С чистым ворсом

- филиал на Рижском проспекте, 67. Телефон: 8 (811) 255-01-04.
Стирка белья, тюля, шелковых изделий: гардины, портьеры, вечерних и свадебных платьев.
Стирка одежды: пиджаки, брюки, костюмы, куртки с утеплителем и без него, пальто женские и мужские, пуховики, детские, мужские и женские комбинезоны, рабочая одежда с пятнами мазута, бензина и прочих веществ.
Стирка пледов, одеял, покрывал с различным наполнителем — шерсть, синтепон, пух.
Стирка подушек с искусственным наполнителем.
Стирка чехлов для мебели и автомобиля.
Сушка изделий — например, можно высушить выстиранный дома пуховик.
Чистка перьевых и пуховых подушек, одеял и перин.
Филиал прачечной оказывает все виды услуг, кроме стирки белья, покрывал, одеял — крупногабаритных вещей.
Прачечная № 1
Октябрьский пр., 29. Телефон: 8 (953) 244-50-29.
Стирают одежду, куртки, пуховики, любое белье, кроме шерстяных вещей, а также спальные мешки, пледы, одеяла и подушки, кроме пуховых и перьевых.
Прачечная Miele
пл. Ленина, 2 (торец главного корпуса ПсковГУ со стороны ул. К. Маркса). Телефон: 8 (8112) 75–32–06.
Стирка в индивидуальных машинах с загрузкой 6-7 кг. Стирка постельного белья и одежды, пуховиков, курток и пальто на синтепоне, пледов, одеял и небольших подушек с синтетическим наполнением.
Прачечная-химчистка «Мироновъ»
ул. Труда, 49а. Телефон: 8 (811) 253-42-52
Немецкая химчистка
ТЦ «Империал», ул. Коммунальная, 41. Телефон: 8 (906) 223-30-30
Услуги химчистки, аквачистки (выведение пятен и загрязнений с дальнейшей стиркой со специальными химическими средствами) и стирки белья, любой одежды, включая пуховики, изделия из замши, меха и кожи, спецодежды, ресторанного и гостиничного белья, гардин, тюля и прочего.