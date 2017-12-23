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Итоговый конгресс «Ты – предприниматель»

18 Декабря 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Итоговый конгресс «Ты – предприниматель»
18-19 декабря в отеле Old Estatе состоялся итоговый конгресс программы «Ты – предприниматель».
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