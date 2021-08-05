Губернатор Михаил Ведерников вновь встретился с журналистами в формате пресс-конференции на площадке Медиацентра Псковского агентства информации. Глава региона ответил на два с лишним десятка вопросов, накопившихся за без малого четыре месяца с момента предыдущей встречи. И по факту вновь подтвердил: именно открытость и обратную связь областные власти ставят во главу угла в своей работе.

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Новый старый формат

Михаил Ведерников первым делом извинился перед собравшимися представителями СМИ, пояснив причину задержки. Пресс-конференция чуть ли не в последний момент была перенесена на час. И прибыв в Медиацентр,первым делом извинился перед собравшимися представителями СМИ, пояснив причину задержки. В этот день в Псковской области работал помощник президента Максим Орешкин. И глава региона использовал все возможности для того, чтобы расширить программу визита и заручиться поддержкой федерального центра в новых проектах. Как результат — Псковская область сможет модернизировать сразу несколько объектов образования и здравоохранения в приграничных районах.

Так что на встречу с журналистами губернатор прибыл в приподнятом расположении духа и явно не тяготился повинностью отвечать на вопросы прессы. Напротив, всем своим видом демонстрировал, что обратная связь с жителями региона посредством СМИ вовсе не кажется ему чем-то маловажным. Кстати, пресс-конференция имела отличительную особенность: помимо журналистов в ней участвовал представитель Центра управления регионом (ЦУР): структуры, призванной в том числе аккумулировать и отрабатывать жалобы и обращения граждан.

Продолжение разговора

Не будем пересказывать всю пресс-конференцию, занявшую больше часа: желающие могут ознакомиться с ее ключевыми темами на ленте Псковского агентства информации , в телеграм-канале «Псковские новости» . Именно там можно найти ответы на многочисленные вопросы «когда будет построено… открыто… запущено», адресованные губернатору. Наконец, самые въедливые читатели, желающие получать информацию из первых уст, могут посмотреть запись мероприятия в YouTube-канале ПАИ.

Со своей стороны, отметим лишь несколько важных моментов. Помимо масштабных инфраструктурных проектов, борьбы с коронавирусом и темы привлечения в область туристов, речь то и дело заходила о людях, о кадрах и об отношениях между различными акторами региональных процессов. Отвечая на один из первых вопросов, Михаил Ведерников заявил, что готов работать со всеми, кто хочет, чтобы в Псковской области стало лучше. Пусть даже вести диалог из-за разницы в позициях придется «на повышенных тонах». И привел обратный пример: когда политические оппоненты только обещают что-то сделать, а на самом деле ищут лишь повод в очередной раз упрекнуть региональные власти. «Я точку зрения слышать буду», - заверил губернатор. В разгар избирательной кампании это заявление дорогого стоило. Многие, кажется, забывают, что с выборами жизнь не заканчивается. А глава региона напомнил, что так или иначе всем, кто настроен на развитие и процветание Псковской области, придется работать вместе.

Новые вице-

Говоря непосредственно об администрации Псковской области, Михаил Ведерников констатировал: «У нас сформирована профессиональная команда». И она, по его словам, уже пользуется заслуженным авторитетом в столичных министерствах и ведомствах: что, в свою очередь, конвертируется в возрастающую федеральную поддержку региона. «Жизнь вносит свои коррективы, какие-то кадровые перестановки могут быть, но не системные», - заверил он. На традиционный уже вопрос о том, как там «внутриполитический» вице-губернатор, назначение которого ранее анонсировалось, Михаил Ведерников вроде бы отшутился: «Жив-здоров». Но, в то же время, четко дал понять: эта фигура на региональной «шахматной доске» тем не менее появится.

Также, как и вице-губернатор, курирующий представительство Псковской области в Москве (оно, кстати, как выяснилось, недавно обзавелось адресом: на улице Ильинка, в комплексе зданий администрации президента РФ). Глава региона заявил, что это, возможно, будет даже первый вице-губернатор: чтобы статус позволял областному чиновнику напрямую общаться с министрами. Такое назначение изменит сложившуюся конфигурацию власти в администрации области: вот уже много лет приставку «первый» в регионе носит вице-губернатор, курирующий социальную сферу. Что же касается того, кто именно займет новую должность, то местным элитам остается лишь гадать, вспоминая слова Михаила Ведерникова о том, что это должен быть «человек, которого в Москве знают».

Псковский расклад

Сразу несколько вопросов касались «передового отряда» команды Михаила Ведерникова: руководителей областного центра. Относительно Александра Братчикова, который в настоящее время ушел в отпуск с поста главы администрации Пскова и баллотируется в региональный парламент, губернатор высказался более чем комплиментарно, заявив, что тот «не боится брать на себя сложные, даже непопулярные решения».