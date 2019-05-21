Как Псковской области выйти из демографического кризиса

Есть в регионе такая программа, как «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Действует она с 2010 года, и за время ее существования сюда переселились почти 8,5 тысяч человек.
Много это или мало? Для региона, из которого ежегодно большими городами выкачиваются профессиональные кадры, — довольно неплохой показатель. Но хотелось бы больше.
Председатель комитета по труду и занятости области Сергей Аржаников рассказал, что благодаря программе в регион приехали около 130 врачей, порядка 140 специалистов среднего и младшего медицинского персонала, почти 170 педагогов. Только в прошлом году в область переехали около 1,2 тыс. соотечественников, проживавших за рубежом. Всем, кто решится перебраться в Россию, возмещают часть аренды жилья в течение полугода, компенсируют затраты по уплате госпошлины на нострификацию, так называют признание образовательных документов иностранных государств, выплачивают материальную помощь, возмещают стоимость медицинского освидетельствования, необходимого для получения разрешения на временное проживание.
Получают участники программы для соотечественников и так называемые подъемные.
16 мая вопрос о придании Псковской области статуса приоритетной территории заселения поднимал губернатор Михаил Ведерников на встрече с замруководителя администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым. Регион готовит соответствующее обращение, в планах — рассмотрение инициативы в правительстве РФ.
Придание такого статуса позволит увеличить размер подъемных. Размер поддержки для участников программы при их переезде из-за рубежа составит 150 тысяч рублей, для членов их семей — 70 тысяч рублей. При этом все другие меры поддержки будут сохранены.
Привлекательность нашего региона для переезда значительно возрастет. Мы сможем выбрать из числа претендентов на участие в программе переселения специалистов, наиболее востребованных на территории региона: врачей, специалистов младшего и среднего медицинского персонала, педагогов. Обеспечим высококвалифицированными кадрами инвестиционные проекты и производства, которые действуют на территории региона.
Сергей Аржаников,Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина подчеркнула, что предложение региональных властей заслуживает особого внимания на федеральном уровне.
председатель комитета по труду и занятости области
Сегодня в рамках нацпроектов «Наука» и «Образование» есть такие проекты, как «Экспорт образования» и «Развитие международной кооперации». Они предполагают подготовку кадров на базе российских университетов, слушателями же являются иностранные граждане и, естественно, соотечественники. И наш университет в рамках такой программы только выиграет.
Наталья Ильина,Плюсом будет и привлечение специалистов, которые могут быть руководителями научных исследований в рамках создаваемых на базе университета лабораторий.
врио ректора ПсковГУ
«Одним словом, эта инициатива — новые абитуриенты и студенты для нашего университета. И это привлечение наших соотечественников, которые зарекомендовали себя и имеют большой научный потенциал. Конечно, это улучшит кадровую ситуацию в регионе», — сказала руководитель опорного вуза.
Общественная палата области полностью поддерживает предложение губернатора и готова стать площадкой для детального обсуждения законодательной инициативы.
Во времена Советского Союза по распределению или по назначению многие специалисты оказались в наших союзных республиках и успешно выполняли свои профессиональные задачи. Но сейчас они себя чувствуют там невостребованными и готовы вернуться. Просто жизненные обстоятельства сложились так, что у них нет материальных возможностей. Но если им такая помощь будет оказана, то, естественно, на благо России они будут работать достаточно активно.
Анатолий Мультах,
секретарь Общественной палаты региона.