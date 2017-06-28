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Ночной блиц-марафон шахматного фестиваля
24 Июня 2017ФоторепортажГлавная → Фото → Ночной блиц-марафон шахматного фестиваля
Играть всю ночь напролет в молниеносные шахматы – такая вот необычная изюминка предлагается в очередной раз гостям главного шахматного турнира на Псковской земле.
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