Невысокое напряжение

54-я сессия Псковского областного Собрания, первая в 2021 году, оказалось короткой и не слишком горячей: даже несмотря на то, что на ней парламентарии рассматривали последствия природных катаклизмов в энергетике региона. Депутаты явно только начали разогреваться после каникул. Впрочем, на заседании заксобрания все равно нашлось место конспирологии. Подробности — в репортаже «Псковской правды».

Энергичные люди

В начале сессии депутаты провели «парламентский час», заслушав доклад «О бесперебойном энергоснабжении на территории Псковской области». Повод для рассмотрения этого вопроса был очевиден: в конце 2020 и в самом начале 2021 года Псковская область столкнулась с разгулом стихии, в результате которого многие жители остались без электроэнергии. Руководитель псковского филиала электросетевой компании Александр Михайлов живописал парламентариям масштабы случившегося. Он напомнил, что по территории региона прошли друг за другом три циклона, причем некоторые районы пострадали от них неоднократно. Из-за сопровождавшего перемены погоды ледяного дождя, который энергетик назвал явлением «не цикличным и сложно прогнозируемым», в северных районах области ледяная корка на проводах достигла толщины в 45 миллиметров, а в южных районах — 50 с лишним.

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Под весом снега и льда были повалены 178 опор линий электропередачи, в результате энергетикам пришлось ликвидировать 1600 обрывов проводов, а некоторые ЛЭП фактически строить заново. По словам Александра Михайлова, в последний раз настолько серьёзные неблагоприятные погодные явления наблюдались в Псковской области в 2012 году. Причем тогда на восстановление электросетевого хозяйства ушло 18 дней.

Василия Осипова, региону требуется не меньше 2 миллиардов рублей в год. И понятно, что решать эту проблему за счет повышения тарифов для потребителей — вовсе не выход. Поэтому еще осенью 2020 года была разработана целевая программа модернизации и реновации энергетического комплекса Псковской области на 2021-2025 годы, в рамках которой планируется привлечь в регион 7,4 миллиарда рублей на реконструкцию подстанций, замену воздушных линий и опор, а также приобретение спецтехники. Предполагается, что все это позволит два раза сократить частоту отключений электроэнергии в области. Чтобы решить проблемы инфраструктуры, по оценке вице-губернатора, региону требуется не меньше 2 миллиардов рублей в год. И понятно, что решать эту проблему за счет повышения тарифов для потребителей — вовсе не выход. Поэтому еще осенью 2020 года была разработана целевая программа модернизации и реновации энергетического комплекса Псковской области на 2021-2025 годы, в рамках которой планируется привлечь в регион 7,4 миллиарда рублей на реконструкцию подстанций, замену воздушных линий и опор, а также приобретение спецтехники. Предполагается, что все это позволит два раза сократить частоту отключений электроэнергии в области. Впрочем, 4 января после совещания энергетиков с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым было принято решение о корректировке документа в соответствии с новыми вводными. Так что сейчас программа находится на согласовании у глав муниципалитетов. Вновь представить ее главе региона, а затем в Минэнерго РФ планируется уже в начале февраля. Тема вызвала бурную реакцию депутатов: кто-то из них и сам испытал на себе все прелести локального «конца света», а кто-то на новогодних каникулах без конца выслушивал жалобы избирателей. Так что к Александру Михайлову и Василию Осипову вопросов у народных избранников нашлось не мало. Громких заявлений и обвинений — еще больше. И спикеру областного Собрания Александру Котову пришлось призвать: «Давайте сосредоточимся на том, как не допускать таких ситуаций впредь». «У нас терпеливый народ. Но когда люди находятся в информационном вакууме, долго терпеть невозможно. Надо установить постоянно действующую обратную связь с населением. Нужно, чтобы каждый мог получить обратную связь хотя бы с примерными сроками устранения аварии. Понятно, что принятие программы займет достаточно времени. Предлагаю пока делать то, что мы можем сами», - резюмировал председатель Собрания. Он также рекомендовал энергетикам пересмотреть организацию работы и количество аварийных бригад.

Депутаты решили принять доклад по ситуации с энергоснабжением к сведению, а прозвучавшие в процессе его обсуждения замечания и предложения внести в проект постановления Собрания. А кроме того - подготовить обращение от имени регионального парламента. Осталось только определиться, в чей именно адрес обращаться депутатам, чтобы добиться максимального КПД.

Подозрительные вопросы

Следующие несколько вопросов псковские парламентарии приняли без каких-либо дискуссий и обсуждений: все копья к тому времени были уже сломаны на заседаниях профильных комитетов. Так, они внесли изменения в областной закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области». В соответствии с ними региональный совет по инвестициям объединяется с инвестиционной комиссией администрации Псковской области. А для инвесторов, намеренных заключить соглашение с региональными властями, порог объёма планируемых инвестиций по проекту снижается со 100 до 50 миллионов рублей.

Не вызвал вопросов у депутатов и внесенный прокуратурой области законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Между тем, он обязывает областных и муниципальных парламентариев, председателей Счетной палаты и Избиркома, а также губернатора и глав районов Псковской области декларировать цифровую валюту. Сведения об этом будут размещаться на официальных сайтах органов власти. Так что в скором времени, анализируя декларации представителей власти, можно будет сравнивать не только их доходы, жилищные условия и марки машин, но и кто из них предпочитает делать ставку на биткоины, а кто — другие криптовалюты. Чуть более оживленным оказалось рассмотрение вопроса «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Пскова». Согласно этому законопроекту под Псковом будет создан лесопарк площадью в 593 гектара. Этот участок, поросший сосновым лесом, как следует из пояснительной записки к документу, «позволит завершить образование замкнутой экологической системы» вокруг областной столицы. Лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга заинтересовало, почему законопроект, разработанный региональным комитетом по природопользованию, в Собрание был внесен по инициативе Общественной палаты Псковской области. «Быть может, есть что-то, что нужно спрятать?..» - прямо поинтересовался депутат. Председатель комитета Виктор Мусатов, похоже, не очень-то понял вопрос. И принялся рассказывать, какое благотворное отношение на природу окажет принятое депутатами решение. «Я думаю вы не развеяли подозрения Льва Марковича, потому что он всегда всех подозревает!» - предположил Александр Котов. Главный псковский «яблочник», впрочем, развивать дискуссию не стал.

Зато он вновь оживился при рассмотрении вопроса «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Псковской области». Льва Шлосберга насторожил тот факт, что документ предполагает вывод из плана приватизации региональной собственности, который согласует областное Собрание, объектов движимого имущества. «Есть какие-то объекты, которые вы не хотите, чтобы видели депутаты? Автомобили, быть может? Это видится ослаблением депутатского контроля!» - вновь включил представитель «Яблока» режим конспиролога. Зампредседателя КУГИ Фаина Гусакова вынуждена была пояснить, что изменились сами правила разработки прогнозных планов приватизации. Депутаты теперь согласовывают продажу всей недвижимости. А областного недвижимого имущества, как правило, и так продается не много. «Все равно мы даем информацию по итогам приватизации в сводный доклад по итогам года. И поэтому посчитали, что подводных камней тут быть не должно», - рассказала она. Утвердив под занавес план законопроектных работ Псковского областного Собрания на первую половину 2021 года, депутаты закрыли сессию, уложившись чуть меньше, чем в три часа работы. Не исключено, что уже февральская и следующие после нее заседания регионального парламента могут оказаться куда более напряженными. Ведь, по мере приближения даты выборов, между парламентариями из разных фракций начнут проскакивать настоящие искры.