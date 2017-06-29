Галерея «Цех» покажет работы забытых мастеров

Удивительная выставка под названием «Осталась любовь и ожившие камни» открылась в Галерее «Цех». По оценке искусствоведов, все работы были созданы в период с 1985 по 1994.



На презентации были представлены работы художников последнего советского десятилетия - как известных, так и забытых, загадочных мастеров того времени.



Посетить выставку можно до 29 июля по адресу: Псков, ул. Пушкина, 13А. Режим работы: с 16.00 до 19.00.

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