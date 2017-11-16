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Псковская «Надежда» – фабрика талантов

16 Ноября 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Псковская «Надежда» – фабрика талантов
Ваш ребенок неуклюж и неповоротлив, но мечтает танцевать на сцене? Дочь иголку в руках толком держать не умеет, но видит себя дизайнером? Сын давно хочет научиться играть на гитаре, но еще один кружок семейному бюджету не потянуть? Как воплотить в жизнь детские мечты, знают в псковской «Надежде».
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