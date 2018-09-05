Молодые и симпатичные

Впервые в России на выборах состоится межрегиональное молодежное наблюдение. Организаторы выбрали Псковскую область и считают большой смелостью для любого региона пустить к себе самых подготовленных специалистов. Их присутствие — гарантия честности процедуры.

В Пскове подписали соглашение об организации межрегионального общественного наблюдения на выборах 9 сентября.

— Месяц назад мы собирались здесь на молодежно-информационный форум, где получили молодежный наказ — давайте постараемся на территории области организовать общественное наблюдение, — рассказал предысторию соглашения исполнительный директор НКО «Российский фонд свободных выборов» Максим Лесков.

В состав команды входят представители 14 регионов. Аналогов подобной организации межрегионального наблюдения еще не было.

— Несколько лет я мечтал о том, что в России будет доступно межрегио­нальное общественное наблюдение. На мой взгляд, это самый лучший способ обеспечить открытое наблюдение. Поэтому пригласить на выборы общественных наблюдателей — большая смелость со стороны Псковской области, — считает третий заместитель председателя Союза молодежных избирательных комиссий России Заурбек Хугаев. — Это насколько надо быть уверенным, что выборы проводятся честно в вашем субъекте, чтобы пригласить со всей страны самых подготовленных специалистов в области избирательного права и быть уверенными, что они по достоинству оценят работу по подготовке и проведению единого дня голосования.

— Мы выбрали Псковскую область, потому что здесь есть чему поучиться. Псковская земля — один из истоков народовластия. Кроме того, у меня была собственная задумка: я бы хотел, чтобы ребята познакомились не только с древней историей Пскова и Псковской области, а приобщились к современной истории. Для нас общественное наблюдение на выборах — это университет гражданского мужества, гражданской зрелости и школа участия в делах государства, — поделился Максим Лесков.

Три большие группы (из Псковской области, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сборная страны) по 20 человек в течение месяца готовили дистанционно. А 7 сентября вся команда наблюдателей соберется в Пскове, чтобы подготовиться по вопросам Избирательного кодекса Псковской области.

— Наши ребята будут обеспечены специальной форменной одеждой. Если встретите на избирательном участке таких молодых симпатичных людей, вы будете знать, что это гости, которые приехали обменяться опытом и поделиться своими знаниями, — сказал Максим Лесков.

Не на всех участках будет вестись видеонаблюдение, поэтому наблюдателей обеспечат мобильными видеорегистраторами. Они помогут установить истину в случае спорных ситуаций.