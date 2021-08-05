Губернатор Михаил Ведерников вновь встретился с журналистами в формате пресс-конференции на площадке Медиацентра Псковского агентства информации. Глава региона ответил на два с лишним десятка вопросов, накопившихся за без малого четыре месяца с момента предыдущей встречи. И по факту вновь подтвердил: именно открытость и обратную связь областные власти ставят во главу угла в своей работе.
Пресс-конференция чуть ли не в последний момент была перенесена на час. И прибыв в Медиацентр, Михаил Ведерников первым делом извинился перед собравшимися представителями СМИ, пояснив причину задержки.
В этот день в Псковской области работал помощник президента Максим Орешкин. И глава региона использовал все возможности для того, чтобы расширить программу визита и заручиться поддержкой федерального центра в новых проектах. Как результат — Псковская область сможет модернизировать сразу несколько объектов образования и здравоохранения в приграничных районах.
Фото Андрея Степанова
Так что на встречу с журналистами губернатор прибыл в приподнятом расположении духа и явно не тяготился повинностью отвечать на вопросы прессы. Напротив, всем своим видом демонстрировал, что обратная связь с жителями региона посредством СМИ вовсе не кажется ему чем-то маловажным.
Кстати, пресс-конференция имела отличительную особенность: помимо журналистов в ней участвовал представитель Центра управления регионом (ЦУР): структуры, призванной в том числе аккумулировать и отрабатывать жалобы и обращения граждан.
Продолжение разговора
Не будем пересказывать всю пресс-конференцию, занявшую больше часа: желающие могут ознакомиться с ее ключевыми темами на ленте Псковского агентства информации, в телеграм-канале «Псковские новости». Именно там можно найти ответы на многочисленные вопросы «когда будет построено… открыто… запущено», адресованные губернатору.
Наконец, самые въедливые читатели, желающие получать информацию из первых уст, могут посмотреть запись мероприятия в YouTube-канале ПАИ.
Со своей стороны, отметим лишь несколько важных моментов. Помимо масштабных инфраструктурных проектов, борьбы с коронавирусом и темы привлечения в область туристов, речь то и дело заходила о людях, о кадрах и об отношениях между различными акторами региональных процессов.
Отвечая на один из первых вопросов, Михаил Ведерников заявил, что готов работать со всеми, кто хочет, чтобы в Псковской области стало лучше. Пусть даже вести диалог из-за разницы в позициях придется «на повышенных тонах». И привел обратный пример: когда политические оппоненты только обещают что-то сделать, а на самом деле ищут лишь повод в очередной раз упрекнуть региональные власти.
«Я точку зрения слышать буду», - заверил губернатор. В разгар избирательной кампании это заявление дорогого стоило. Многие, кажется, забывают, что с выборами жизнь не заканчивается. А глава региона напомнил, что так или иначе всем, кто настроен на развитие и процветание Псковской области, придется работать вместе.
Новые вице-
Говоря непосредственно об администрации Псковской области, Михаил Ведерников констатировал: «У нас сформирована профессиональная команда». И она, по его словам, уже пользуется заслуженным авторитетом в столичных министерствах и ведомствах: что, в свою очередь, конвертируется в возрастающую федеральную поддержку региона. «Жизнь вносит свои коррективы, какие-то кадровые перестановки могут быть, но не системные», - заверил он.
На традиционный уже вопрос о том, как там «внутриполитический» вице-губернатор, назначение которого ранее анонсировалось, Михаил Ведерников вроде бы отшутился: «Жив-здоров». Но, в то же время, четко дал понять: эта фигура на региональной «шахматной доске» тем не менее появится.
Фото Андрея Степанова
Также, как и вице-губернатор, курирующий представительство Псковской области в Москве (оно, кстати, как выяснилось, недавно обзавелось адресом: на улице Ильинка, в комплексе зданий администрации президента РФ). Глава региона заявил, что это, возможно, будет даже первый вице-губернатор: чтобы статус позволял областному чиновнику напрямую общаться с министрами.
Такое назначение изменит сложившуюся конфигурацию власти в администрации области: вот уже много лет приставку «первый» в регионе носит вице-губернатор, курирующий социальную сферу. Что же касается того, кто именно займет новую должность, то местным элитам остается лишь гадать, вспоминая слова Михаила Ведерникова о том, что это должен быть «человек, которого в Москве знают».
Псковский расклад
Сразу несколько вопросов касались «передового отряда» команды Михаила Ведерникова: руководителей областного центра.
Относительно Александра Братчикова, который в настоящее время ушел в отпуск с поста главы администрации Пскова и баллотируется в региональный парламент, губернатор высказался более чем комплиментарно, заявив, что тот «не боится брать на себя сложные, даже непопулярные решения».
Фото Андрея Степанова
Таким образом можно утверждать, что Михаил Ведерников не считает своего протеже (а именно при нем Братчиков возглавил Псков) «дезертиром с муниципального фронта». И, напротив, карьера Александра Николаевича может получить дальнейшее развитие.
Отвечая на вопросы, глава региона не захотел форсировать тему смены власти в областной столице, где и. п. главы администрации сейчас является другой его ставленник — Борис Ёлкин, ранее занимавший важнейший пост председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Но предрек, что в городской администрации могут произойти изменения. А требования к работе псковских властей будут откорректированы.
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Михаил Ведерников продолжил общение с журналистами и после того, как пресс-конференция официально завершилась. Так что наиболее терпеливые представители пишущей братии, не поспешившие «в гардероб» сразу же после объявления встречи закрытой, были вознаграждены эксклюзивом. А губернатор в очередной раз подтвердил, что открытость и готовность отвечать на вопросы — его сильная сторона.