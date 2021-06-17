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Директор Института США и Канады о встрече Путина и Байдена: Я бы не сказал, что кто-то выиграл

Валерий Гарбузов рассказал, когда ждать результатов переговоров двух лидеров

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Максим Андреев
17 июня 2021 года, 15:08
Фото: kremlin.ru
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«Я бы не сказал, что кто-то выиграл: такими категориями не стоит мыслить. Но думаю, оба лидера довольны», - прокомментировал состоявшуюся 16 июня в Женеве встречу президентов РФ и США Валерий Гарбузов, директор Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук (ИСКРАН).

В интервью «Псковской правде» он подчеркнул: «Никто не ожидал, что все вопросы будут решены и заключены какие-то договоры: встреча нужна была не для этого, а для личного знакомства и проговаривания проблем, которые нужно разрешать». По мнению американиста, встреча Владимира Путина и Джо Байдена оправдала «тот максимум ожиданий, который был, она оправдала: два лидера договорились о возобновлении диалога».

Валерий Гарбузов уверен, что по-настоящему о результатах встречи можно будет говорить через несколько месяцев: «Если будут рабочие созданы группы, начнутся консультации, переговоры, а это станет ясно через 3-4 месяца, - то будет понятно, что встреча была проведена не зря. А если не будет ничего, как после хельсинской встречи Путина и Трампа, то можно будет сказать, что она не привела к результатам».

Тем не менее, подчеркнул эксперт, «внешняя сторона встречи - без ультиматумов и угроз - оставляет вполне благоприятное впечатление».

«Теперь главное - как результаты их встречи будут воплощаться в жизнь. Будет ли начатый диалог поддерживаться, или он будет каким-то спорадическим», - резюмировал директор ИСКРАН.

Директор Института США и Канады о встрече Путина и Байдена: Я бы не сказал, что кто-то выиграл
Валерий Гарбузов
Фото с сайта wikipedia.org
Валерий Гарбузов родился в Пскове в 1960 году. Окончил истфак Псковского государственного педагогического института, аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. В 2000 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил докторскую диссертацию. В том же году перешел на работу в Институт США и Канады РАН. В 2016 году был избран его директором.

Валерий Гарбузов – член Ученого совета и Диссертационного совета по политическим наукам ИСКРАН, член редколлегий журналов «США и Канада: экономика, политика, культура», «Россия и Америка в XXI веке», член Российского совета по международным делам. Принимает активное участие в подготовке информационно-аналитических материалов для администрации президента, Совета безопасности РФ, Госдумы и Совета Федерации, МИД РФ.

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