Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове
02 Декабря 2017ФоторепортажГлавная → Фото → Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове
2 декабря в Пскове состоялся Молодежный киберфестиваль в Центре науки и спорта «Без Предела». Каждый желающий сможет поучаствовать в любом из трех направлениях отдыха.
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