Что продавали псковичам на ярмарке «ART-ель»
24 Декабря 2017ФоторепортажГлавная → Фото → Ярмарка «ART-ель» → Что продавали псковичам на ярмарке «ART-ель»
23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» редакция «Псковской правды» провела ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Пастила ручной работы, пряники вкуснее тульских, натуральное мыло, ароматный мед, текстильные сумочки, броши, кожаные кошельки, оригинальные ювелирные украшения, милейшие куклы и мишки, новогодние игрушки из ваты и папье-маше на елку и многое-многое другое с прилавков псковских мастеров перекочевало под новогодние елочки псковичей.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
26 Декабря 2017
- Спасатели просят псковичей не пускать детей на лед24.12, 15:50
- Расписание автобусов в Пскове изменится в новогодние праздники24.12, 12:08
- Больше года продолжается поиск пропавшего без вести Сергея Фёдорова24.12, 11:10
- Михаил Ведерников о поддержке самовыдвижения Владимира Путина «Единой Россией»: Абсолютно закономерное решение24.12, 10:02
- Во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове сбили пешехода23.12, 11:34
- В 16 сельских школах Псковской области отремонтируют спортивные залы23.12, 11:12
- В воскресенье улицу К. Маркса в Пскове откроют для транспорта23.12, 10:40
- Полиция продолжает розыск пропавшего великолучанина23.12, 10:24
- Псковичи спешат на двухдневную новогоднюю ярмарку «АРТ-ель»23.12, 08:00
- В субботу в Псковской области ожидается снег и гололедица23.12, 00:24
- Ольга Гусева: Простыми красками нарисовать близкое и родное22.12, 15:43
- Новогодняя «АРТ-ель» в Пскове откроется уже завтра22.12, 15:28
- Юлия Чулкова: Через свои работы стараюсь передать свое восприятие окружающего21.12, 18:13
- Полная праздничная программа Пскова на Новый год21.12, 16:33
- Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем21.12, 15:06
- Регина Симинюк: Даю вещам вторую жизнь21.12, 10:00
- Александр Тихонов: Каждое утро надо начинать с меда21.12, 09:40
- Наталия Коткова: Хочется, чтобы мои работы дарили радость21.12, 09:33
- Сергей Сальный: Мы - то, что мы едим21.12, 09:00
- Наталья Васильева: Точка к точке19.12, 20:50
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- На контроле президента
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП
- Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем
- С Нового года в Пскове подорожают проездные билеты