С чистым ворсом

Две недели назад «Псковская правда» рассказала читателям, почему в Пскове закрылась единственная муниципальная прачечная на улице Коммунальной, 25, которая входила в Банно-прачечный комбинат. Выяснили, что она давно стала убыточной, изжила себя морально и физически. По просьбе читателей мы подготовили список химчисток и прачечных, в которых можно постирать, почистить ковры, покрывала, подушки, пледы и прочие крупные вещи, а также выстирать белье и одежду. Предприятий и фирм, оказывающих подобные услуги, в Пскове оказалось немало, а, например, любимые ковры можно отнести в чистку самостоятельно, можно пригласить специалиста на дом, он почистит ковер при вас или, по вашему желанию, сам отвезет ваш ковер в стирку-чистку.