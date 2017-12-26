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Мастера новогодней ярмарки «ART-ель»

24 Декабря 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Ярмарка «ART-ель» → Мастера новогодней ярмарки «ART-ель»
23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» редакция «Псковской правды» провела ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Пастила ручной работы, пряники  вкуснее тульских, натуральное мыло, ароматный мед, текстильные сумочки, броши, кожаные кошельки, оригинальные ювелирные украшения, милейшие куклы и мишки, новогодние игрушки из ваты и папье-маше на елку и многое-многое другое с прилавков псковских мастеров  перекочевало под новогодние елочки псковичей.
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