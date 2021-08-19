«Лебединое озеро» и другие

Тридцать лет назад произошел так называемый «августовский путч»: попытка государственного переворота, результатом которой стал окончательный крах СССР и победа Ельцина, с которой начался отсчет истории Российской Федерации. «Псковская правда» вспомнила, что происходило в эти дни в Москве и в Пскове.
20 августа 1991 года должно было состояться подписание нового Союзного договора, превращающего СССР в конфедерацию республик. Считается, что именно эта перспектива заставила противников Михаила Горбачева — на тот момент президента СССР и генсека КПСС — попытаться взять власть в свои руки.
В результате 19 августа в стране было объявлено чрезвычайное положение. В Москву ввели войска, которые взяли под охрану телецентр в Останкино, центральный телеграф, радиостанции и другие важные объекты инфраструктуры. Танки и бронетранспортеры встали на центральных площадях столицы.
Всесоюзное радио с раннего утра передавало указ вице-президента СССР Геннадия Янаева о его вступлении в исполнение обязанностей главы государства в связи с ухудшившимся самочувствием Михаила Горбачева. Также транслировалось заявление советского руководства о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и его «Обращение к советскому народу». По всем телеканалам показывали соответствующие новостные выпуски, перемежавшиеся трансляцией балета «Лебединое озеро» и классической музыки.
При этом уже с утра на улицах крупных российских городов, - в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде, Свердловске, Новосибирске, Тюмени, - начали проходить митинги против ГКЧП и «в защиту демократии».
Около 12:00 в Москве у Белого дома (Дома Советов РСФСР) Борис Ельцин, избранный 12 июня 1991 года президентом РСФСР, зачитал с танка перед собравшимися демонстрантами «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом».
Вечером 19 августа Ельцин издал Указ № 61, которым союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР. Вокруг Белого дома к тому моменту были сооружены баррикады. По разным оценкам, на его защиту собралось до ста тысяч человек. Члены ГКЧП обсуждали возможность штурма, но соответствующий приказ так и не был отдан.
Фото из архива «Ельцин Центра»
20 августа митинги продолжились. Псковская дивизия ВДВ выдвинулась к Ленинграду, но не вошла в город, а остановилась на подступах к нему. В Москве в ночь с 20 на 21 августа в подземном транспортном туннеле на пересечении Калининского проспекта (ныне улица Новый Арбат) и Садового кольца (улица Чайковского) во время маневрирования бронетехники погибли трое демонстрантов: Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Все они были посмертно награждены званием Героя Советского Союза. 21 августа все армейские подразделения, введенные в Москву накануне, покинули столицу.
22 августа большинство членов ГКЧП были арестованы. В Москве объявили траур по погибшим. У Белого дома состоялся «митинг победителей» во главе с Борисом Ельциным. Над зданием впервые был поднят триколор: новый российский флаг.
В Пскове в дни путча каких-либо массовых митингов предсказуемо не наблюдалось. Тем не менее, представители местной демократической тусовки распространяли «самиздатовские» листовки с призывами не поддерживать ГКЧП, писали антипутчистские граффити на стенах домов.
У памятника Пушкину в Летнем саду возникла «точка обмена информацией», где можно было ознакомиться с содержанием указов Ельцина, переписанных на больших листах ватмана (документы ГКЧП 20 августа опубликовала «Псковская правда»).
Уже позднее, в сентябре 1991 года, на страницах областной газеты член Псковского отделения движения «Демократическая Россия» Октябрина Рутман вспоминала: «19 сентября (…) в нашем городе сразу возникла группа сопротивления. В этот же день, вечером, мы встали пикетом в Летнем саду с плакатами, призывающими не подчиняться комитету, оставаться верными правительству России».
По словам Октябрины Яновны, их сперва пытался разогнать полковник милиции Бударин, поинтересовавшийся, «кто уполномочил» пикетчиков стоять с плакатами и грозившийся составить на них протоколы, ссылаясь на чрезвычайно положение и «указание Пушкарёва» [Виталий Пушкарёв - председатель Псковского облисполкома в 1982-1991 годах - «ПП»]. А в итоге плакаты порвал «на глазах у стражей порядка» некий пскович, возвращавшийся со стадиона «Машиностроитель», где как раз закончился футбольный матч… «Так что приверженцы хунты были и у нас», - резюмировала Октябрина Рутман.
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Руководитель псковской «Демократической России» Венедикт Достовалов рассказывал, что 24 августа, когда поражение ГКЧП стало уже очевидно, псковский журналист Андрей Щеркин поднял российский триколор на здании Дома Советов. Впрочем, провисел там новый российский флаг всего несколько минут: областные власти все-таки не были уверены, что «так уже можно».
«В пятницу вечером в редакцию пришло сообщение Российского информационного агентства о том, что во время попытки государственного переворота 19-21 августа на Псковский завод автоматических телефонных станций поступил срочный заказ из Москвы на выпуск 250 тысяч наручников. Корреспонденту не удалось выяснить, кто направил этот заказ», - писала газета «Известия» 24 августа 1991 года.
Руководство области в целом, судя по всему, в эти дни находилось в прострации. Но, в результате отделались «легким испугом»: в специальном постановлении Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 сентября 1991 года было отмечено, что «в Северо-Осетинской ССР и Псковской области органы государственной власти не выразили своего отношения к случившемуся». При этом в некоторых других регионах были возбуждены уголовные дела «в отношении должностных лиц, поддержавших своими действиями участников переворота».
Была неудачная попытка сохранить Советский Союз со стороны заговорщиков — она не получилась. Плохо это или хорошо — сегодня смысла рассуждать нет. Перемены назрели, но должны были происходить как-то не так. Все было вяло, трусливо. Политика — дело очень не простое, сложное. Всем нам надо смотреть на историю и изучать очень дотошно эти факты. Что-то подобное было и в Февральскую революцию. А в итоге - кровь, слезы, развал мощного государства.
Виктор Антонов, в 1990-1993 годах — депутат Верховного Совета РСФСР