Александр Братчиков готовится к первому «полноценному» отчету о работе

Александр Братчиков, который в декабре 2017 года возглавил администрацию Пскова, готовится к отчету перед депутатами Псковской гордумы за свой первый полный год работы на этом посту — 2018-й. Мы подготовили обзор главных итогов этого года.

КРУГОВОРОТ СИТИ-МЕНЕДЖЕРОВ

Стоит напомнить, что осенью 2017 года, после избрания нового состава Псковской городской Думы, Калашников вознамерился было продлить свои полномочия, вновь выйдя на конкурс по соисканию должности сити-менеджера. Но этим планам не суждено было реализоваться: назначенный президентом в октябре 2017 года врио губернатора Михаил Ведерников имел собственные виды на ключевую должность руководителя областной столицы. Для реализации собственных планов по развитию Пскова и области ему явно требовался более современный и активный управленец. С подачи нового главы региона конкурс был отменен. А новым сити-менеджером в декабре 2017 года стал Александр Братчиков. Перейдя на работу в администрацию Пскова, он вышел из управления собственным крупным бизнесом и сложил мандат депутата Псковского областного Собрания. Все это свидетельствовало о серьезности намерений Братчикова. Ну а Михаилу Ведерникову федеральные политологи немедленно повысили рейтинг как губернатору, оперативно взявшему под контроль областной центр несмотря на то, что несколько депутатов гордумы попытались было протащить на пост сити-менеджера своего ставленника — Валерия Лесникова.

КОНТРОЛЬ И ЧИСТКИ

Работу на новом посту Александр Братчиков предсказуемо начал с формирования собственной команды. И, что еще важнее, с очистки администрации Пскова от ставленников различных местных крупных бизнесменов. Результат не заставил себя ждать: в дорожной отрасли, в сфере уборки и благоустройства города произошли перемены, вплоть до смены некоторых игроков. Претензий же по поводу лоббирования интересов собственного бизнеса в адрес главы администрации Пскова пока слышать не доводилось: да и вряд ли это возможно, учитывая, что компания Братчикова занимается производством сельхозпродукции в Псковском и Порховском районах. Особый упор Александром Братчиковым был сделан на конт­роль за различными сферами городской жизни. Уже в начале 2019 года по инициативе сити-менеджера было создано контрольное управление администрации Пскова, объединившее функции разных структур и отделов городской власти, зачастую дублировавших ранее друг друга.

НЕ ЛЕЗЬ В БУТЫЛКУ!

Учитывая, что сити-менеджером Братчиков стал с подачи нового главы региона, у него изначально был внушительный кредит доверия со стороны областных властей. И он смог не растратить его, показав себя как договороспособный и способный учиться на собственных ошибках человек. К примеру, в ходе снежной зимы 2018-2019 года, когда у губернатора, на фоне многочисленных жалоб горожан, возникли вопросы к качеству уборки дорог в областном центре, Братчиков сумел мобилизовать администрацию и подрядчиков, решив проблему. Похожая ситуация возникла и весной этого года, когда губернатор подверг уничижительной критике качество ремонта дорог в областном центре. Александр Братчиков быстро и правильно понял посылы Михаила Ведерникова, крепко взявшись за псковских дорожников. Так что следующий контрольный объезд Пскова губернатор и сити-менеджер проводили уже в подчеркнуто неформальном режиме: поколесив по городу на велосипедах. При этом, в отличие от целого ряда своих предшественников, Братчиков выстроил конструктивные отношения с депутатами городской Думы. Инициативы главы администрации проходят через гордуму, не встречая препятствий. К чести сити-менеджера, он технично избежал ввязывания в какие бы то ни было политические конфликты, позиционируя себя исключительно как хозяйственник.

НАМ НУЖЕН РОСТ