Карапузы вышли на старт зрелищного семейного праздника

В Пскове в тринадцатый раз прошёл самый милый спортивный праздник для всей семьи «Маленький чемпион». На старт вышли 84 малыша от полугода до двух лет. Деткам предстояло проползти по десятиметровой дорожке.

Обсуждение ВКонтакте