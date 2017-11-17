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«Последний бал императора» инсценировали на железнодорожном вокзале

17 Ноября 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → «Последний бал императора» инсценировали на железнодорожном вокзале
16 ноября в «Мраморном зале» ресторана железнодорожного вокзала Пскова состоялся первый в своем роде интерактивно-ролевой бал, посвященный эпохе императора Николая II. 
Комментарии: 5
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Комментарии

Мария
17 Ноября 2017 - 10:45
Красота надо почаще устраивать такие Балы!!!
Вера
17 Ноября 2017 - 14:25
Мне очень понравилось!
Анонимный
17 Ноября 2017 - 15:37
колхоз!
Анонимный
17 Ноября 2017 - 15:41
замечательно!!! тако
Анонимный
17 Ноября 2017 - 15:41
прекрасный зал!! надо использовать такие залы дл таких мероприятий!!!
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