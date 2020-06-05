Спасти профсоюз

Смена руководителя Псковского облсовпрофа из вероятного варианта развития событий стала единственно возможным после того, как исполком ФНПР не поддержал кандидатуру действующего председателя Ульяны Михайловой, сделав ставку на ее конкурента Игоря Иванова. О том, почему это произошло, и что заставило отраслевые профсоюзы сплотиться вокруг Иванова — в обзоре «Псковской правды».

История успеха

Ульяна Михайлова была избрана председателем Псковского областного Совета профсоюзов в 2010 году по итогам серьезной борьбы, участие в которой принимали силы как внутри профсоюзов, так и извне. была избрана председателем Псковского областного Совета профсоюзов в 2010 году по итогам серьезной борьбы, участие в которой принимали силы как внутри профсоюзов, так и извне. Тогдашние областные власти приложили значительные усилия, чтобы сменить руководство облсовпрофа, в политическом плане тяготевшее к региональному отделению КПРФ. Им это удалось, однако в полной мере планы по перезагрузке профсоюзной организации не реализовались: Ульяна Михайлова была скорее фигурой компромисса.

Уже в следующем году она избралась в Псковское областное Собрание, будучи выдвинутой «Единой Россией» по квоте ОНФ, и вошла в состав фракции «партии власти» в региональном парламенте. В 2013 году Михайлова стала членом регионального штаба Общероссийского народного фронта. А в 2014 году — в качестве «спойлера с амбициями» участвовала в праймериз «ЕР» по определению кандидата на пост губернатора.

При этом Ульяна Михайлова периодически позволяла себе политические жесты и высказывания, явно не совпадающие с «линией партии» и интересами региональных властей. Подчеркивая, что она возглавляет независимую и массовую организацию, обладающую, к тому же, достаточно значительными экономическими ресурсами. Это, разумеется, не могло нравиться ни псковским единороссам, ни областной администрации. Поэтому в 2015 году была предпринята попытка не допустить переизбрания Михайловой на пост председателя облсовпрофа. Однако она провалилась: найти внутри псковских профсоюзов достойного конкурента действующему главе Совета не удалось. В 2016 году Ульяна Михайлова вновь была избрана в региональный парламент при поддержке «Единой России». Однако если к ее политической позиции по ключевым пунктам повестки и раньше были вопросы, то чем дальше, тем она сильнее дистанцировалась от «ЕР», периодически вступая в странные коллаборации с КПРФ и «Яблоком». Возникло ощущение, что лидер облсовпрофа слишком увлеклась политикой и своей ролью в ней.

«Я - царица»

Параллельно внутри самих профсоюзов росло недовольство председателем, концентрирующим в своих руках рычаги управления организацией и все меньше прислушивающимся к мнению коллегиальных органов. «Примерно 2-2,5 года назад начались серьёзные перекосы, когда человек просто не воспринимал ни критику, ни коллективное мнение, ни каких-то возражений: мол, я - царица, извините, я буду делать вот так, а вы все на посылках», - вспоминает председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов. «Мы хотим возвращения к нормам устава облсовпрофа, - сетует председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачёва. - Там сказано, что членами облсовпрофа являются областные профсоюзы. Этот принцип попран. Происходит узурпация власти».

Елена Васильева, председатель отраслевого профсоюза работников АПК Псковской области. «Я думаю, что это была одна из стратегий Ульяны Александровны Михайловой: ослаблять отраслевые организации и тем самым усиливать своё действие, принимать решения единолично. Это в её характере, она делает это постоянно, особенно в последнее время», - считает , председатель отраслевого профсоюза работников АПК Псковской области. Профсоюзные лидеры считают, что принципов солидарности и коллегиальности в работе Ульяны Михайловой в последние годы, мягко говоря, не хватало.

Семейные ценности

Андрей Стегний. Кроме того, давно уже вызывала вопросы и экономическая политика Ульяны Михайловой. Профсоюзные старожилы сетовали, что организация превратилась в коммерческую фирму, в первую очередь ориентированную на прибыль, а не на защиту интересов трудящихся. «Коллегиальные органы управления – советы президиума – отстранены от процесса управления имуществом», - говорит председатель профсоюза работников лесных отраслей Псковской области Многих возмутило и то, что муж Ульяны Михайловой возглавил санаторий «Хилово» - один из главных активов облсовпрофа. Причем, на более чем приличных условиях: к примеру, в 2018 году, согласно декларации депутата, совокупные доходы семейной пары составили 11,7 миллиона рублей, в 2019 — 9,1 миллиона.

«Сейчас правит всем не один человек, а семья, - считает Наталья Горбачёва. - Можете доходы посмотреть: директор простого санатория имел доходы по 9 миллионов рублей – сейчас 7 миллионов рублей. Просто работая на санаторий и не имея другого бизнеса, получают такие доходы. Ульяна Михайлова рассказала, что все доходы имеют объяснение. Это переполнило чашу терпения всех». «Мы с коллегами считаем неправильным, когда отдельные руководители отдельных учреждений получают зарплату, которая многократно превышает зарплату других сотрудников и в целом среднюю по региону», - продолжает Андрей Стегний. Раздражение актива профсоюзов должно было рано или поздно найти выход. Масла в огонь подлил тот факт, что осенью 2019 года Михайлова стала подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). А учитывая, что за последние годы она умудрилась испортить отношения не только с местными властями, но и с федеральным руководством профсоюзного движения, — ФНПР, — вопрос о смене руководителя облсовпрофа в 2020 году не мог не встать ребром.

Спрос на диалог

Полномочия всех выборных органов псковских профсоюзов, - совета, его президиума и председателя, - истекают 8 июня 2020 года. Именно на этот день и назначена отчётно-выборная конференция, на которой должны пройти выборы всех трёх руководящих органов. Первоначально было заявлено, что участвовать в выборах председателя намерены сама Ульяна Михайлова, ее заместитель Андрей Хришкевич и председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

При этом Хришкевич многими был воспринят как спойлер/дублер самой Михайловой: на случай ее схода с дистанции (например, если в уголовном деле она из подозреваемой превратится в обвиняемую). А вот Иванов, похоже, стал тем самым лидером, вокруг которого сплотились несогласные с политикой действующего председателя руководители отраслевых профсоюзов. Игорь Иванов пришел в облсовпроф на должность руководителя орготдела в 2012 году. До этого он возглавлял профсоюзную организацию УМВД города Пскова. Несмотря на достаточно молодой возраст (ему 34 — кстати, Ульяне Михайловой, когда она 10 лет назад возглавила облсовпроф, было чуть меньше), он пользуется поддержкой более старших коллег. «Игорь Олегович проявил лидерские качества. Он возглавляет отдел профсоюзного движения и солидарных действий. Все акции облсовпрофа, которые проводились, организовывал он. Импонирует, что он молодой человек, что он прошёл весь путь от руководителя первички до председателя областной организации. Мы видим его активную жизненную позицию, как он работает с людьми», - говорит председатель профсоюза работников образования Наталья Горбачёва. По ее мнению, он «умеет с социальными партнёрами вести диалог». «Такие лидеры, которые умеют договариваться и решать проблемы, – это будущее профсоюзов. Игорь Иванов – приверженец коллективных форм работы. А коллективизм – это основа профсоюзной жизни», - считает Наталья Горбачёва.

Юлия Иванова, председатель отраслевого профсоюза малых инновационных предприятий. Договороспособность и готовность опираться на мнение коллегиальных органов в качестве несомненных плюсов Иванова подчеркивают и другие профсоюзные лидеры. «Он самостоятельно может решать очень многие вопросы, в то же время всегда опирается на коллектив. Он имеет свой стержень, не имеет двойных стандартов, как сегодняшнее руководство», - поясняет , председатель отраслевого профсоюза малых инновационных предприятий. По данным на конец мая кандидатуру Игоря Иванова поддерживали 11 профсоюзных организаций области из 16. В том числе такие крупные и влиятельные, как профсоюз народного образования и науки, здравоохранения, работников потребительской кооперации и предпринимательства, работников связи, работников лесных отраслей, автотранспорта и дорожного хозяйства. После длительного периода «самодержавия», псковские профсоюзы как никогда заинтересованы в коллегиальности.

Рука Москвы

Впрочем, конкурентов у Иванова на выборах председателя облсовпрофа в итоге не будет: 27 мая стало известно, что исполком Федерации независимых профсоюзов России поддержал на выборах председателя псковского облсовпрофа только его кандидатуру. Ульяну Михайлову в ФНПР забаллотировали из-за давнего конфликта. Заместитель председателя Федерации Давид Кришталь объяснил, что она «не должным образом исполняет свои обязанности», и при этом «игнорирует ряд решений съездов ФНПР». Что же касается Андрея Хришкевича, то в Москве сочли, что это человек из команды Ульяны Михайловой, поддерживающий её линию, которая идёт вразрез с генеральной линией Федерации независимых профсоюзов России. Руководителей отраслевых профсоюзов решение столичных коллег не удивило. «Мы живём в мире причин и следствий, и у всего происходящего есть причины. К сожалению, за последние, наверно, два-три года руководитель профобъединения разрушила связь с социальными партнёрами в лице администрации области, была разрушена связь с Федерацией независимых профсоюзов. Неправильно и нелогично было вести некую войну на два фронта. Я, конечно, не военный стратег, но понимаю, что надо было кого-то оставить в друзьях, с кем-то находить диалог», - говорит Анжелика Шундер, лидер профсоюза работников здравоохранения.

Учитывая, что в уставе Псковского облсовпрофа чётко прописано, что только согласованная с исполкомом ФНПР кандидатура может избираться на должность председателя профобъединения, выборы будут безальтернативными. А значит, если не случится чего-то из ряда вон выходящего, Игорь Иванов уже может считать себя без пяти минут председателем облсовпрофа.

Спасти профсоюз

Сам он, судя по всему, уже готовится приступить к работе. «Сейчас надо просто, извините, спасти и профсоюз, и профсоюзную собственность», - считает Игорь Иванов. Именно по этому в его первоочередных планах - комплексный аудит всего большого и сложного хозяйства облсовпрофа. Проведя аудит, он намерен выстроить внутри профсоюзов новую систему оплаты труда, исключив семейственность и возможность конфликта интересов, так раздражающие и рядовых членов профсоюзов, и актив: «Руководители не должны будут рисовать себе зарплату в десятки раз выше, чем зарплата их работников и основного персонала».