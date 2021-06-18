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Политика

Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

Псковский политик прокомментировал встречу в Женеве

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Редакция
18 июня 2021 года, 11:41
Фото: kremlin.ru
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Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня показала, что Россия и США «открыты к совместному диалогу и поддержанию рабочих отношений», считает вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

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Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу
Юрий Сорокин
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
По его мнению, «во время встречи Владимир Владимирович демонстрировал уверенность и силу, об этом говорила его поза, и цвет галстука, и его общение с журналистами». «Внутреннее спокойствие, непоколебимость и способность принимать взвешенные решения подчёркивают его статус национального лидера. Только такой человек может отстаивать интересы нашей страны на международной арене», - добавил парламентарий.

«Наш губернатор, Михаил Ведерников, на мой взгляд – продолжение такой уверенной политики президента. Благодаря твёрдости, требовательности, бескомпромиссности губернатора, и в то же время его умению вести диалог, сегодня в регионе решаются многие застарелые проблемы: и в дорожной отрасли, и в газификации, в сфере здравоохранения и ЖКХ. Губернатор, как и президент, пользуется заслуженным уважением и среди жителей, и среди коллег», - резюмировал Юрий Сорокин. 

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