Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъезд
Во двор пятиэтажки № 2 на улице Звездной сейчас ходят как на экскурсию. Новость о том, что в выходные здесь из-за иномарки едва не сгорел целый подъезд, мигом облетела соцсети.
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