Новая школа в Борисовичах приняла первых учеников

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась в пятницу, 1 сентября, в новой школе в дер. Борисовичи под Псковом. Праздник начался с приветственного танца одиннадцатиклассников, а затем в честь открытия новой школы под звуки Гимна Российской Федерации был поднят государственный флаг РФ.

Обсуждение ВКонтакте