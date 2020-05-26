Каникулы для пострадавших

От пандемии коронавируса пострадали многие отрасли: кто-то сразу и резко, кто-то - постепенно. В апреле в Псковской области приостановили деятельность около 7,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Да и тем, кто остается на плаву, приходится адаптироваться к новым условиям. Поэтому еще месяц назад правительство озвучило пакет мер, направленных на поддержку бизнеса. Насколько они эффективны и смогли ли ими воспользоваться псковичи, разбиралась «Псковская правда».

- Если месяц назад можно было говорить о том, что только озвучены меры поддержки, президент дал поручение, то сегодня большая часть мер реализуется. За исключением тех, которые были озвучены в крайнем обращении президента от 11 мая, по ним правительство ещё ведёт работу, - рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в эфире ПАИ-Live.

Реструктуризация кредитов



Одной из заявленных правительством мер стала реструктуризация ранее выданных кредитов. По словам Андрея Михеева, в регионе одобрено банками более 400 таких заявок.

Сумма уже выросла за миллиард. По ряду крупных предприятий банки тоже реструктурировали кредиты и дали отсрочки по основному «телу» кредита, и по процентам. Андрей Михеев,

председатель комитета по экономическому развитию





В частности, в Псковском отделении Сбербанка сообщили, что реструктуризация кредитов бизнесу уже проведена. Приняты положительные решения по реструктуризации на сумму более 450 миллионов рублей. Банк ВТБ также принимает заявки в рамках государственной программы реструктуризации и субсидирования процентной ставки. - Программа предназначена для поддержки компаний, включенных в единый государственный реестр малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в результате COVID-19, - пояснили «Псковской правде» в пресс-службе банка. Предприятиям, заключившим с банком кредитный договор до 1 апреля 2020 года, предоставляется отсрочка уплаты кредита на 6 месяцев с делением процентных платежей на три равные части: по одной трети процентной ставки оплатят государство и банк, одна треть будет уплачиваться заемщиком. Льготная ставка устанавливается на 6 месяцев 2020 года. Общий срок погашения кредита также может быть продлен на полгода. Как отметили в Псковском региональном отделении Россельхозбанка, сельское хозяйство не включено в список пострадавших отраслей, а основные клиенты банка относятся к агропромышленному сектору, поэтому обращений по поводу реструктуризации кредитов не было. Однако такая мера в банке существует и доступна. Между тем, как отметили в пресс-службе, Россельхозбанк один из первых предоставил кредитные каникулы клиенту, относящемуся по основному виду деятельности к перечню пострадавших отраслей экономики.

- Помимо этого у нас есть собственная мера, которая не входит в пул мер господдержки. Мы сделали бесплатным расчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса, - отметили в пресс-службе банка.- Благодаря мерам поддержки банк решает следующие задачи до возобновления полной активности предприятия: приостанавливает исполнение обязательств либо уменьшает размер платежей в льготный период (только для ИП).



КСТАТИ Программа по реструктуризации ранее выданных микрозаймов работает и на базе Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области. Уже одобрена 51 заявка в общей сложности на 80 миллионов рублей.

Нулевые кредиты



За истекший месяц был запущен такой механизм поддержки, как предоставление банками нулевых кредитов организациям из пострадавших отраслей.

- За истекший период этот механизм несколько трансформировался. Если ранее он распространялся только на субъекты малого и среднего предпринимательства из перечня пострадавших отраслей, который был утвержден на федеральном уровне, то впоследствии в связи с обращениями бизнеса (такие обращения рассматривались и у нас в регионе) расширился и на другие категории, - пояснил Андрей Михеев. По его словам, обращаться за такими кредитами разрешили и организациям, не входящим в реестр субъектов МСП. - Это как крупный коммерческий бизнес, так и некоммерческие организации, которые по факту ведут деятельность связанную с извлечением дохода. Им тоже дали возможность работать по этой программе, - пояснил он. По состоянию на 18 мая, коммерческими банками, расположенными на территории Псковской области, было одобрено 87 заявок за такие кредиты. На эти цели было направлено более 117 миллионов рублей.



Кредит на зарплату



Еще один ключевой механизм поддержки — субсидии для бизнеса на выплату заработной платы. - С 1 мая налоговая служба стала принимать заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на выплату субсидий на заработную плату. Расчет ведется, исходя из одного МРОТ на одного работника, при условии, что за предыдущий период организация сохранила свою численность. По данным налоговой службы, более 2200 субъектов МСП подали заявки в налоговую службу. Буквально 12-13 мая в этот механизм тоже были внесены изменения. Например, много микропредприятий с численностью 1-3 человека, не могли рассчитывать на эту субсидию, если даже сократили только одного работника. Поэтому было внесено уточнение: «Не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 года. или снижено не более чем на 1 человека в марте 2020 года». - Цель этого механизма — дать предпринимателям деньги на выплату заработной платы. Первоочередная задача - сохранение занятости, и те меры, которые принимаются, во многом ориентированы на достижение этой задачи, - отметил Андрей Михеев. Псковским Отделением Сбербанка в рамках кредита «На зарплату 0%» уже заключено договоров на сумму более 100 миллионов. - На текущий момент мы выдаем кредиты под 0%, - рассказала управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко. - Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. По истечении 6 месяцев ставка повышается до 4% годовых. Кредит является целевым, выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплата страховых взносов. Размер кредита рассчитывается исходя из МРОТ. Кредит выдается ежемесячными траншами согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. При этом Сбербанк контролирует, чтобы зачисление средств шло целенаправленно - на счета сотрудников предприятия. На протяжении действия кредитного договора заёмщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%. Также Сбербанк будет предоставлять новые целевые кредиты на зарплату компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей под 2% годовых в рамках нового пакета мер поддержки, озвученного президентом РФ 11 мая. Сумма кредита по этой программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. - Самая важная особенность этой программы - государство полностью погасит кредит и проценты, которые начислены по нему, предприятиям, которые сохранят до 01 апреля 2021 года штат сотрудников на уровне 90% . Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, массовый запуск состоится 1 июня, - пояснили в банке Банк ВТБ также предоставляет кредиты на выплату заработной платы. - При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент, ставка по взносам с заработной платы. Пакет необходимых документов - минимальный, залоговое обеспечение не требуется, - пояснили в банке. В ближайшее время ВТБ также готов к внедрению специальной кредитной программы поддержки занятости для всех предприятий пострадавших от распространения коронавируса отраслей, предполагающей краткосрочное кредитование в размере МРОТ на каждого сотрудника по льготной ставке 2% годовых сроком до апреля 2021 года. В Псковское региональное отделение Россельхозбанка от псковского бизнеса также поступают обращения по вопросу предоставления кредита на зарплату под 0%. - Есть клиенты, с которыми мы ведем работу в этом направлении, - отметили в банке.



Ипотечные каникулы для псковичей

