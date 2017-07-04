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Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъезд

04 Июля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъезд
Во двор пятиэтажки № 2 на улице Звездной сейчас ходят как на экскурсию. Новость о том, что в выходные здесь из-за иномарки едва не сгорел целый подъезд, мигом облетела соцсети.
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