Алёна Прокопьева выиграла конкурс «Мисс Псков 2017»

Обладательницей короны «Мисс Псков 2017» стала Алёна Прокопьева.



В подарок девушка получила сертификат на 100 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на 15 тысяч рублей от CoralTravel и сертификат на 5 тысяч рублей от спа-центра отеля Old Estate Hotel & SPA****. Также победительнице конкурса вручили набор косметики от салона красоты «Студио 60».

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