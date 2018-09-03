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Политика

Ого, получилось!

За скобками и в скобках. Парадигма Михаила Ведерникова

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Александр Машкарин
3 сентября 2018 года, 11:27
Фото: Сергей Герасимов
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На минувшей неделе в Пскове и Великих Луках дважды прошел форум партии «Единая Россия». Оставив за скобками партийную составляющую собраний, констатирую, что из уст Михаила Ведерникова в очередной раз прозвучало важное послание ко всем, кто намерен работать на благо Псковской области.

Да, Михаил Ведерников рассказал о том, что удалось сделать за неполный год, какие планы предстоит реализовать, но главная мысль его выступления была проста, незатейлива и красной нитью проходит через всю работу врио: хотим повернуть ситуацию, качество жизни в регионе к лучшему — оставляем личные амбиции, политические и партийные предпочтения — и пашем.

Не скажу, что мысль новая. В разные годы она звучала из уст разных политиков. Но давайте признаем: не у всякого получалось достигнуть политической консолидации. Не всех слышали.

У Михаила Ведерникова, кажется, услышанным быть получается.

На форуме «Единой России» трудно было не заметить, что в зале находились главы Гдовского и Плюсского районов Юрий Павлов и Виталий Аршинов, избранные в свое время от партии «Яблоко». Однако эти двое свои политические пристрастия смогли отодвинуть на второй-третий план, сосредоточившись на развитии своих муниципалитетов.

Не всем такая позиция нравится. Внутри «Яблока» тесную работу Павлова и Аршинова с Михаилом Ведерниковым предпочитают либо объяснять каким-то там давлением, либо вовсе не замечать.

Между тем, политическая риторика и демарши в этих муниципалитетах сменились нормальной, конструктивной работой с региональными властями. Как следствие, будем ожидать усиление присутствия Гдовского и Плюсского района в государственных региональных программах.

Приведенный пример выстраивания работы - не по партийному или политическому признаку, а по профессиональному и ориентированному на результат — не единичен. Но весьма показателен.

Эта парадигма Михаила Ведерникова понятна и прозрачна. Она находит все больше сторонников. И есть все основания предполагать, что критическая масса людей в Псковской области, работающих на результат, объединенных Ведерниковым, окажется достаточной, чтобы через какое-то время с удовлетворением сказать: Ого! Смотрите, получилось!

У нас получилось.

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