27 Июня 2017
|Псков
|+9 .. +11 °C
|Великие Луки
|+19 .. +21 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
В Пскове проходит вступительные испытания в престижный театральный ВУЗ
27 Июня 2017ФоторепортажГлавная → Фото → В Пскове проходит вступительные испытания в престижный театральный ВУЗ
Псковичи и жители области теперь смогут получить образование по программе «Артист драматического театра и кино» в Пскове. Предусмотрены бюджетные места, иногородним предоставляется общежитие. По окончании обучения выпускники получают диплом государственного образца РГИСИ.
На вступительные испытания еще есть возможность попасть. Если вы хотите стать студентом РГИСИ, то прямо сейчас можно подать заявку по телефонам: +7 (8112) 29-18-18, +7 (999) 167-46-17, или по почте: alena010882@mail.ru, в письме отправить свои контакты, Ф.И.О., в теме письма указать: «курс актерского мастерства».
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
28 Июня 2017
- Псковское агентство информации собирает заявки на летний «ПАРК-ПРОФИ»27.06, 15:44
- Более 150 десантников устроили соревнования в Псковской области27.06, 15:39
- «Романтика попутного ветра». Водные прогулки в Псковской области27.06, 14:58
- Эдуард Банько – о филармоническом сезоне: Он был необычным27.06, 14:47
- Великие Луки готовятся стать ледовой столицей27.06, 10:19
- Троицкий мост заказан27.06, 09:34
- Великолукская лучница едет покорять Польшу27.06, 09:17
- Трех великолучан оштрафовали за организацию незаконного игорного клуба25.06, 11:19
- Псковичам напомнили о закрытии отдела полиции25.06, 11:12
- Псковичам расскажут об инфекционных угрозах за рубежом25.06, 10:57
- Полиция предупреждает: киберпреступники активизировались24.06, 13:05
- Прогноз погоды на субботу, 24 июня24.06, 10:48
- В Пскове подводят итоги 73-й филармонического сезона23.06, 14:10
- Электронные больничные обсудят в пресс-центре «Псковской правды»22.06, 12:03
- Участникам «Тура по новостройкам» посчитали ипотеку от Сбербанка по ставке 8% годовых20.06, 16:56
- Геннадий Афанасьев поможет жителям Вязье «остановить безобразие»20.06, 14:32
- Премьера «Усвятских шлемоносцев» состоится 21 июня20.06, 11:20
- День памяти и скорби: программа мероприятий в Пскове20.06, 11:17
- В Изборске вновь включат машину времени20.06, 10:50
- Аграрии из Вологды: «Да у вас рекламу снимать надо!»20.06, 10:27
Лидеры обсуждений
- Жители гдовской деревни: Ходим постоянно с опилками в глазах
- Копию Покровской башни сберегут пограничники
- «На Запсковье живем как на выселках»
- Контроль.Псков
- Медики неотложки: Оскорбления и угрозы не ускорят помощь
- Модная революция. Перезагрузка: Молодая и эффектная
- Псковские шахматисты борются за ветхий дом, который они собираются сносить
- «Где деньги, Зин?»
- Наплевать
- Мама в декрете создала бизнес на наличниках и иконах