Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Политика

«Лебединое озеро» и другие

Как Псков встретил события августа 1991 года?

Текст:
Максим Андреев
19 августа 2021 года, 11:52
Фото: «АиФ»
0

Тридцать лет назад произошел так называемый «августовский путч»: попытка государственного переворота, результатом которой стал окончательный крах СССР и победа Ельцина, с которой начался отсчет истории Российской Федерации. «Псковская правда» вспомнила, что происходило в эти дни в Москве и в Пскове.

Танки, митинги, триколор

20 августа 1991 года должно было состояться подписание нового Союзного договора, превращающего СССР в конфедерацию республик. Считается, что именно эта перспектива заставила противников Михаила Горбачева — на тот момент президента СССР и генсека КПСС — попытаться взять власть в свои руки.

В результате 19 августа в стране было объявлено чрезвычайное положение. В Москву ввели войска, которые взяли под охрану телецентр в Останкино, центральный телеграф, радиостанции и другие важные объекты инфраструктуры. Танки и бронетранспортеры встали на центральных площадях столицы.

Всесоюзное радио с раннего утра передавало указ вице-президента СССР Геннадия Янаева о его вступлении в исполнение обязанностей главы государства в связи с ухудшившимся самочувствием Михаила Горбачева. Также транслировалось заявление советского руководства о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и его «Обращение к советскому народу». По всем телеканалам показывали соответствующие новостные выпуски, перемежавшиеся трансляцией балета «Лебединое озеро» и классической музыки.

При этом уже с утра на улицах крупных российских городов, - в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде, Свердловске, Новосибирске, Тюмени, - начали проходить митинги против ГКЧП и «в защиту демократии».

Около 12:00 в Москве у Белого дома (Дома Советов РСФСР) Борис Ельцин, избранный 12 июня 1991 года президентом РСФСР, зачитал с танка перед собравшимися демонстрантами «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом».

«Лебединое озеро» и другие

Фото из архива «Ельцин Центра»
Вечером 19 августа Ельцин издал Указ № 61, которым союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР. Вокруг Белого дома к тому моменту были сооружены баррикады. По разным оценкам, на его защиту собралось до ста тысяч человек. Члены ГКЧП обсуждали возможность штурма, но соответствующий приказ так и не был отдан.

20 августа митинги продолжились. Псковская дивизия ВДВ выдвинулась к Ленинграду, но не вошла в город, а остановилась на подступах к нему. В Москве в ночь с 20 на 21 августа в подземном транспортном туннеле на пересечении Калининского проспекта (ныне улица Новый Арбат) и Садового кольца (улица Чайковского) во время маневрирования бронетехники погибли трое демонстрантов: Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Все они были посмертно награждены званием Героя Советского Союза. 21 августа все армейские подразделения, введенные в Москву накануне, покинули столицу.

22 августа большинство членов ГКЧП были арестованы. В Москве объявили траур по погибшим. У Белого дома состоялся «митинг победителей» во главе с Борисом Ельциным. Над зданием впервые был поднят триколор: новый российский флаг.

На фоне Пушкина

В Пскове в дни путча каких-либо массовых митингов предсказуемо не наблюдалось. Тем не менее, представители местной демократической тусовки распространяли «самиздатовские» листовки с призывами не поддерживать ГКЧП, писали антипутчистские граффити на стенах домов.

У памятника Пушкину в Летнем саду возникла «точка обмена информацией», где можно было ознакомиться с содержанием указов Ельцина, переписанных на больших листах ватмана (документы ГКЧП 20 августа опубликовала «Псковская правда»).

«Лебединое озеро» и другие
Уже позднее, в сентябре 1991 года, на страницах областной газеты член Псковского отделения движения «Демократическая Россия» Октябрина Рутман вспоминала: «19 сентября (…) в нашем городе сразу возникла группа сопротивления. В этот же день, вечером, мы встали пикетом в Летнем саду с плакатами, призывающими не подчиняться комитету, оставаться верными правительству России».

По словам Октябрины Яновны, их сперва пытался разогнать полковник милиции Бударин, поинтересовавшийся, «кто уполномочил» пикетчиков стоять с плакатами и грозившийся составить на них протоколы, ссылаясь на чрезвычайно положение и «указание Пушкарёва» [Виталий Пушкарёв - председатель Псковского облисполкома в 1982-1991 годах - «ПП»]. А в итоге плакаты порвал «на глазах у стражей порядка» некий пскович, возвращавшийся со стадиона «Машиностроитель», где как раз закончился футбольный матч… «Так что приверженцы хунты были и у нас», - резюмировала Октябрина Рутман.

ИНТЕРЕСНО

«В пятницу вечером в редакцию пришло сообщение Российского информационного агентства о том, что во время попытки государственного переворота 19-21 августа на Псковский завод автоматических телефонных станций поступил срочный заказ из Москвы на выпуск 250 тысяч наручников. Корреспонденту не удалось выяснить, кто направил этот заказ», - писала газета «Известия» 24 августа 1991 года.

Руководитель псковской «Демократической России» Венедикт Достовалов рассказывал, что 24 августа, когда поражение ГКЧП стало уже очевидно, псковский журналист Андрей Щеркин поднял российский триколор на здании Дома Советов. Впрочем, провисел там новый российский флаг всего несколько минут: областные власти все-таки не были уверены, что «так уже можно».

Руководство области в целом, судя по всему, в эти дни находилось в прострации. Но, в результате отделались «легким испугом»: в специальном постановлении Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 сентября 1991 года было отмечено, что «в Северо-Осетинской ССР и Псковской области органы государственной власти не выразили своего отношения к случившемуся». При этом в некоторых других регионах были возбуждены уголовные дела «в отношении должностных лиц, поддержавших своими действиями участников переворота».

Была неудачная попытка сохранить Советский Союз со стороны заговорщиков — она не получилась. Плохо это или хорошо — сегодня смысла рассуждать нет. Перемены назрели, но должны были происходить как-то не так. Все было вяло, трусливо. Политика — дело очень не простое, сложное. Всем нам надо смотреть на историю и изучать очень дотошно эти факты. Что-то подобное было и в Февральскую революцию. А в итоге - кровь, слезы, развал мощного государства.

«Лебединое озеро» и другиеВиктор Антонов, в 1990-1993 годах — депутат Верховного Совета РСФСР
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
На связи

Политика
5 августа 23:28

На связи

Михаил Ведерников ответил на вопросы псковских журналистов
Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание

Политика / Выборы
18 июля 12:22

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание
Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

Политика
18 июня 11:41

Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

Псковский политик прокомментировал встречу в Женеве
  • Подростки осквернили захоронения на невельском кладбище
  • Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области
  • Псковские профсоюзы и региональное отделение «Союза женщин России» договорились о сотрудничестве
  • Михаил Ведерников поручил максимально оперативно приступить к кровельным работам в соцгородке
  • Ещё 15,5 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
  • Более 163 тысяч человек начали курс вакцинации от коронавируса в Псковской области
  • 102 заболевших и 167 выздоровевших добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки
  • Дожди и грозы ожидаются местами в Псковской области 19 августа

    • 18 августа

  • Более 26 тысяч детей пойдут в псковские школы в этом году
  • В Псковской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 53%
  • Шесть медучреждений Псковской области получат новые автомобили скорой помощи
  • В Псковской области установили величину прожиточного минимума на 2022 год
  • Круговое движение появится на перекрестке улиц Шестака и Достовалова в Пскове
  • Игорь Сопов рассказал, как будут проходить выборы в сентябре
  • Завершилась регистрация кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание
  • Музей Арктики и Антарктики планируется открыть в Пскове в следующем году
  • 17 августа Псковский аэропорт перевёз рекордное количество пассажиров
  • ПсковГУ подписал протокол о намерениях по сотрудничеству с китайским институтом
  • Поддельными молочными продуктами кормили детей в Пскове
  • 260 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса
  • Еще 104 человека заразились СОVID-19 в Псковской области
  • До 24 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 18 августа

    • 17 августа

  • В Пскове машина сбила восьмилетнего ребенка
  • Арина Лебедева из Бежаниц стала победителем регионального этапа конкурса «Лидер 21 века»
  • Карантин по АЧС введен в Тямшанской волости
  • Организовать расчистку ливневой канализации в Пскове поручил Михаил Ведерников
  • Пожарный из дедовичского поселка покорил YouTube своими DIY-идеями
  • На какие дороги необходимо обратить внимание, рассказали псковичи
  • 12 аварийных строений снесут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района
  • Новый учебный год в России начнется в обычном формате

    • Новости

    Дорога на кладбище

    Общество
    Ольга Нефёдова 19 августа 10:48

    Дорога на кладбище

    Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

    Директор Института США и Канады о встрече Путина и Байдена: Я бы не сказал, что кто-то выиграл

    Политика
    17 июня 15:08

    Директор Института США и Канады о встрече Путина и Байдена: Я бы не сказал, что кто-то выиграл

    Валерий Гарбузов рассказал, когда ждать результатов переговоров двух лидеров
    Александр Борисов: Призываю всех не оставаться равнодушными и голосовать!

    Политика / Партии
    26 мая 12:24

    Александр Борисов: Призываю всех не оставаться равнодушными и голосовать!

    Руководитель ЦИК «Единой России» рассказал о ходе внутрипартийного предварительного голосования