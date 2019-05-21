Как Псковской области выйти из демографического кризиса

Есть в регионе такая программа, как «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Действует она с 2010 года, и за время ее существования сюда переселились почти 8,5 тысяч человек.

Много это или мало? Для региона, из которого ежегодно большими городами выкачиваются профессиональные кадры, — довольно неплохой показатель. Но хотелось бы больше.