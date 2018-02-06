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Политика

Требуйте долива

Первое заседание на площадке «WTF?» показало, что псковичи хотят дискутировать о политике, но пока не умеют

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Алексей Кедров
6 февраля 2018 года, 10:22
Фото: Фото Анастасии Григорьевой
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В расхожую шутку про «…не место для дискуссий» до последнего времени вместо многоточия вполне можно было с чистым сердцем подставлять название областной столицы. Политических дебатов в Пскове давно уже не было: традиционные предвыборные эфиры на областном телевидении не в счет, они только называются дебатами. Поэтому состоявшаяся 2 февраля в рамках проекта «WTF?» дискуссия на тему «Бойкот выборов 18 марта: за и против» была вдвойне интересна. И сама по себе (спойлер: противники бойкота были более убедительны), и как интересная инициатива, дальнейшая судьба которой в отдельно взятом городе крайне любопытна.

Дискуссионный клуб «WTF?» — проект руководителя консалтинговой группы Bakster group Дмитрия Гусева. С лета 2017 года площадка шагнула в регионы и при поддержке партнеров активно проводит свои заседания в разных российских городах. Сам Гусев называет «WTF?» инструментом для вынесения региональных тем на федеральный уровень. По его словам, это «канал по доставке информации напрямую в голову федеральных политиков, благодаря которому она начнет обсуждаться в московских политических кругах».

Псковской площадке клуба, впрочем, до этого еще объективно далеко. Речь пока идет не о том, чтобы наладить канал между Псковом и «федеральными головами», а раскачать местное политическое болото, вернув псковичам вкус к живой дискуссии, желание спорить и обсуждать актуальные темы.

Первое заседание показало, что запрос на это в городе есть: на дебаты пришли полсотни человек, включая лидеров пяти региональных отделений политических партий и верхушку местной «Единой России», представителей псковского штаба Навального и «фейсбучный актив», участники которого явно рады были лишнему поводу встретиться в офлайне, а не в ветках сетевых споров.

Атмосфера бара располагала к фривольности.
Фото Анастасии Григорьевой
Вне всякого сомнения, большую роль сыграл и выбор площадки. Встреча прошла не в библиотеке, университетской аудитории или зале бизнес-центра, как это бывало в рамках предыдущих попыток устроить политические дебаты в Пскове. Вечером в пятницу политически активные псковичи собрались в одном из баров города. Причем все желающие могли даже вкусить пенного напитка за счет организаторов, что они с удовольствием и делали (складывалось впечатление, что некоторых участников заседания бесплатный напиток интересует куда больше, чем сама дискуссия). На этом фоне выделялись лишь псковские коммунисты, которые пенному псковского производителя почему-то предпочитали буржуазную кока-колу.

Кстати, ведущий дебатов Константин Калиниченко в своем вступительном слове посетовал, что в Пскове нет своего «хофбройхауса». Не нужно было быть кандидатом исторических наук, чтобы понять, что он имел в виду. Ведь Hofbräuhaus — легендарная мюнхенская пивная, в которой любил посидеть Ленин, а Гитлер проводил собрания своей партии. Призывов к «пивному путчу», впрочем, не последовало. Участники встречи были настроены весьма дружелюбно. Атмосфера бара располагала к определенной фривольности. Но депутат гордумы, в пылу дискуссии пообещавший оппоненту: «я в вас сумкой кину!», потом извинился и заверил, что пошутил.

Что касается собственно самой дискуссии, тема которой была подсказана приближающимися президентскими выборами, то стоит констатировать: первый блин оказался комом. Дебатов, то есть «спора по правилам», не получилось — получилась декларация позиций. Псковские политики по очереди озвучили свои тезисы (причем некоторые зачитали их по бумажке). А учитывая, что участников было много, череда выступлений «випов» и политактивистов «съела» все отведенное для дебатов время.

Сторонники бойкота выборов оказались неубедительны.
Фото Анастасии Григорьевой
Сторонники идеи бойкота выборов предсказуемо оказались в меньшинстве: представители политических партий, от «Единой России» до «Яблока» и либертарианцев, стояли на том, что «забастовка» выгодна лишь одному человеку. Собственно автору ее идеи, Алексею Навальному, который наверняка потом запишет всех не пришедших на выборы в ряды своих сторонников. Адептам бойкота оставалось сетовать в «Фейсбуке», что вся их подготовка (с изучением программных текстов, просмотром видеозаписей выступлений оппонентов и т. п.) оказалась бесполезной. Не помогла и «команда поддержки», приехавшая в Псков из Петербурга.

Этого и следовало ожидать. Но важнее другое: судя по неподдельному интересу, который вызвали дебаты, псковичи явно истосковались по этому формату. А значит, при определенных усилиях «настоящие дебаты» в Пскове в рамках того же проекта «WTF?» могут и должны появиться. Показательно уже то, что многие участники заседания после его окончания не разошлись по домам, а продолжили начатый разговор. Значит, есть о чем говорить. 

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