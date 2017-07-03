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Брутальный экшн видели у стен Изборской крепости

03 Июля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Брутальный экшн видели у стен Изборской крепости
«Исаборг» – это реконструкторский фестиваль, посвященный раннесредневековой культуре и военному делу. В этом году его посвятили легендам и мифам раннего Средневековья, связанным с военной тематикой.
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