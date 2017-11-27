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Алёна Прокопьева выиграла конкурс «Мисс Псков 2017»

26 Ноября 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Алёна Прокопьева выиграла конкурс «Мисс Псков 2017»
Обладательницей короны «Мисс Псков 2017» стала Алёна Прокопьева.

В подарок девушка получила сертификат на 100 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на 15 тысяч рублей от CoralTravel и сертификат на 5 тысяч рублей от спа-центра отеля Old Estate Hotel & SPA****. Также победительнице конкурса вручили набор косметики от салона красоты «Студио 60».
Комментарии: 2
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Комментарии

Модница
26 Ноября 2017 - 13:37
Накрашены и причёсаны девочки абсолютно одинаково.Не понять кто лучше.Конкурс клонов какой то.Неужели стилисты и визажисты этого не видят
Стилисты и визажисты
27 Ноября 2017 - 22:34
А нам пох
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