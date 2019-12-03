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Политика

Под богом и сосульками

Почему областные депутаты завернули инициативу городских коллег о штрафах за сосульки, гололед и снег

Текст:
Юлия Магера
3 декабря 2019 года, 12:02
Фото: Андрей Степанов
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Обсуждение законопроекта превратилось в разговор о том, какие фары остались от грузовика.

Начну с примера такого явления, как сосульки. Пока сосулька не упала никому на голову, не наступает основания для привлечения к ответственности тех, кто ее вовремя не сбил. Никаких мер у нас нет до этого момента. 


Под богом и сосулькамиДенис Иванов,
депутат Псковской городской Думы 
Депутат предложил ужесточить наказание за вовремя не сбитые сосульки, за обледеневшие и оставленные без песка тротуары, за сложенные во дворах и не вывезенные вовремя горы снега.

ЖЁСТЧЕ

Обсуждение состоялось не во время сессии, когда депутаты голосуют за принятие какого-то закона или против него, а на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению. Такие депутатские объединения — сито, через которое проходят все попадающие в Собрание инициативы. Именно здесь решается их судьба, попадут они или нет на проходящую раз в месяц сессию, где собираются все депутаты. Иные законопроекты проходят через комитеты влет, а вот другим сильно влетает.

Денис Иванов обозначил не только зимние проблемы, с которыми сталкиваются все муниципалитеты области. Он напомнил о подготовке дизайн-кода — свода общих для области правил оформления внешнего вида вывесок, рекламных конструкций. И тоже предложил штрафовать за отступление от этих еще неизвестных правил.

— Если компания не будет его придерживаться, мы сможем ее наказать, — пояснил он свое предложение.

В этом же документе оказалось предложение штрафовать тех, кто ездит по зеленым зонам и паркуется на них не только во дворах (такая норма уже есть), но и в городе. Еще предложил ужесточить наказание за несанкционированную торговлю, а то «недобросовестные граждане пытаются вести торговлю где попало, создают негатив». А также ввести понятие рецидива, штрафовать сильнее повторных нарушителей.

Под богом и сосульками
Гололед на пешеходных дорожках скоро может стать причиной штрафов.
Фото Андрея Степанова.
От принятия плохого закона сосульки падать не перестанут

ГРУЗОВИК, ПОДДОНЫ И ФАРЫ

Кроме комитета, есть еще одно сито. Все поступающие в Собрание инициативы рассматривают прокуратура и правовое управление администрации области. Оба ведомства выдали отрицательное заключение, о чем стало известно на комитете. А сами депутаты высказали недоумение, дескать, свалили всё в один мешок, «как будто грузовик заполнился, посадили водителя, пусть едет».

— Совершенно верно, — обрадовался Денис Иванов тому, что был понят старшими коллегами. — Законопроект разрабатывался с исполнителями, собрали все наболевшее. Я выступил только инициатором, а это закон непосредственно с земли. Чего ни коснемся в городском хозяйстве любого муниципалитета, проблем очень много.

— У нас были обращения коллег за последние год-два, — подтвердил депутат Собрания Алексей Севастьянов, — мы все разы их заворачивали. А проблема острая. Может, грузовик разделить на поддоны?

— Тут всего два листа, — попытался привести физический аргумент в пользу своего законопроекта Денис Иванов. — От грузовика уже остались только фары.

УЖЕ ЕСТЬ

Выяснилось, что администрация области концептуально законопроект поддерживает, но часть предложенных составов уже есть в КоАП и других федеральных законах. Есть и некоторая нечеткость в предложенных формулировках, например, любая остановка транспортного средства может быть усмотрена как воспрепятствование очистке снега.

— А если расчистит владелец машину от снега и оставит этот снег, нужно его привлекать или нет? — задали резонные вопросы прокурорские работники. — Будет ли ответственность за сосульки для хозяев одноэтажного дома, огороженного забором? Еще вы предлагаете 10 тысяч рублей штраф. А по КоАП максимум в субъекте можно назначить штраф 5 тысяч рублей.

Председатель комитета Владимир Яников предложил городскому парламентарию еще поработать.

— Учту замечания и готов вынести вновь! — энтузиазм Дениса Иванова не иссякал, нашлись и свои резоны в пользу быстрого продвижения законопроекта. — У нас зима, мы так вопрос решим только весной. Каждый ходит под богом и под сосульками. Говорю с практической стороны. До этого стола законопроект шел год. Еще год пройдет, пострадают люди.

— От принятия плохого закона сосульки падать не перестанут, — справедливо заметил Алексей Севастьянов.

В этот раз Денис Иванов ушел из Собрания без положительного решения, но пообещал, что еще вернеся. Интересно, произнося эту фразу, что именно городской депутат имел в виду в стенах областного парламента.  

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