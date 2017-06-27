В Пскове проходит вступительные испытания в престижный театральный ВУЗ

Псковичи и жители области теперь смогут получить образование по программе «Артист драматического театра и кино» в Пскове. Предусмотрены бюджетные места, иногородним предоставляется общежитие. По окончании обучения выпускники получают диплом государственного образца РГИСИ.



На вступительные испытания еще есть возможность попасть. Если вы хотите стать студентом РГИСИ, то прямо сейчас можно подать заявку по телефонам: +7 (8112) 29-18-18, +7 (999) 167-46-17, или по почте: alena010882@mail.ru, в письме отправить свои контакты, Ф.И.О., в теме письма указать: «курс актерского мастерства».