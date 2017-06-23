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Когда война пришла в село: «Усвятских шлемоносцев» показали псковичам

23 Июня 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Когда война пришла в село: «Усвятских шлемоносцев» показали псковичам
21 и 22 июня в Пскове состоялась премьера самого масштабного театрального проекта 111-го сезона – «Усвятские шлемоносцы». 
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