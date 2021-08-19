«Лебединое озеро» и другие

Тридцать лет назад произошел так называемый «августовский путч»: попытка государственного переворота, результатом которой стал окончательный крах СССР и победа Ельцина, с которой начался отсчет истории Российской Федерации. «Псковская правда» вспомнила, что происходило в эти дни в Москве и в Пскове.

Танки, митинги, триколор

20 августа 1991 года должно было состояться подписание нового Союзного договора, превращающего СССР в конфедерацию республик. Считается, что именно эта перспектива заставила противников— на тот момент президента СССР и генсека КПСС — попытаться взять власть в свои руки.

В результате 19 августа в стране было объявлено чрезвычайное положение. В Москву ввели войска, которые взяли под охрану телецентр в Останкино, центральный телеграф, радиостанции и другие важные объекты инфраструктуры. Танки и бронетранспортеры встали на центральных площадях столицы.

Всесоюзное радио с раннего утра передавало указ вице-президента СССР Геннадия Янаева о его вступлении в исполнение обязанностей главы государства в связи с ухудшившимся самочувствием Михаила Горбачева. Также транслировалось заявление советского руководства о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и его «Обращение к советскому народу». По всем телеканалам показывали соответствующие новостные выпуски, перемежавшиеся трансляцией балета «Лебединое озеро» и классической музыки.

При этом уже с утра на улицах крупных российских городов, - в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде, Свердловске, Новосибирске, Тюмени, - начали проходить митинги против ГКЧП и «в защиту демократии».

Около 12:00 в Москве у Белого дома (Дома Советов РСФСР) Борис Ельцин, избранный 12 июня 1991 года президентом РСФСР, зачитал с танка перед собравшимися демонстрантами «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом».