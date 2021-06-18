Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня показала, что Россия и США «открыты к совместному диалогу и поддержанию рабочих отношений», считает вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня показала, что Россия и США «открыты к совместному диалогу и поддержанию рабочих отношений», считает вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.
«Наш губернатор, Михаил Ведерников, на мой взгляд – продолжение такой уверенной политики президента. Благодаря твёрдости, требовательности, бескомпромиссности губернатора, и в то же время его умению вести диалог, сегодня в регионе решаются многие застарелые проблемы: и в дорожной отрасли, и в газификации, в сфере здравоохранения и ЖКХ. Губернатор, как и президент, пользуется заслуженным уважением и среди жителей, и среди коллег», - резюмировал Юрий Сорокин.