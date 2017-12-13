Дети разрисовали стены псковской школы
13 Декабря 2017ФоторепортажГлавная → Фото → Дети разрисовали стены псковской школы
Невообразимые вещи происходили всю последнюю неделю ноября в псковской школе № 24. Двери гардеробов вдруг стали разноцветными, на ступеньках лестницы появились фамилии классиков литературы, а прямо на стене, мимо которой каждое утро проходит директор, кто-то нарисовал хулиганистого вида мальчишку, кормящего семечками голубей.
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