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Политика

Гром и молнии

Уголовное дело в отношении Алексея Захарова: громоотвод, политика или накопленные проблемы?

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Алексей Кедров
10 апреля 2018 года, 09:52
Фото: Андрей Степанов
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В отношении исполняющего обязанности заместителя главы администрации — начальника Управления городского хозяйства Пскова Алексея Захарова возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Это событие помешало ему лишиться приставки «и. о.» на сессии городской Думы 6 апреля. И стало поводом для Псковского агентства информации вспомнить, чем запомнилась почти пятилетняя работа господина Захарова на, пожалуй, самой «расстрельной» должности муниципалитета.

ИЗ УВД В ЖКХ

Алексей Захаров был назначен руководителем Управления городского хозяйства (УГХ) — едва ли не ключевого органа администрации Пскова, на который замыкается большинство муниципальных проблем, — в августе 2013 года. Беглый взгляд на его биографию говорил о том, что он является креатурой тогдашнего главы администрации Пскова Игоря Калашникова, 16 лет, до 2009 года, являвшегося замначальника по тылу УМВД по Псковской области. С 2000 по 2007 год Алексей Захаров работал в УМВД в должности сперва начальника строительного отделения, а затем — отделения по организации ремонта и надзору за техническим состоянием зданий.

После того как осенью 2017 года сменился глава региона, Игорь Калашников потерял пост сити-менеджера, а во главе муниципалитета встал Александр Братчиков, который начал формировать свою команду. Но Алексею Захарову не просто нашлось в ней место: 13 февраля 2018 года он приступил к работе в качестве исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пскова, курирующего «хозяйственные вопросы».

Впрочем, складывалось впечатление, что в новой структуре городской власти ему была предназначена роль «громоотвода». Найти желающих на «расстрельную» должность не так уж и просто, для того, чтобы разобраться в нюансах муниципального хозяйства, требуется время, да и негативное «наследство» предшественника нет-нет да и даст о себе знать. Так что представитель предыдущей команды с высоким антирейтингом всегда пригодится: надо же на кого-то «переводить стрелки».

На 8-й сессии гордумы Пскова 6 апреля депутаты должны были лишить Алексея Захарова приставки «и. о.»: соответствующий вопрос фигурировал в повестке дня четвертым пунктом. Однако сообщение о возбуждении уголовного дела внесло коррективы: Александр Братчиков направил в Думу письмо, отозвав данный вопрос.

ПРЕМИЯ ОТ БЛОГЕРА

За время работы в администрации Пскова Алексей Захаров снискал себе двоякую репутацию. С одной стороны, он был как никто открыт и готов общаться с прессой, рассказывая через нее псковичам о том, как идут работы над теми или иными городскими проектами.

В феврале 2015 года, после того как известный блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал репортаж «Плохой Псков», в котором бичевал проблемы благоустройства, Управление городского хозяйства оперативно исправило обнаруженные «косяки» и разместило отчет «что сделано». В ответ блогер написал пост про «очень хороший Псков». «Если бы я был начальником Алексея Захарова, я бы ему премию выписал. Все другие города могут брать с Пскова пример», — резюмировал он.

А вот у псковских «урбанистов», заседающих в соцсети Facebook, вызывает вопросы та «вендетта», которую, складывается ощущение, руководитель УГХ объявил зеленым насаждениям Пскова.

Уже осенью 2013 года, вскоре после его назначения на пост руководителя управления, появились сообщения о массовом сносе аварийных деревьев. Псковичи зачастую были не согласны с УГХ и деревья пытались отстаивать. Особенно ярко этот конфликт проявился в ходе реконструкции набережной реки Великой и Детского парка в центре Пскова.

Несмотря на все протесты и жалобы на то, что сносятся зачастую вполне здоровые деревья ценных пород, в то время как опасные и сухие остаются на своих местах, Алексей Захаров неумолимо стоял на своем: «Псковичи не хотят понять, что они живут в городе, а не в лесу».

«БУКЕТ ОТ УФАС»

Помимо «древесной» темы, а также многочисленных жалоб на качество ремонта дорог, благоустройства, уборки города (и т. д., и т. п.), с Алексеем Захаровым и его ведомством связано немало и вполне серьезных скандалов.

В январе 2015 года прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту служебного подлога чиновниками УГХ Пскова, которые с 3 января 2011 года по 31 августа 2014 года актировали ремонты на фактически несуществующей дороге, что нанесло ущерб бюджету города на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

В апреле того же года стало известно, что УГХ с 2011 года выплачивало двум подрядным организациям средства за работы по содержанию тротуаров, объем которых был значительно завышен. Сообщалось, муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму свыше 908 тысяч рублей.

А в 2017 году господин Захаров собрал целый «букет» штрафов за нарушение законодательства в сфере закупок: заключение без конкурса контрактов на благоустройство и озеленение города, а также на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, заключение договоров на содержание объектов зеленого хозяйства Пскова с единственным поставщиком.

СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ...

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил, что инкриминируемые Захарову нарушения связаны «с реконструкцией набережной реки Великой в 2012–2014 годах». Таким образом, он недвусмысленно указал, что дело не относится к короткому периоду его правления.

Близкая тема также уже всплывала в СМИ: в апреле 2016 года было возбуждено уголовного дело в отношении руководства ООО «СтройГрад», выступавшего подрядчиком реконструкции. Сообщалось, что компания предоставила в УГХ подложные документы и похитила бюджетные денежные средства на сумму более 4,6 миллиона рублей.

Примечательно, что глава Пскова Иван Цецерский, который бок о бок проработал с Алексеем Захаровым последние 5 лет, категорически отказался комментировать случившее­ся, заявив, что это не его подчиненный, а сити-менеджера.

А вот господин Братчиков подчерк­нул, что «Алексею Захарову не предъявляется обвинение в хищении бюджетных средств». И заявил, что до тех пор, пока не будет соответствующего предписания суда, он продолжит исполнять обязанности заместителя главы администрации города и начальника УГХ.

«Суд решит, виновен Алексей Захаров или нет», — заключил сити-менеджер.

Судя по всему, роль «громоотвода» господину Захарову все-таки придется исполнить. Вопрос только — насколько сильным окажется «удар молнии» для него самого и для окружающих. 

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