный избирательный участок и, предъявив паспорт, получайте избирательный бюллетень и голосуйте. В том случае, если вы не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для подачи заявления, вы имеете право устно или письменно (в том числе при содействии социального работника) в указанные сроки обратиться для предоставления возможности подачи заявления в территориальную либо участковую избирательную комиссию. Члены участковой избирательной комиссии приедут не позднее 12 марта, и вы сможете устно или письменно заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования. Избиратели, у которых нет регистрации по месту жительства в пределах РФ, вправе заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или МФЦ. Также эти граждане могут быть включены в список избирателей на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких избирателей.

ДО САМОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Региональный Избирком продолжает совместную работу с федеральными и государственными органами по учету и уточнению списков избирателей на территории Псковской области. По этому вопросу прошло совещание в администрации Псковской области под руководством заместителя губернатора Николая Цветкова. Создан оперативный штаб. С целью организации объективного учета избирателей, проживающих на территории региона, созданы рабочие группы по вопросу достоверности учета избирателей. На областном уровне их возглавляет врио губернатора Михаил Ведерников, а на муниципальном — главы районов, местных администраций и городских округов. Госорганы, на основании данных которых осуществляется учет и уточнение списков избирателей, уже проделали большую работу в системе учета избирателей. Однако она будет продолжена до самого дня голосования, 18 марта, с тем, чтобы избежать фактов двойного учета избирателей, их отсутствия по месту регистрации, а также отсутствия данных о прибытии лиц после службы в рядах Вооруженных Сил. Профильные ведомства должны регулярно предоставлять сведения о регистрации и снятии с регистрационного учета, смене паспорта и фамилии, сведения об умерших, поступивших в места лишения свободы либо призванных в армию гражданах Российской Федерации на территории Псковской области. А с 21 января началась аккредитация представителей СМИ для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов. Заявки принимают до 14 марта.