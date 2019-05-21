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Политика

Александр Братчиков готовится к первому «полноценному» отчету о работе

«Псковская правда» подготовила обзор главных итогов работы сити-менеджера Пскова

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Алексей Кедров
21 мая 2019 года, 11:31
Фото: пресс-службы муниципалитета
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Александр Братчиков, который в декабре 2017 года возглавил администрацию Пскова, готовится к отчету перед депутатами Псковской гордумы за свой первый полный год работы на этом посту — 2018-й. Мы подготовили обзор главных итогов этого года.

КРУГОВОРОТ СИТИ-МЕНЕДЖЕРОВ

Стоит напомнить, что осенью 2017 года, после избрания нового состава Псковской городской Думы, Калашников вознамерился было продлить свои полномочия, вновь выйдя на конкурс по соисканию должности сити-менеджера. Но этим планам не суждено было реализоваться: назначенный президентом в октябре 2017 года врио губернатора Михаил Ведерников имел собственные виды на ключевую должность руководителя областной столицы. Для реализации собственных планов по развитию Пскова и области ему явно требовался более современный и активный управленец.

С подачи нового главы региона конкурс был отменен. А новым сити-менеджером в декабре 2017 года стал Александр Братчиков. Перейдя на работу в администрацию Пскова, он вышел из управления собственным крупным бизнесом и сложил мандат депутата Псковского областного Собрания. Все это свидетельствовало о серьезности намерений Братчикова. Ну а Михаилу Ведерникову федеральные политологи немедленно повысили рейтинг как губернатору, оперативно взявшему под контроль областной центр несмотря на то, что несколько депутатов гордумы попытались было протащить на пост сити-менеджера своего ставленника — Валерия Лесникова.

КОНТРОЛЬ И ЧИСТКИ

Работу на новом посту Александр Братчиков предсказуемо начал с формирования собственной команды. И, что еще важнее, с очистки администрации Пскова от ставленников различных местных крупных бизнесменов.

Результат не заставил себя ждать: в дорожной отрасли, в сфере уборки и благоустройства города произошли перемены, вплоть до смены некоторых игроков.

Претензий же по поводу лоббирования интересов собственного бизнеса в адрес главы администрации Пскова пока слышать не доводилось: да и вряд ли это возможно, учитывая, что компания Братчикова занимается производством сельхозпродукции в Псковском и Порховском районах.

Особый упор Александром Братчиковым был сделан на конт­роль за различными сферами городской жизни. Уже в начале 2019 года по инициативе сити-менеджера было создано контрольное управление администрации Пскова, объединившее функции разных структур и отделов городской власти, зачастую дублировавших ранее друг друга.

НЕ ЛЕЗЬ В БУТЫЛКУ!

Учитывая, что сити-менеджером Братчиков стал с подачи нового главы региона, у него изначально был внушительный кредит доверия со стороны областных властей. И он смог не растратить его, показав себя как договороспособный и способный учиться на собственных ошибках человек.

К примеру, в ходе снежной зимы 2018-2019 года, когда у губернатора, на фоне многочисленных жалоб горожан, возникли вопросы к качеству уборки дорог в областном центре, Братчиков сумел мобилизовать администрацию и подрядчиков, решив проблему. Похожая ситуация возникла и весной этого года, когда губернатор подверг уничижительной критике качество ремонта дорог в областном центре. Александр Братчиков быстро и правильно понял посылы Михаила Ведерникова, крепко взявшись за псковских дорожников. Так что следующий контрольный объезд Пскова губернатор и сити-менеджер проводили уже в подчеркнуто неформальном режиме: поколесив по городу на велосипедах.

При этом, в отличие от целого ряда своих предшественников, Братчиков выстроил конструктивные отношения с депутатами городской Думы. Инициативы главы администрации проходят через гордуму, не встречая препятствий.

К чести сити-менеджера, он технично избежал ввязывания в какие бы то ни было политические конфликты, позиционируя себя исключительно как хозяйственник.

НАМ НУЖЕН РОСТ

В конце мая Александр Братчиков будет выступать перед депутатами Псковской гордумы с отчетом о деятельности администрации города в 2018 году. Формально это будет уже второй его отчет в статусе сити-менеджера. Однако надо понимать, что летом 2018 года Братчиков, приступивший к работе за несколько месяцев до этого и не имевший никакого отношения к управлению Псковом в 2017 году, отчитывался «за того парня».

Таким образом, отчет перед депутатами за 2018 год неминуемо станет для главы администрации Пскова если не экзаменом, то своего рода этапной точкой: поводом подвести первые итоги работы.

Полный текст отчета пока не выложен в открытый доступ. Но депутатам гордумы этот документ уже разослали для ознакомления. Есть он и в распоряжении редакции Псковского агентства информации. Так что мы не преминули ознакомиться с отчетом и проанализировать его.

Доходная часть бюджета в 2018 году увеличилась на 21,3% (более 800 миллионов). При этом план по доходам был исполнен лишь на 82,2%. Это связано с тем, что город не получил в 2018 году львиную часть межбюджетных трансфертов: в том числе средства на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» к Ганзе-2019 и на создание новых мест в детских садах. Впрочем, эти планы были пролонгированы на 2019 год, а средства перенесены: работы на стадионе и по строительству нового садика на Запсковье сейчас как раз идут полным ходом, так что Псков своего не упустит.

Соответственно, расходная часть бюджета-2018 также составила 80,7% от плана, но по сравнению с 2017 годом все равно выросла на 18,8%. Это стало возможным благодаря росту объема субсидий, субвенций и трансфертов — подтверждению конструктивных отношений псковских властей с регионом и Федерацией.

В итоге год Псков закончил с профицитом в двадцать с лишним миллионов рублей, хотя первоначально в главном финансовом документе города был заложен дефицит в четыре раза больше.

Если говорить о конкретных статьях бюджета, то горожан, разумеется, едва ли не в первую очередь интересуют ЖКХ и дороги. На эти цели было направлено 750,9 миллиона рублей. В том числе 276,7 миллиона пошли на содержание дорог, 68,1 — на капремонт, 22,4 — на ремонт. 45,3 миллиона пошли на ремонт дворов и проездов. Также 268 миллионов были потрачены в рамках муниципальной программы по благоустройству города. 54,8 — в рамках программы формирования современной городской среды. Из них 46,9 — на благоустройство дворов.

Таким образом, можно констатировать, что это был как минимум неплохой год. Разумеется, не «год великого перелома». Но и не «сказка о потерянном времени».

* * *

Прошедший год показал, что Александр Братчиков вполне освоился в должности главы администрации Пскова. Сформирована команда, выстроены отношения с региональными властями, депутатами гордумы и местным бизнесом. Соответственно, псковичи вправе рассчитывать, что итоги 2019 года — который, к тому же, является годом Ганзы — будут как минимум не хуже. А то и превзойдут 2018-й. 

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