Каждому по ручке и маске

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля. Из-за пандемии коронавируса проходить оно будет не совсем обычно: на участках разработают антивирусную маршрутизацию, наличие масок и перчаток обязательно, санитайзеры на входе и выходе, всем голосующим выдадут индивидуальные ручки. О подготовке к этому событию рассказал председатель областного избиркома Игорь Сопов.

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Голосование впервые будет проходить в таких необычных условиях, и это накладывает определённый отпечаток на подготовку к нему.

Приоритетом в этой подготовке для нас являются жизнь и здоровье граждан. Мы должны обеспечить защиту членам избирательной комиссии, которые приступают к работе уже 5 июня, мы должны обеспечить средствами защиты и участников голосования, и наблюдателей, и полицию, и представителей СМИ. Игорь Сопов, председатель областного избиркома

На самом избирательном участке планируется применить максимальное количество защитных мер. Прежде всего, если будет хорошая погода (а прогноз на 1 июля обещает +30 градусов), то голосование проведут прямо на улице. Во дворе на открытом пространстве разместят все необходимые атрибуты избирательного участка. Если же с погодой не повезет и голосовать придется в помещении, то будет разработана соответствующая маршрутизация: участники голосования будут входить через центральный вход, а выходить — через черный. На входе и выходе разместят дезинфицирующие средства. Каждому голосующему выдадут ручку, которую он сможет забрать с собой, проголосовав. При этом на участках необходимо будет соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров. Чтобы еще больше обезопасить жителей региона областной избирком планирует обратиться к ним с просьбой воспользоваться правом и прийти проголосовать досрочно. - А так как день для голосования, который определён 1 июля, является выходным днём, все, кто проголосует досрочно, получат законный выходной, который можно будет провести с семьёй, - напомнил Игорь Сопов. Начиная с 25 июня можно будет прийти на избирательный участок в любое удобное время - работать они будут до 20 вечера, начало работы пока уточняется — и проголосовать. - Вы также можете написать заявление или позвонить по телефону в участковую избирательную комиссию и сказать, что не можете прибыть для голосования по состоянию здоровья, и к вам приедут наши специалисты, - рассказал глава облизбиркома. - В таком случае личного контакта тоже не будет, сам бюллетень будет запечатан в пакетик вместе с индивидуальными средствами защиты для рук, с одноразовой ручкой. Мы передаем этот пакетик, участник сам его открывает, достает бюллетень, голосует и отдаёт его нам не в руки, а опускает непосредственно в урну для голосования или в сейф-пакет, который также запечатают, опломбируют и будут хранить в сейфах и вскроют только в день голосования.

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