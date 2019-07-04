На два шага вперед

Депутаты регионального парламента готовятся уйти на парламентские каникулы до осени, проведя в июле последнюю в этом сезоне сессию. Зато все ближе очередные выборы глав районов и довыборы в заксобрание, которые состоятся 8 сентября. О промежуточных итогах работы регионального парламента и о стартующей избирательной кампании мы поговорили с председателем областного Собрания, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Котовым.

«Серьезно подходим к контрольным полномочиям»

- Александр Алексеевич, какие ключевые законопроекты приняли депутаты в этом году, на ваш взгляд?

- В январе мы внесли изменения в бюджет, увеличив доходную часть на миллиард рублей. Причем это не только средства федерального бюджета, которые поступили в виде субсидий, но и дополнительные поступления собственных налоговых доходов: почти 260 миллионов рублей — это налог на прибыль и транспортный налог.

Надо отдать должное губернатору Михаилу Ведерникову: он эффективно работает над тем, чтобы областной бюджет пополнялся за счет участия в различных федеральных госпрограммах.

Помимо этого мы корректировали наше областное законодательство: в частности, нами был расширен список льготников по уплате взносов на капремонт. Такое право получили проживающие в составе семьи граждане, достигшие возраста 70 и более лет, и неработающие инвалиды 1-й и 2-й групп.

По инициативе жителей поселка Идрица Себежского района был принят областной закон о праздновании Дня водружения знамени Идрицкой дивизии на здание Рейхстага. Теперь этот праздник официально закреплен в областном законодательстве, в этом году он уже состоялся. Это дата, которая заслуживает того, чтобы она отмечалась ежегодно.

Мы приняли закон области, который позволяет воспользоваться мерами социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, при оплате услуг по вывозу мусора. Это стало результатом рассмотрения вопроса в рамках парламентского часа: мы предложение высказали, губернатор поддержал.

В мае депутаты заслушивали отчет главы региона о работе. Предварительно у членов партийных фракций, представленных в Собрании, была возможность подготовить вопросы и направить их губернатору, чтобы они были учтены при подготовке отчета. Кроме того, перед сессией Михаил Ведерников встретился с фракциями: можно было вживую пообщаться, поговорить о проблемах, которые волнуют избирателей. Конечно, все проблемы сразу решить невозможно. Но тем не менее часть из них уже нашла решение, к части мы еще будем возвращаться.

- Как вы оцениваете парламентский час как форму работы с региональной исполнительной властью?

- Это один из инструментов депутатского контроля. Мы стараемся выносить на обсуждение наиболее актуальные вопросы нашей региональной повестки. Например, проблему транспортного обслуживания населения области, вопрос проведения так называемой мусорной реформы, ситуацию, связанную с инвестиционным проектом компании «Титан-Полимер».

Мы не просто принимаем информацию к сведению, но принимаем постановления. В них учитываются все вопросы, предложения депутатов, возникающие в ходе парламентского часа. В постановлении указываются конкретные сроки решения проблем, что должно мотивировать органы исполнительной власти.

Один из последних часов был посвящен работе регионального оператора, так называемой мусорной реформе. Вопрос по ней, безусловно, с повестки не снят, и через некоторое время мы вернемся к его рассмотрению. Посмотрим, что за это время изменится и как будут выполняться рекомендации, отраженные в нашем постановлении.

Что касается «Титан-Полимера», то мы договорились, что губернатор, администрация и депутаты будут внимательно следить за реализацией этого проекта. Сейчас мы ожидаем результат государственной экологической экспертизы, где будет дана оценка воздействию на окружающую среду и на соответствие требованиям природоохранного законодательства.

«Мы не можем работать на популистских решениях»

- Принято считать, что муниципальные выборы — это репетиция перед более крупными региональными кампаниями. Областному отделению «ЕР» такая репетиция нужна или же выборные технологии в нашем регионе партией уже отработаны и отлажены?

- Каждая избирательная кампания — это приобретение опыта. Ситуация меняется, меняются вызовы. В каждом регионе есть свои особенности, и они не могут не накладывать отпечаток на предпочтения избирателей.

Конечно, мы стараемся максимально привлечь внимание к партии и кандидатам от «Единой России», показать, что мы готовы работать на благо избирателей. И понимаем, что целый ряд непопулярных решений, которые принимает парламентское большинство и в Госдуме, и в Совете Федерации, и у нас, в региональном Собрании, не может не отражаться на выборах. Такая участь у нас: мы ведь серьезная, ответственная политическая сила. Мы не можем работать на популистских решениях. Наша задача - смотреть на шаг, на два шага вперед. Ведь то, что сегодня кажется непопулярным, завтра сработает на развитие экономики, пополнение бюджета и в конечном итоге отразится на благосостоянии граждан.

Люди не хотят реформ. Любая из них отражается потом в форме протестного голосования и критики власти. Но это естественный политический процесс. Другое дело — можем ли мы объяснить доходчиво и понятно эти непопулярные политические решения, чтобы люди поверили, что мы работаем на их благо. В этом и особенность нынешней избирательной кампании.

- Как прошло предварительное внутрипартийное голосование?

- Оппоненты, которые, кстати, приходят на наши дебаты, говорят, что на предварительном голосовании «Единой России» все заранее предопределено. Я отвечаю так: предпочтения всегда есть по объективным причинам. Какие-то участники имеют больший авторитет среди избирателей, больше проявили себя. Поэтому фавориты есть не только на выборах, но и в рамках проведения предварительного голосования.

Но хочу еще раз повторить: это голосование абсолютно открыто.

- Трудно ли было найти достаточное количество кандидатов для участия в предстоящей кампании?

- Кадровая проблема всегда стояла очень остро, а сейчас, на мой взгляд, дополнительно усугубляется. Это видно и по предварительному голосованию: конкуренция была не такой острой. Дело в том, что сегодня практически нет кадрового резерва, хотя мы и стараемся искать людей, давать им возможность проявить себя. Очень сложно и «Единой России», как самой большой политической партии, и нашим оппонентам.

Дело в том, что последние 10-15 лет формируется негативное отношение к чиновничеству как таковому. И люди, которые потенциально могли бы попробовать себя на политической арене, не могут не обращать на это внимание. У них складывается впечатление, что это не престижно, не почетно, не приносит уважения, а ко всему прочему ты должен демонстрировать свои доходы и недвижимость.

«Мы работаем совместно»

- В большинстве районов, где в сентябре пройдут выборы, действующие главы не принимали участие в праймериз. Почему?

- Мы проводили социологические опросы, общались с лидерами общественного мнения, оценивали уровень поддержки действующих глав. По итогам этой работы проводились консультации, в которых принимали участие и сами главы, и губернатор, и региональное отделение партии. Мы работаем совместно и этого не скрываем, наоборот, публично говорим, потому что губернатор у нас избран от партии «Единая Россия» и кому как не ему работать с главами районов.

В некоторых случаях сами главы решили не принимать участие в кампании. У кого-то из них уже два срока на посту — это 10 лет, достаточно большой период времени, а люди хотят перемен. И даже если у них нет претензий к главе, все равно возникает эффект усталости: они хотят чего-то нового.