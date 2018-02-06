Требуйте долива

В расхожую шутку про «…не место для дискуссий» до последнего времени вместо многоточия вполне можно было с чистым сердцем подставлять название областной столицы. Политических дебатов в Пскове давно уже не было: традиционные предвыборные эфиры на областном телевидении не в счет, они только называются дебатами. Поэтому состоявшаяся 2 февраля в рамках проекта «WTF?» дискуссия на тему «Бойкот выборов 18 марта: за и против» была вдвойне интересна. И сама по себе (спойлер: противники бойкота были более убедительны), и как интересная инициатива, дальнейшая судьба которой в отдельно взятом городе крайне любопытна.

Дискуссионный клуб «WTF?» — проект руководителя консалтинговой группы Bakster group Дмитрия Гусева. С лета 2017 года площадка шагнула в регионы и при поддержке партнеров активно проводит свои заседания в разных российских городах. Сам Гусев называет «WTF?» инструментом для вынесения региональных тем на федеральный уровень. По его словам, это «канал по доставке информации напрямую в голову федеральных политиков, благодаря которому она начнет обсуждаться в московских политических кругах».

Псковской площадке клуба, впрочем, до этого еще объективно далеко. Речь пока идет не о том, чтобы наладить канал между Псковом и «федеральными головами», а раскачать местное политическое болото, вернув псковичам вкус к живой дискуссии, желание спорить и обсуждать актуальные темы.

Первое заседание показало, что запрос на это в городе есть: на дебаты пришли полсотни человек, включая лидеров пяти региональных отделений политических партий и верхушку местной «Единой России», представителей псковского штаба Навального и «фейсбучный актив», участники которого явно рады были лишнему поводу встретиться в офлайне, а не в ветках сетевых споров.