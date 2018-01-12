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Псковской областной типографии помогли погасить кредит

12 Января 2018
ФоторепортажГлавная → Фото → Псковской областной типографии помогли погасить кредит
Власти Псковской области окажут финансовую помощь Псковской областной типографии, которая оказалась на грани банкротства, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.
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