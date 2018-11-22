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С чистым ворсом

Где и как в Пскове почистить ковер, пуховик и выстирать одежду

Текст:
Алёна Комарова
22 ноября 2018 года, 13:10
Фото: grodno.in
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Две недели назад «Псковская правда» рассказала читателям, почему в Пскове закрылась единственная муниципальная прачечная на улице Коммунальной, 25, которая входила в Банно-прачечный комбинат. Выяснили, что она давно стала убыточной, изжила себя морально и физически. По просьбе читателей мы подготовили список химчисток и прачечных, в которых можно постирать, почистить ковры, покрывала, подушки, пледы и прочие крупные вещи, а также выстирать белье и одежду. Предприятий и фирм, оказывающих подобные услуги, в Пскове оказалось немало, а, например, любимые ковры можно отнести в чистку самостоятельно, можно пригласить специалиста на дом, он почистит ковер при вас или, по вашему желанию, сам отвезет ваш ковер в стирку-чистку.

ПРАЧЕЧНЫЕ

- ул. Волкова, 5. Телефон: 8 (811) 272-30-16.

- филиал на Рижском проспекте, 67. Телефон: 8 (811) 255-01-04.

Стирка белья, тюля, шелковых изделий: гардины, портьеры, вечерних и свадебных платьев.

Стирка одежды: пиджаки, брюки, костюмы, куртки с утеплителем и без него, пальто женские и мужские, пуховики, детские, мужские и женские комбинезоны, рабочая одежда с пятнами мазута, бензина и прочих веществ.

Стирка пледов, одеял, покрывал с различным наполнителем — шерсть, синтепон, пух.

Стирка подушек с искусственным наполнителем.

Стирка чехлов для мебели и автомобиля.

Сушка изделий — например, можно высушить выстиранный дома пуховик.

Чистка перьевых и пуховых подушек, одеял и перин.

Филиал прачечной оказывает все виды услуг, кроме стирки белья, покрывал, одеял — крупногабаритных вещей.


Прачечная № 1

Октябрьский пр., 29. Телефон: 8 (953) 244-50-29.

Стирают одежду, куртки, пуховики, любое белье, кроме шерстяных вещей, а также спальные мешки, пледы, одеяла и подушки, кроме пуховых и перьевых.


Прачечная Miele

пл. Ленина, 2 (торец главного корпуса ПсковГУ со стороны ул. К. Маркса). Телефон: 8 (8112) 75–32–06.

Стирка в индивидуальных машинах с загрузкой 6-7 кг. Стирка постельного белья и одежды, пуховиков, курток и пальто на синтепоне, пледов, одеял и небольших подушек с синтетическим наполнением.


Прачечная-химчистка «Мироновъ»

ул. Труда, 49а. Телефон: 8 (811) 253-42-52


Немецкая химчистка

ТЦ «Империал», ул. Коммунальная, 41. Телефон: 8 (906) 223-30-30

Услуги химчистки, аквачистки (выведение пятен и загрязнений с дальнейшей стиркой со специальными химическими средствами) и стирки белья, любой одежды, включая пуховики, изделия из замши, меха и кожи, спецодежды, ресторанного и гостиничного белья, гардин, тюля и прочего.

ХИМЧИСТКИ

Химчистка «Весна»

ул. Рокоссовского, 16. Телефон: 8 (911) 895-00-11.

пункты приема и выдачи:

- Гипермаркет «Лента»;

- Рижский пр., 96Б;

- ТЦ «Максимус»;

- Октябрьский пр., 54;

- ТЦ «Рубин», ул. Труда, 54.

Чистка любой одежды, включая изделия из кожи и меха, стирка белья, одеял, пледов, мебельных чехлов, пуховиков.


Химчистка «Снежинка»

ул. Некрасова, 42. Телефон: 8 (8112) 66 -19-30.

Химчистка верней одежды, костюмов, юбок, платьев, свитеров, чистка и тонирование дубленок и изделий из кожи.

Аквачистка пледов, одеял из шерсти, синтепона, ваты, с пуховым или перьевым наполнением.


Химчистка «Чистюля»

ТРК «Акваполис», ул. Кузбасской Дивизии, 19. Телефон: 8 (911)392-01-30.

Химчистка, аквачистка одежды, включая костюмы, изделия из кожи и меха, пледов, покрывал, пуховых и синтепоновых одеял, синтетических подушек. Стирка любого белья. По четвергам скидки 10 %.

ЧИСТКА КОВРОВ

Химчистка «Свежесть»

ул. Коммунальная, 48. Телефон: 8 (911) 883-70-99.

Химчистка ковров, одежды, включая верхнюю, изделий из меха и кожи. Стирка белья и одежды.


Химчистка «Субботник»

ул. Советской Армии, 58а, к. 1. Телефон: 8 (911) 89-89-400, 70-27-27.

Химчистка ковров и ковровых покрытий с вывозом, химчистка мягкой мебели и стульев, кухонных уголков, детских колясок, матрасов, уборка квартир, коттеджей, офисов.


Химчистка в деревне Опочицы

Телефон: 8 (921) 211-22-01, 8(8112)61-22-01.

Стирка ковров с вывозом в цех, а также химчистка салона авто (с разбором салона), мягкой мебели, детских кресел и колясок.

ЧИСТКА КОВРОВ НА ДОМУ

«Клининг Псков». Телефоны: 8 (951) 751 98 88, 8 (811) 270-20-12.

«Муссон Групп». Телефон: 8(911)887-89-29.

«Клинтекс», служба уборки 070, 8 (8112) 72-87-38.

Химчистка мебели и ковров на дому, детских колясок, матрасов, диванов, кресел, стульев и другой мягкой мебели.

Профессиональная мойка, уборка, выведение запахов, трудных пятен, разводов, жировых загрязнений. 

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