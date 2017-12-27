В 2018 году жителей Псковской области ждут несколько масштабных избирательных кампаний. Самые главные выборы страны пройдут 18 марта — выборы президента РФ. В единый день голосования, который намечен на 9 сентября, будем выбирать губернатора, семь глав муниципальных образований — Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Струго-Красненского районов. Также в наступающем году пройдут выборы в органы местного самоуправления по отдельным округам.

Хочу отметить, что Избирательная комиссия Псковской области готова к проведению избирательной кампании по выборам президента РФ. Глава государства будет избран на шестилетний срок. Официально предвыборная кампания уже началась 18 декабря 2017 года.

Мы продолжаем проводить мероприятия, направленные на обеспечение законности, прозрачности и легитимности выборной кампании. На данный момент одним из существенных элементов для избирательных комиссий региона является совместная работа с государственными органами, осуществляющими учет избирателей для составления качественных и точных списков. Мы также продолжаем обучение членов избирательных комиссий всех уровней.

С Многофункциональным центром по предоставлению государственных и муниципальных услуг Псковской области мы заключили соглашение, которое позволит обеспечить регистрацию избирателей для голосования по месту нахождения. Это новшество напрямую касается избирателей, которые в день голосования по разным причинам не смогут проголосовать на своем участке или реально проживают не там, где прописаны. Это, конечно, небольшая часть избирателей, но для повышения доступности и возможности проголосовать для всех граждан отменено так называемое «избирательное крепостное право», когда человек мог проголосовать лишь по месту регистрации или был вынужден брать открепительное удостоверение.

На предстоящих выборах главы государства эта проблема будет решена: граждане смогут голосовать не только по месту регистрации, но и там, где будут находиться в день выборов, без открепительных талонов, для чего нужно будет лишь заранее подать заявление и прикрепиться к удобному участку. Эта система уже была апробирована на региональных выборах 2017 года и хорошо себя зарекомендовала.

Не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 5 дней до выборов (на выборах президента — это с 31 января по 12 марта 2018 года) заявления о включении в список избирателей по месту пребывания можно будет лично подать в территориальных избиркомах (ТИКи), многофункциональных центрах (МФЦ) и через портал госуслуг. Участковые избирательные комиссии (УИКи) начнут принимать заявления за 20 дней до дня голосования — с 28 февраля по 12 марта.

Избиратели, которые в последние четыре дня до выборов решат голосовать не по месту регистрации (например, потому что едут в срочную командировку), могут подать заявления в УИК по месту прописки. На заявление прикрепят специальную марку, одну часть которой отклеят и прикрепят напротив фамилии избирателя на участке, куда он придет голосовать. Это можно сделать с 13 марта до 17 марта (не позднее 14 часов по местному времени) 2018 года.

Хочу обратить внимание, что со всеми этапами и сроками избирательного процесса по выборам президента РФ участники избирательной кампании могут ознакомиться с помощью Календарного плана, который размещен на сайте Избирательной комиссии Псковской области pskov.izbirkom.ru в разделе «Календарь выборов».

Уверен, что избирательная система области готова провести выборы так, чтобы обеспечить максимальное доверие к ним со стороны жителей нашего региона. Сейчас созданы беспрецедентные условия для проведения абсолютно прозрачных, открытых выборов. Мы обязаны обеспечить максимальное конституционное право проголосовать для каждого жителя. Мы должны дать избирателям полную информацию о выборах, а также обо всех возможностях, которые у них есть. Выборы должны пройти в атмосфере доброжелательности, добросовестности и с чувством гражданского долга.

Хочу пожелать всем жителям области, всем избирателям, всем читателям «Псковской правды» в наступающем новом году здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимоуважения, радости и удачи во всем! Обязательно приходите на выборы и голосуйте за свое будущее и будущее ваших детей!