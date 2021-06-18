Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

По его мнению, «во время встречи Владимир Владимирович демонстрировал уверенность и силу, об этом говорила его поза, и цвет галстука, и его общение с журналистами». «Внутреннее спокойствие, непоколебимость и способность принимать взвешенные решения подчёркивают его статус национального лидера. Только такой человек может отстаивать интересы нашей страны на международной арене», - добавил парламентарий.

«Наш губернатор, Михаил Ведерников, на мой взгляд – продолжение такой уверенной политики президента. Благодаря твёрдости, требовательности, бескомпромиссности губернатора, и в то же время его умению вести диалог, сегодня в регионе решаются многие застарелые проблемы: и в дорожной отрасли, и в газификации, в сфере здравоохранения и ЖКХ. Губернатор, как и президент, пользуется заслуженным уважением и среди жителей, и среди коллег», - резюмировал Юрий Сорокин.