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Новая школа в Борисовичах приняла первых учеников

01 Сентября 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Школа на Балтийской → Новая школа в Борисовичах приняла первых учеников
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась в пятницу, 1 сентября, в новой школе в дер. Борисовичи под Псковом. Праздник начался с приветственного танца одиннадцатиклассников, а затем в честь открытия новой школы под звуки Гимна Российской Федерации был поднят государственный флаг РФ.
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