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Дети разрисовали стены псковской школы

13 Декабря 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Дети разрисовали стены псковской школы
Невообразимые вещи происходили всю последнюю неделю ноября в псковской школе № 24. Двери гардеробов вдруг стали разноцветными, на ступеньках лестницы появились фамилии классиков литературы, а прямо на стене, мимо которой каждое утро проходит директор, кто-то нарисовал хулиганистого вида мальчишку, кормящего семечками голубей.
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