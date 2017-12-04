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«Пробежка с чемпионом» собрала около 1,5 тыс псковичей

02 Декабря 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → «Пробежка с чемпионом» собрала около 1,5 тыс псковичей
Около 1,5 тыс любителей спорта, профессиональных спортсменов и тех, кто ведет здоровый образ жизни собрала акция «Пробежка с чемпионом» 2 декабря в Финском парке Пскова. В массовом забеге на 2 км с российской легкоатлеткой, Олимпийской чемпионкой в беге на 400 метров Натальей Антюх приняли участие около 500 человек. 
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