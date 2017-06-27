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Выставка к 100-летию «Псковской правды»

27 Июня 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Пишем историю «ПП» вместе → Выставка к 100-летию «Псковской правды»
23 июня в главном корпусе Псковского музея-заповедника открылась выставка «От «Псковского набата» к «Псковской правде». Небольшой, но очень уютной экспозицией, содержащей старинные выпуски, фотографии коллектива, награды и личные вещи сотрудников, Псковский музей поздравил нас – главную областную газету – с вековым юбилеем. Увидеть экспозицию можно до 23 июля.
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