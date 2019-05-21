Александр Братчиков готовится к первому «полноценному» отчету о работе

Александр Братчиков, который в декабре 2017 года возглавил администрацию Пскова, готовится к отчету перед депутатами Псковской гордумы за свой первый полный год работы на этом посту — 2018-й. Мы подготовили обзор главных итогов этого года.
Александр Братчиков, который в декабре 2017 года возглавил администрацию Пскова, готовится к отчету перед депутатами Псковской гордумы за свой первый полный год работы на этом посту — 2018-й. Мы подготовили обзор главных итогов этого года.
Стоит напомнить, что осенью 2017 года, после избрания нового состава Псковской городской Думы, Калашников вознамерился было продлить свои полномочия, вновь выйдя на конкурс по соисканию должности сити-менеджера. Но этим планам не суждено было реализоваться: назначенный президентом в октябре 2017 года врио губернатора Михаил Ведерников имел собственные виды на ключевую должность руководителя областной столицы. Для реализации собственных планов по развитию Пскова и области ему явно требовался более современный и активный управленец.
С подачи нового главы региона конкурс был отменен. А новым сити-менеджером в декабре 2017 года стал Александр Братчиков. Перейдя на работу в администрацию Пскова, он вышел из управления собственным крупным бизнесом и сложил мандат депутата Псковского областного Собрания. Все это свидетельствовало о серьезности намерений Братчикова. Ну а Михаилу Ведерникову федеральные политологи немедленно повысили рейтинг как губернатору, оперативно взявшему под контроль областной центр несмотря на то, что несколько депутатов гордумы попытались было протащить на пост сити-менеджера своего ставленника — Валерия Лесникова.
Результат не заставил себя ждать: в дорожной отрасли, в сфере уборки и благоустройства города произошли перемены, вплоть до смены некоторых игроков.
Претензий же по поводу лоббирования интересов собственного бизнеса в адрес главы администрации Пскова пока слышать не доводилось: да и вряд ли это возможно, учитывая, что компания Братчикова занимается производством сельхозпродукции в Псковском и Порховском районах.
Особый упор Александром Братчиковым был сделан на контроль за различными сферами городской жизни. Уже в начале 2019 года по инициативе сити-менеджера было создано контрольное управление администрации Пскова, объединившее функции разных структур и отделов городской власти, зачастую дублировавших ранее друг друга.
К примеру, в ходе снежной зимы 2018-2019 года, когда у губернатора, на фоне многочисленных жалоб горожан, возникли вопросы к качеству уборки дорог в областном центре, Братчиков сумел мобилизовать администрацию и подрядчиков, решив проблему. Похожая ситуация возникла и весной этого года, когда губернатор подверг уничижительной критике качество ремонта дорог в областном центре. Александр Братчиков быстро и правильно понял посылы Михаила Ведерникова, крепко взявшись за псковских дорожников. Так что следующий контрольный объезд Пскова губернатор и сити-менеджер проводили уже в подчеркнуто неформальном режиме: поколесив по городу на велосипедах.
При этом, в отличие от целого ряда своих предшественников, Братчиков выстроил конструктивные отношения с депутатами городской Думы. Инициативы главы администрации проходят через гордуму, не встречая препятствий.
К чести сити-менеджера, он технично избежал ввязывания в какие бы то ни было политические конфликты, позиционируя себя исключительно как хозяйственник.
Таким образом, отчет перед депутатами за 2018 год неминуемо станет для главы администрации Пскова если не экзаменом, то своего рода этапной точкой: поводом подвести первые итоги работы.
Полный текст отчета пока не выложен в открытый доступ. Но депутатам гордумы этот документ уже разослали для ознакомления. Есть он и в распоряжении редакции Псковского агентства информации. Так что мы не преминули ознакомиться с отчетом и проанализировать его.
Доходная часть бюджета в 2018 году увеличилась на 21,3% (более 800 миллионов). При этом план по доходам был исполнен лишь на 82,2%. Это связано с тем, что город не получил в 2018 году львиную часть межбюджетных трансфертов: в том числе средства на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» к Ганзе-2019 и на создание новых мест в детских садах. Впрочем, эти планы были пролонгированы на 2019 год, а средства перенесены: работы на стадионе и по строительству нового садика на Запсковье сейчас как раз идут полным ходом, так что Псков своего не упустит.
Соответственно, расходная часть бюджета-2018 также составила 80,7% от плана, но по сравнению с 2017 годом все равно выросла на 18,8%. Это стало возможным благодаря росту объема субсидий, субвенций и трансфертов — подтверждению конструктивных отношений псковских властей с регионом и Федерацией.
В итоге год Псков закончил с профицитом в двадцать с лишним миллионов рублей, хотя первоначально в главном финансовом документе города был заложен дефицит в четыре раза больше.
Если говорить о конкретных статьях бюджета, то горожан, разумеется, едва ли не в первую очередь интересуют ЖКХ и дороги. На эти цели было направлено 750,9 миллиона рублей. В том числе 276,7 миллиона пошли на содержание дорог, 68,1 — на капремонт, 22,4 — на ремонт. 45,3 миллиона пошли на ремонт дворов и проездов. Также 268 миллионов были потрачены в рамках муниципальной программы по благоустройству города. 54,8 — в рамках программы формирования современной городской среды. Из них 46,9 — на благоустройство дворов.
Таким образом, можно констатировать, что это был как минимум неплохой год. Разумеется, не «год великого перелома». Но и не «сказка о потерянном времени».
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Прошедший год показал, что Александр Братчиков вполне освоился в должности главы администрации Пскова. Сформирована команда, выстроены отношения с региональными властями, депутатами гордумы и местным бизнесом. Соответственно, псковичи вправе рассчитывать, что итоги 2019 года — который, к тому же, является годом Ганзы — будут как минимум не хуже. А то и превзойдут 2018-й.