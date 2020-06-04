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Каждому по ручке и маске

Как пройдет голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области

Текст:
Ольга Нефёдова
4 июня 2020 года, 12:21
Фото: http://etkul74.ru/
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля. Из-за пандемии коронавируса проходить оно будет не совсем обычно: на участках разработают антивирусную маршрутизацию, наличие масок и перчаток обязательно, санитайзеры на входе и выходе, всем голосующим выдадут индивидуальные ручки. О подготовке к этому событию рассказал председатель областного избиркома Игорь Сопов.

Бесконтактные выборы

Голосование впервые будет проходить в таких необычных условиях, и это накладывает определённый отпечаток на подготовку к нему.

Приоритетом в этой подготовке для нас являются жизнь и здоровье граждан. Мы должны обеспечить защиту членам избирательной комиссии, которые приступают к работе уже 5 июня, мы должны обеспечить средствами защиты и участников голосования, и наблюдателей, и полицию, и представителей СМИ.

Каждому по ручке и маскеИгорь Сопов, председатель областного избиркома

На самом избирательном участке планируется применить максимальное количество защитных мер. Прежде всего, если будет хорошая погода (а прогноз на 1 июля обещает +30 градусов), то голосование проведут прямо на улице. Во дворе на открытом пространстве разместят все необходимые атрибуты избирательного участка.

Если же с погодой не повезет и голосовать придется в помещении, то будет разработана соответствующая маршрутизация: участники голосования будут входить через центральный вход, а выходить — через черный. На входе и выходе разместят дезинфицирующие средства. Каждому голосующему выдадут ручку, которую он сможет забрать с собой, проголосовав. При этом на участках необходимо будет соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Чтобы еще больше обезопасить жителей региона областной избирком планирует обратиться к ним с просьбой воспользоваться правом и прийти проголосовать досрочно.

- А так как день для голосования, который определён 1 июля, является выходным днём, все, кто проголосует досрочно, получат законный выходной, который можно будет провести с семьёй, - напомнил Игорь Сопов.

Начиная с 25 июня можно будет прийти на избирательный участок в любое удобное время - работать они будут до 20 вечера, начало работы пока уточняется — и проголосовать.

- Вы также можете написать заявление или позвонить по телефону в участковую избирательную комиссию и сказать, что не можете прибыть для голосования по состоянию здоровья, и к вам приедут наши специалисты, - рассказал глава облизбиркома. - В таком случае личного контакта тоже не будет, сам бюллетень будет запечатан в пакетик вместе с индивидуальными средствами защиты для рук, с одноразовой ручкой. Мы передаем этот пакетик, участник сам его открывает, достает бюллетень, голосует и отдаёт его нам не в руки, а опускает непосредственно в урну для голосования или в сейф-пакет, который также запечатают, опломбируют и будут хранить в сейфах и вскроют только в день голосования.

Дистанционное будущее

Для тех, кто в день голосования будут находится не по месту прописки и проживания, предусмотрены несколько способов проголосовать.

Во-первых, на сайте «Госуслуги» можно кликнуть на иконку голосования и перерегистрироваться в том населённом пункте, в котором человек находиться. Данные автоматически поступят в избирком, участника голосования вычеркнут из одного списка и внесут в другой.

Во-вторых, можно прийти в МФЦ (на период пандемии там есть «зелёное окно»), подать заявление и перенести своё место голосования. В-третьих, с заявлением о переносе места голосования можно обратиться в ТИК.

- Таким образом, вы имеете право проголосовать в любой точке Российской Федерации и даже за границей – там, где у нас есть места, где будет проходить голосование, - сказал Игорь Сопов.

А вот проголосовать дистанционно в Псковской области пока еще нельзя. В день проведения общероссийского голосования три региона, в качестве эксперимента, точно будут голосовать удалённо: Москва, Московская область и Республика Татарстан.

- Мы посмотрим, как пройдёт это голосование, и в дальнейшем попробуем применить эту систему, - сообщил глава псковского облизбиркома. - В любом случае это будущее избирательного процесса: когда вы сможете, открыв компьютер, нажав на кнопку участия в голосовании, получить специальный код на телефон и проголосовать, не выходя из своего дома.

Причём это не далёкое, а ближайшее будущее. Этот вопрос мы тоже будем прорабатывать. Конкретные сроки ставить не будем, но думаю, что в ближайшие год-два в Псковской области мы точно проведём экспериментально на одних из выборов такое голосование.

Во всероссийском дне голосования в регионе будет участвовать порядка двух тысяч наблюдателей. В ближайшее время планируется их обучение. Специфика их работы будет отличаться. Во-первых, это будут наблюдатели не от партий, а во-вторых, наблюдать они будут за процессом голосования, а не за работой комиссиий.

В день голосования будут задействованы все 85 КОИБов (комплексы обработка изибирательных бюллетеней). Сейчас они тестируются, а чуть позже пройдут санитарную обработку. Что касается бюллетеней, то образец уже отвержден ЦИК и печатать их начнут на следующей неделе. После 20-го числа они будут доставлены на избирательные участки, для того чтобы члены комиссии могли их посчитать и запротоколировать.

В области будут работать все 615 избирательных комиссий. Информация о том, где будут находиться избирательные участки, будет доведена до жителей через печатные и электронные СМИ.

- У нас возникает несколько моментов по участкам, которые располагались в больницах: это один участок в Дно и два участка в Великих Луках. Скорее всего, эти участки будут перенесены в ближайшие помещения или будут организованы на открытом воздухе в непосредственной близости. Естественно, мы наших участников проинформируем, - заверил Игорь Сопов.

Более подробную информацию всегда можно посмотреть на сайте избирательной комиссии, на специальном федеральном сайте конституция.рф и всегда можно позвонить в избирательную комиссию.

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